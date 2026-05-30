Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
21.50

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Arina Sabalenka OP Francije Roland Garros Coco Gauff tenis Naomi Osaka Iva Jovic Daria Kasatkina Diane Parry

Sobota, 30. 5. 2026, 21.50

5 minut

OP Francije (WTA), 7. dan

Domačinka izločila šesto nosilko, izpadla tudi Coco Gauff

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
OP Francije Diane Parry | Diane Parry je izločila šesto nosilko Amando Anisimovo. | Foto Reuters

Diane Parry je izločila šesto nosilko Amando Anisimovo.

Foto: Reuters

V soboto je dvoboj tretjega kroga OP Francije igrala in tudi zanesljivo zmagala Arina Sabalenka, prva igralka sveta in glavna favoritinja za letošnjo zmago na pariškem pesku. Je pa izpadla četrtopostavljena Coco Gauff. Kar tri ure je za napredovanje potrebovala Japonka Naomi Osaka, ki je 18-letni Američanko srbskih korenin Ivo Jovic premagala s 7:6, 6:7 in 6:4. Nepostavljena domačinka Diane Parry se je prvič prebila v drugi teden Rolanda Garrosa, izločila je šesto nosilko iz ZDA Amando Anisimovo.

Veronika Erjavec
Sportal Slovenka s partnerko med najboljših 16 v Parizu

Arina Sabalenka | Foto: Reuters Arina Sabalenka Foto: Reuters Arina Sabalenka v Parizu kaže izjemno formo. Belorusinja, ki je že lani igrala v finalu Roland Garrosa, tudi letos melje tekmice. A v tretjem krogu jo je pričakala precej neugodna nasprotnica. To je bila Avstralka Daria Kasatkina, ki zna s raznoliko igro pokvariti ritem nasprotnicam. Vsaj v prvem nizu ga ni, saj ga je Sabalenka po 26 minutah dobila s 6:0. Je bil pa vsaj drugi niz bolj izenačen, Belorusinji je pripadel s 7:5. "V drugem nizu je bilo nekaj težkih trenutkov, a sem vesela, da nisem obupala," je po zmagi dejala 28-letna Sabalenka.

Iva Jovic je pošteno namučilo Naomi Osako. | Foto: Reuters Iva Jovic je pošteno namučilo Naomi Osako. Foto: Reuters V osmini finala jo čaka obračun proti Japonki Naomi Osaka, ki je po srditem in triurnem boju premagala ameriško najstnico Ivo Jovic s 7:6 (5), 6:7 (3) in 6:4. "Bila sem veliko bolj mirna kot na uvodnih dveh dvobojih. V veliko čast mi je biti tukaj, doslej se v Parizu še nikoli nisem prebila tako daleč," je po zmagi dejala 28-letna igralka iz dežele vzhajajočega sonca. Osaka, ki je doslej štirikrat zmagala na turnirjih za grand slam - po dvakrat je bila najboljša v Melbournu 2019 in 2021 in New Yorku 2018 in 2020 - se je prvič prebila v osmino finala na pariškem turnirju.

Anastasia Potapova | Foto: Reuters Anastasia Potapova Foto: Reuters Po Italijanu Janniku Sinnerju in Srbu Novaku Đokoviću je izpadla tudi branilka lanskega naslova Coco Gauff. Od Američanke je bila boljša Rusinja z avstrijskim potnim listom Anastasija Potapova, ki je po dveh urah in 39 minutah slavila s 4:6, 7:6 in 6:4. Ta se je po letu 2024 šele drugič uvrstila v osmino finala najimenitnejšega turnirja na peščeni podlag. "V karieri sem dosegla že nekaj velikih zmag, današnja proti Coco pa je zagotovo med mojimi tremi največjimi," je takoj po dvoboju dejala Potapova. V naslednjem krogu jo čaka Rusinja Ana Kalinskaja po zmagi proti Kolumbijki Camili Osorio s 6:3, 0:6 in 6:2.

OP Francije, WTA, 7. dan, 3. krog:

Naomi Osaka (Jap/16) - Iva Jović (ZDA/17) 7:6, 6:7, 6:4;
Maja Chwalińska (Pol) - Maria Sakkari (Grč) 1:6, 6:3, 6:2;
Arina Sabalenka (Blr/1) - Daria Kasatkina (Avs) 6:0, 7:5;
Diana Shnaider (Rus/25) - Oleksandra Olijnikova (Ukr) 7:5, 6:1;
Diane Parry (Fra) - Amanda Anisimova (ZDA/6) 6:3, 4:6, 7:6;
Anna Kalinskaja (Rus/22) - Camila Maria Osorio (Ekv) 6:3, 0:6, 6:2;
Anastasija Potapova (Rus/28) - Coco Gauff (ZDA/4) 4:6, 7:6, 6:4;
Madison Keys (ZDA/19) - Victoria Mboko (Kan/9) 6:3, 5:7, 7:5.
OP Francije Novak Đoković Joao Fonseca
Sportal Po Sinnerju izpadel še Đoković! Po petih urah ga je izločil 19-letnik!
OP Francije Julija Starodubceva
Sportal Krvnica Ribakine izpadla, Swiatek gladko v četrti krog
Jannik Sinner
Sportal Mnogi se sprašujejo, kaj se bo dogajalo po velikem šoku
 
Arina Sabalenka OP Francije Roland Garros Coco Gauff tenis Naomi Osaka Iva Jovic Daria Kasatkina Diane Parry
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.