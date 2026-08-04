Šok na avtocesti: pri predoru Sveti Rok se je na cesti pojavil medved

Na hrvaški avtocesti A1 se je danes zgodil nevsakdanji dogodek, ko je med predoroma Krpani in Sveti Rok na vozišče v smeri Dubrovnika zašel medved, so sporočili iz Hrvaškega avtokluba (HAK).

Voznike zato pozivajo k previdni vožnji in prilagoditvi hitrosti razmeram na cesti, saj lahko prisotnost divje živali predstavlja veliko nevarnost za promet.

Promet na Hrvaškem sicer dodatno ovira prometna nesreča na avtocesti A7 v predoru Trsat v smeri Križišća. Promet tam poteka le po enem prometnem pasu, hitrost pa je omejena na 40 kilometrov na uro. Med priključkom Škurinje in predorom Trsat je nastal približno štiri kilometre dolg zastoj.

Na pomembnejših cestah, ob turističnih središčih in na posameznih mejnih prehodih je promet povečan. Hrvaški avtoklub voznikom svetuje, naj hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram na cestah.

V pomorskem prometu po navedbah HAK trenutno ni posebnosti.