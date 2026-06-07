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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
22.11

Osveženo pred

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Natisni članek
Robin van Persie Feyenoord nogomet

Nedelja, 7. 6. 2026, 22.11

1 ura, 17 minut

Trenerska menjava

Van Persie ni več trener Feyenoorda

Avtor:
STA

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Robin van Persie | Robin van Persie ni več trener Feyenoorda. | Foto Guliverimage

Robin van Persie ni več trener Feyenoorda.

Foto: Guliverimage

Vodstvo nizozemskega nogometnega prvoligaša Feyenoorda je odpustilo trenerja Robina van Persieja, potem ko je klub v domači ligi končal kar 19 točk za prvakom PSV Eindhovnom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Tehnični direktor kluba Devy Rigaux je dejal, da je bila odločitev za slovo 42-letnega stratega zelo težka. "Robin van Persie je dal vse za klub v letu in pol ter ga v težki sezoni popeljal do drugega mesta v prvenstvu," je v izjavi za javnost dodal Rigaux.

Feyenoord, ki bo igral v ligi prvakov v prihodnji sezoni, bo ime novega stratega sporočil v naslednjih tednih.

Van Persie je imel sicer bogato igralsko kariero, več kot 100 tekem je zbral za nizozemsko reprezentanco, igral pa je tudi za Manchester United, Arsenal, Fenerbahče in Feyenoord.

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