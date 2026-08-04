Izbira paketa Microsoft Office je lahko zahtevnejša, kot se zdi. Poleg naročniških paketov so na voljo tudi različice s trajno licenco, zato ni pomembno le, ali Office potrebujete, temveč predvsem, katera različica najbolj ustreza vašemu načinu dela. Pri odločitvi upoštevajte operacijski sistem, proračun, programe, ki jih uporabljate, in to, ali potrebujete najnovejše funkcije. V nadaljevanju primerjamo Office 2024 Professional Plus, Office 2021 Professional Plus in Office 2021 Home & Business za Mac.

Microsoft Office 2024 Professional Plus za najnovejše funkcije

Če Microsoft Office uporabljate vsak dan in želite najnovejšo samostojno različico brez naročnine, je Microsoft Office 2024 Professional Plus najprimernejša izbira. Prinaša izboljšana orodja za obdelavo podatkov v Excelu, izpopolnjene možnosti oblikovanja v PowerPointu ter sodobnejši uporabniški vmesnik. Različica Professional Plus poleg osnovnih programov vključuje tudi Access in Publisher, zato je primerna za samostojne podjetnike, svetovalce ter manjša podjetja, ki Office uporabljajo kot osrednje delovno orodje. Cena pri ponudniku Keysoff je približno 19,99 evra.

Foto: Keysoff.com

Microsoft Office 2021 Professional Plus kot ugodna izbira

Če ne potrebujete čisto vseh najnovejših funkcij, je Microsoft Office 2021 Professional Plus cenovno ugodna in preverjena možnost. Paket vključuje programe za pisanje dokumentov, delo s preglednicami, pripravo predstavitev in upravljanje e-pošte. Primeren je za študente, domače pisarne in uporabnike, ki želijo opremiti več računalnikov brez mesečne ali letne naročnine. Trajna licenca je na voljo za približno 28,88 evra. Če se vaš način dela v zadnjih letih ni bistveno spremenil, bo Office 2021 najverjetneje ponudil vse funkcije, ki jih potrebujete.

Kateri Microsoft Office izbrati za Mac?

Uporabnikom računalnikov Apple je namenjen Microsoft Office 2021 Home & Business za Mac. Deluje na računalnikih z Intelovimi procesorji in čipi Apple Silicon ter podpira zaslone Retina in temni način v macOS. Različica Home & Business vključuje tudi Outlook, zato je primerna za vse, ki poleg Worda, Excela in PowerPointa potrebujejo še e-pošto, koledar in upravljanje stikov. Cena trajne licence brez naročnine znaša približno 49,99 evra.

Kje kupiti Microsoft Office s trajno licenco?

Ko izberete ustrezno različico, jo lahko kupite pri spletnem ponudniku Keysoff, ki prodaja digitalne trajne licence. Licenčni ključ prejmete po e-pošti, zato ni treba čakati na dostavo fizičnega izdelka. Na enem mestu so na voljo Office 2024 Professional Plus, Office 2021 Professional Plus in Office 2021 Home & Business za Mac. Izberite paket glede na svoj operacijski sistem, programe, ki jih potrebujete, in število računalnikov, na katerih ga boste uporabljali.

Pri Keysoffu licenčni ključ po e-pošti prejmete praviloma v nekaj minutah. Ker gre za digitalno dostavo, ni ne fizičnega nosilca ne čakanja na pošiljko, aktivacija pa je opravljena v nekaj korakih.

Tehnična podpora je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu, poprodajna pomoč pa velja ves čas uporabe.

Kontakt Keysoff: service@keysoff.com