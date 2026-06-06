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OP Francije, dvojice
Španec in Argentinec zmagala med dvojicami na OP Francije
Španec Marcel Granollers in Argentinec Horacio Zeballos sta zmagala med dvojicami na teniškem odprtem prvenstvu Francije (61,72 milijona evrov nagradnega sklada). Prva nosilca grand slama v Parizu sta s 6:4 in 6:2 nadigrala Finca Harrija Heliovaari in Britanca Henryja Pattena, ki sta bila druga nosilca.
Granollers in Zeballos sta skupaj osvojila tretji veliki slam. Najboljša sta bila v Franciji tudi lani, ko sta prišla do naslova tudi v ZDA. Na Roland Garrosu letos nista oddala niti niza.
Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Špa/Arg/1) - Harri Heliovaara/Henry Patten (Fin/VBr/2) 6:4, 6:2.
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