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Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
13.35

Osveženo pred

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OP Francije Roland Garros

Sobota, 6. 6. 2026, 13.35

1 ura, 29 minut

OP Francije, dvojice

Španec in Argentinec zmagala med dvojicami na OP Francije

Avtor:
STA

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Marcel Granollers Horacio Zeballos | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Španec Marcel Granollers in Argentinec Horacio Zeballos sta zmagala med dvojicami na teniškem odprtem prvenstvu Francije (61,72 milijona evrov nagradnega sklada). Prva nosilca grand slama v Parizu sta s 6:4 in 6:2 nadigrala Finca Harrija Heliovaari in Britanca Henryja Pattena, ki sta bila druga nosilca.

Granollers in Zeballos sta skupaj osvojila tretji veliki slam. Najboljša sta bila v Franciji tudi lani, ko sta prišla do naslova tudi v ZDA. Na Roland Garrosu letos nista oddala niti niza.

* Izid, moške dvojice, finale:
Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Špa/Arg/1) - Harri Heliovaara/Henry Patten (Fin/VBr/2) 6:4, 6:2.

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