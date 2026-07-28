Nogometni funkcionarji po Evropi so znova izpostavili, da se sistem VAR uporablja le za popravljanje povsem napačnih odločitev in obravnavo očitnih spregledanih dogodkov. Evropska zveza Uefa je prejšnji teden sklicala vodje sodniških organizacij vseh 55 članic in predstavnike Mednarodnega odbora za nogometna pravila (IFAB), da bi dosegli soglasje.

Prisotni, tudi IFAB, ki določa pravila igre, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA enotno podprli nadaljnje ukrepe za hitrejše nadaljevanje igre, kot so časovne omejitve pri menjavah igralcev ter petsekundno odštevanje pri izvajanju udarcev od vrat in avtov. Morda najpomembnejše sporočilo je bilo ponovno poudarjanje prvotnega namena sistema VAR.

"VAR sme posredovati le v primerih 'jasne in očitne' napake, torej takrat, ko je sodnikova odločitev povsem napačna ali ko sodnik spregleda očiten dogodek," je Evropska nogometna zveza zapisala v sporočilu.

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Dolgotrajni pregledi naj postanejo izjema

"VAR ni namenjen ponovnemu sojenju tekme; je nepogrešljiva podpora sodnikom, ki morajo ostati v središču odločanja. Dolgotrajni in podrobni pregledi pogosto kažejo na to, da odločitev na igrišču ni bila jasno in očitno napačna, zato jih je treba omejiti," so dodali.

Uefa je prav tako pozdravila pojasnilo odbora IFAB glede razlage pravila o zamenjavi identitete igralca. Lige in druga tekmovanja so bili obveščeni, da protokola o zamenjavi identitete ni mogoče uporabljati za obravnavo simuliranja, kot se je to dogajalo na nedavnem svetovnem prvenstvu, dokler se ne konča pregled njegove uporabe na tem turnirju.

V okrožnici odbora IFAB so jih spomnili, da čeprav je bil pristop, uporabljen na SP, "dobro sprejet", in lahko sodniki VAR pregledujejo izrečene opomine le z namenom identifikacije igralca, ki je storil kaznovani prekršek, prekrškov ne morejo ponovno ocenjevati ali spreminjati.

Breel Embolo Foto: Guliverimage

Primer Embolo sprožil razpravo

Sporna je bila izključitev švicarskega reprezentanta Breela Embole zaradi drugega rumenega kartona na tekmi proti Argentini, potem ko so po pregledu posnetka razveljavili opomin Leandru Paredesu. Sodnik je namreč ugotovil, da je Embolo simuliral prekršek.

"Dejstvo, da so se vseh 55 nacionalnih zvez in Uefa dogovorili o smernicah za bolj dosleden pristop k uporabi pravil igre, predstavlja pomemben mejnik," je dejal Roberto Rosetti, Uefin direktor za sodniške zadeve, ki je vodil omenjeni sestanek.

"To bo pripomoglo k boljšemu razumevanju sodniških odločitev med igralci, klubi, navijači in vsemi deležniki v nogometu. Za priljubljenost nogometa je ključnega pomena, da iz igre odpravimo vse dvome in zagotovimo jasno uporabo pravil," je dodal Rosetti.

Prav tako ni pričakovati, da bi Uefa v svojih tekmovanjih uvedla druge dodatne ukrepe, ki smo jim bili priča na SP, kot sta na primer kaznovanje z rdečim kartonom za igralce, ki si med pogovorom s tekmecem zakrivajo usta, ali preverjanje položajev pri kotih s sistemom VAR.