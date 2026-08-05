Luka Modrić dopustoval v domačem Zadru, skakal tudi z najvišje skakalnice

Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić, ki se s svojim klubom že mudi na pripravah v Avstraliji, je za letošnji dopust izbral kar domačo destinacijo, saj so ga še pred kratkim ujeli v Zadru, kjer je v morje skakal z visoke, desetmetrske skakalnice ter s svojimi skoki in prisotnostjo navdušil kopalce.

40-letni hrvaški nogometni velemojster Luka Modrić, ki je vatrene zastopal tudi na nedavno končanem svetovnem prvenstvu, je za svoj poletni dopust izbral domačo destinacijo, in sicer svoj rojstni Zadar. Tam so ga med uživanjem na plaži, kopanjem in skakanjem z desetmetrske skakalnice ujeli tudi hrvaški mediji.

Na plaži s svojo preprosto naravo presenetil kopalce in turiste

"Čeprav bi lahko poletne počitnice preživel kjerkoli na svetu, Luka Modrić vedno izbere svoj rojstni Zadar: na kopališču Kolovare je navdušil prisotne s svojimi skoki v morje," so posnetek Modrićevih drznih skokov z najvišje skakalnice in nič kaj zvezdniškega ponašanja na tamkajšnji plaži s pripisom pospremili na portalu Dnevno.hr, kjer so posnetek nogometnega veterana tudi delili.

Dodali so, da je nekdanji prejemnik zlate žoge in eden najboljših hrvaških nogometašev vseh časov na plaži s svojo prisotnostjo in obiskom presenetil turiste in najmlajše kopalce. "Ko ostaneš normalen, se vedeš normalno," in "Prav to ga dela velikega! Mnogi si zgradijo uspešne kariere, a le redki ostanejo pristni ljudje! Kapo dol, Luka" ter "Legenda ve, da je najlepše med običajnimi ljudmi," so bili le eni izmed mnogih lepih komentarjev pod objavo.

S klubom že na pripravah v Avstraliji

Po koncu dopusta, ki si ga je privoščil po končanem SP, pa se hrvaški zvezdnik že mudi v deželi tam spodaj. Pred hotelom v Perthu je bil namreč deležen veličastnega sprejema, med drugim so ga pričakali številni oboževalci in navijači, med katerimi so bili tudi številni Hrvati, ki prebivajo v Avstraliji.

Nova sezona, novi presežki

Modrić si je vzel čas tudi zanje in jim delil avtograme ter se z njimi fotografiral. Tako je še enkrat več dokazal, zakaj velja za enega najbolj priljubljenih nogometašev svoje generacije. V novo sezono 2026/27 izkušeni vezist italijanskega AC Milana, s katerim so še utrdili skupne vezi in vizijo, saj je pred kratkim s klubom podaljšal pogodbo do poletja 2027, vstopa zavzeto in poln elana. Tudi v novi sezoni bo v ekipi Rubena Amorima eden ključnih mož in vodij na terenu, zato od njega pričakujejo, da bo imel na igrišču pomembno vlogo.

Finančni pogoji in sodelovanje naj bi za hrvaško ikono v italijanskem klubu še naprej ostalo nespremenjeno, saj naj bi tudi v prihodnji sezoni Modrić zaslužil 3,5 milijona evrov neto, ob tem pa se lahko znesek z bonusi še poveča.

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