Dvojica Klepač/Kempen uspešna tudi v drugem krogu Roland Garrosa

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač in Belgijka Magali Kempen sta se uvrstili v tretji krog odprtega prvenstva Francije v igri dvojic. Po dobri uri igre sta suvereno s 6:2, 6:2 premagali Brazilko Ingrid Martins in Argentinko Solano Sierra.

Štiridesetletna Koprčanka in 12 let mlajša Belgijka tekmici v osmini finala še čakata. Odločil jih bo dvoboj med desetopostavljenima Čehinjo Terezo Mihalikovo in Britanko Olivio Nichiolls ter Ukrajinko Julijo Starodubcevo in Poljakinjo Magdo Linette.

Danes bosta nastopili tudi Veronika Erjavec in njena partnerica Eudice Chong iz Hongkonga. Njuni tekmeci sta Avstralka Storm Hunter in Američanka Caty Mcnally, sicer 12. nosilki turnirja v francoski prestolnici.

Erjavec je bila tudi edina slovenska predstavnica v glavnem delu turnirja v posamični konkurenci. V uvodnem krogu se je pomerila z drugopostavljeno Kazahstanko Jeleno Ribakino in po 76 minutah izgubila z 2:6 in 2:6.