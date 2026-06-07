Van Persie ni več trener Feyenoorda

Vodstvo nizozemskega nogometnega prvoligaša Feyenoorda je odpustilo trenerja Robina van Persieja, potem ko je klub v domači ligi končal kar 19 točk za prvakom PSV Eindhovnom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Tehnični direktor kluba Devy Rigaux je dejal, da je bila odločitev za slovo 42-letnega stratega zelo težka. "Robin van Persie je dal vse za klub v letu in pol ter ga v težki sezoni popeljal do drugega mesta v prvenstvu," je v izjavi za javnost dodal Rigaux.

Feyenoord, ki bo igral v ligi prvakov v prihodnji sezoni, bo ime novega stratega sporočil v naslednjih tednih.

Van Persie je imel sicer bogato igralsko kariero, več kot 100 tekem je zbral za nizozemsko reprezentanco, igral pa je tudi za Manchester United, Arsenal, Fenerbahče in Feyenoord.