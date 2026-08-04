Kompaktni avtomobili vse resneje odgovarjajo na nove navade kupcev

Večje mere, učinkovitejši pogonski sklopi in naprednejša notranjost kažejo, kako se spreminja vloga mestnih modelov v vsakodnevni mobilnosti. V avtomobilskem segmentu, v katerem kupci vse redkeje pristajajo na kompromise, mestni modeli ne morejo več računati le na prepoznavno ime ali praktične mere. Od njih se pričakuje, da so dovolj kompaktni za vsakodnevno vožnjo, dovolj prostorni za družinske in poslovne obveznosti ter hkrati tehnološko napredni.

Prav to smer je izbral novi Renault Clio, model, ki v novi generaciji prinaša bolj energičen nastop, izrazitejši atletski značaj in jasnejši premik proti višjemu segmentu. Spremembe niso le estetske. Nova razmerja, večje mere in premišljena notranjost kažejo, kako se eden najprepoznavnejših mestnih avtomobilov prilagaja kupcem, ki od avtomobila v svojem razredu danes pričakujejo občutek zrelejšega vozila.

Atletski videz in večja razmerja

Nova generacija Renault Clia prinaša oblikovanje, ki poudarja dinamičnost in statusni značaj vozila. Povečane zunanje mere, s skoraj sedmimi centimetri večjo dolžino, mu dajejo odločnejši nastop na cesti, medtem ko kupejevska silhueta in atletski izraz ustvarjata vtis avtomobila, ki želi biti več kot klasičen mestni model.

Foto: arhiv ponudnika Takšen pristop je pomemben, ker se pričakovanja kupcev spreminjajo. Kompaktni avtomobili morajo biti še vedno praktični v mestu, vendar se od njih vse pogosteje pričakujejo tudi vizualna prepričljivost, udobje na daljših poteh in občutek kakovosti, ki je bil še pred kratkim rezerviran za večje avtomobile.

Več prostora za potnike in vsakdanjo uporabo

Večje mere prinašajo konkretno korist v notranjosti. Podaljšana medosna razdalja in večja dolžina potniškega prostora zagotavljata več prostora za potnike zadaj, predvsem v predelu kolen. Potniška kabina je zasnovana kot prijeten in funkcionalen prostor, z dovolj odlagalnih mest za drobnarije ter rešitvami, ki olajšajo vsakodnevno uporabo.

Foto: arhiv ponudnika

Prtljažnik s prostornino do 391 litrov in nižjim nakladalnim pragom dodatno poudarja praktičnost novega modela. To je podatek, ki je lahko v vsakdanji uporabi enako pomemben kot moč motorja ali oblikovanje, še posebej za voznike, ki isti avtomobil uporabljajo za mestne obveznosti, potovanja in družinske potrebe.

Notranjost ob tem sledi tržnemu premiku modela proti višjemu segmentu. Sodobno zasnovana notranjost združuje dvojni 26-centimetrski zaslon, kompakten volan in kakovostnejše materiale. K večjemu udobju med vožnjo prispevata tudi izboljšana akustika in skrbno izpopolnjena aerodinamika.

Motorji za učinkovitejšo vožnjo

Ob spremembah v oblikovanju in prostoru novi Clio prinaša tudi premik v ponudbi pogonskih sklopov. Novi bencinski motor z močjo 86 kilovatov oziroma 115 konjskih moči je razvit s poudarkom na tehnologiji, zmogljivosti in učinkovitosti, na voljo pa je z ročnim ali samodejnim menjalnikom.

Zahtevnejše kupce bo prepričal full hybrid E-Tech 160, ki izstopa z zmogljivostjo, varčnostjo in rekordno nizko porabo. S tem Clio odgovarja na potrebe voznikov, ki želijo učinkovit avtomobil za vsak dan, a se ne želijo odpovedati prijetnejši in bolj dinamični vožnji.

Novi Renault Clio kaže, kako se lahko mestni avtomobil razvija, ne da bi izgubil svojo osnovno vlogo. Ostaja praktična izbira za vsakodnevno mobilnost, vendar z več prostora in tehnologije, kot smo jih od tega segmenta nekoč pričakovali.

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Foto: arhiv ponudnika

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