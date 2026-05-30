V moškem delu odprtega prvenstva Francije je zanimivo kot že dolgo ne, saj so se že poslovili nekateri največji favoriti. Med njimi sta tudi Jannik Sinner in Novak Đoković, ki tudi tokrat ne bo osvojil 25. turnirja za grand slam. Nastop med 16 sta si v soboto priigrala dva Italijana, Flavio Cobolli in Matteo Berrettini, zatem pa je napredoval še Juan Manuel Cerundolo, ki je v prejšnjem krogu izločil prvega nosilca.

Flavio Cobolli Foto: Reuters Američan Zachary Svajda je bil boljši od Argentinca Francisca Cerundola s 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 in 6:3, Italijan Flavio Cobolli pa od Američana Learnerja Tiena s 6:2, 6:2 in 6:3. Italijan Matteo Berrettini je za napredovanje v četrti krog garal kar pet ur in 16 minut. Francisco Comesaña iz Argentine je poraz priznal šele v podaljšani igri petega niza, ki ga je Berrettini dobil s 15:13.

Še daljši dvoboj sta igrala Argentinec Juan Manuel Cerundolo, ki je v prejšnjem krogu izločil Jannika Sinnerja, in Španec Martin Landaluce (Špa). Na igrišču sta bila kar šest ur in tri minute, o zmagovalcu je odločala podaljšana igra petega niza. Z 10:8 jo je dobil mlajši od bratov Cereundolo. Zanj je bila že uvrstitev v tretji krog največji uspeh v karieri, enako tudi za 20-letnega Španca.

Juan Manuel Cerundolo, ki je izločil Jannika Sinnerja je v tretjem krogu igral kar šest ur. Foto: Guliverimage

Dvoboj tretjega kroga med Brandonom Nakashimo in Felixom Augerjem-Aliassimejem bi lahko bil zelo izenačen. Auger-Aliassime je v zadnjem obdobju igral boljši tenis. Na drugi strani pa Nakashima velja za igralca, ki pogosto izkoristi ponujene priložnosti. Kanadčan je v njunem edinem medsebojnem dvoboju slavil v dveh nizih.

OP Francije, ATP, 7. dan, 3. krog:



Zachary Svajda (ZDA) - Francisco Cerundolo (Arg/25) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3;

Flavio Cobolli (Ita/10) - Learner Tien (ZDA/18) 6:2, 6:2, 6:3;

Matteo Berrettini (Ita) - Francisco Comesaña (Arg) 7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6;

Alejandro Tabilo (Čil) - Moise Kouame (Fra) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6;

Juan Manuel Cerundolo (Arg) - Martin Landaluce (Špa) 6:4, 6:7, 7:6, 6:7, 7:4,



Felix Auger-Aliassime (Kan/4) - Brandon Nakashima (ZDA/31)

Jaime Faria (Por) - Frances Tiafoe (ZDA/19)