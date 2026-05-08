Aleš Žužek

zgodovina Anton Korošec SLS korupcija Ljubljana

Množičen shod proti korupciji v Ljubljani. To je znano.

Ljubljana | Fotografije je simbolična. | Foto Guliverimage

Korupcija in boj proti njej nista novost v slovenskem političnem prostoru. Že pred sto leti so v Sloveniji potekali shodi proti korupciji. Stranke so o boju proti korupciji glasno govorile predvsem takrat, ko so bile v opoziciji.

Korupcija je beseda, ki se ji zadnje čase sploh ne moremo izogniti, saj je "preplavila" medije in politiko. Vsi se borijo proti korupciji, vsi obtožujejo druge za korupcijo. A ta tema v slovenski politični zgodovini ni nekaj novega.

SLS obljublja boj proti korupciji, ko je v opoziciji

Pred stotimi leti, junija 1926, je bil tako v nabito polni dvorani hotela Union shod proti korupciji, ki ga je organizirala predvojna SLS. Stranka, ki jo je do svoje smrti leta 1940 vodil Anton Korošec, je politične točke z obljubami o boju proti korupciji nabirala zlasti med letoma 1920 in 1927, ko je bila večinoma v opoziciji.

SLS je za korupcijo obtoževala svoje politične nasprotnike na oblasti – liberalce, ki jih je v Sloveniji vodil Gregor Žerjav, in liberalcem naklonjeno Samostojno kmetijsko stranko (SKS), katere prvi mož je bil Ivan Pucelj.

Vodja SLS Anton Korošec je v opoziciji napovedoval boj proti t. i. korupcionistom. | Foto: Bundesarchiv/commons.wikimedia.org

Korošec je na srečanju zaupnikov svoje stranke novembra 1923 dejal: "Naša stranka bo vedno stala tam, kjer je borba proti korupciji. /…/ Nam se hoče čistih, svežih voda in četudi se mora par desetin ljudi vreči neusmiljeno čez krov."

Liberalci o korupciji v SLS

Liberalci mu niso ostali dolžni, ampak so takoj navrgli nekaj protiobtožb na račun Koroščeve stranke. Upravni odbor Delniške stavbinske družbe, lastnice znanega ljubljanskega hotela Union, je namreč pod ceno prodal stavbišče na Miklošičevi ulici Vzajemni posojilnici, ki je spadala pod okrilje SLS, in s tem oškodoval male delničarje za milijon takratnih kron.

Boj proti korupciji je bil leta 1926 rdeča nit opozicijskega boja strank t. i. ožje opozicije (Koroščeve SLS, Demokratske stranke Ljubomirja Davidovića, Jugoslovanske muslimanske organizacije Mehmeda Spahe in Srbske kmečke stranke) proti koalicijski vladi srbskih radikalcev in Hrvaški kmečki stranki Stjepana Radića. Ti so oblast obtoževali, da so t. i. korupcionisti.

SLS se je naslednje leto sporazumela s srbskimi radikalci in stopila v novo jugoslovansko vlado. Od obljub o boju proti korupciji ni ostalo veliko. Leta 1945 je v Sloveniji zavladala partija.

Shodi proti korupciji v neodvisni Sloveniji

Tudi v samostojni Sloveniji so bili shodi proti korupciji. Leta 1993 ga je v Ljubljani organizirala SLS, ki jo je takrat vodil Marjan Podobnik. Shodi proti korupciji so bili pogosti tudi med letoma 2012 in 2014.

Obljube o boju proti korupciji so tako stare že več kot sto let.

