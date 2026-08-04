Slovenski odbojkarji četrti, odbojkarice 19. na lestvici FIVB

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu.

Na moški lestvici prepričljivo vodijo Poljaki s 407,56 točke, pred Slovenci, ki so zbrali 344,53 točke, pa so še Italijani (355,84) in Rusi (352,10). Na ženski razpredelnici imajo Italijanke (461,17) lepo prednost pred drugouvrščenimi Brazilkami (403,61).

Naslednje veliko žensko tekmovanje bo med 21. avgustom in 6. septembrom, ko bo v Turčiji in Azerbajdžanu ter na Švedskem in Češkem na sporedu evropsko prvenstvo. Moško celinsko tekmovanje bo med 9. in 21. septembrom v Italiji, Romuniji, Bolgariji in na Finskem.

Lestvica FIVB (4. avgust 2026): - moški:

1. Poljska 407,56

2. Italija 355,84

3. Rusija 352,10

4. Slovenija 344,53

5. ZDA 344,41

6. Japonska 333,33

7. Brazilija 312,13

8. Francija 302,59

9. Bolgarija 272,25

10. Turčija 268,49

... - ženske:

1. Italija 461,17

2. Brazilija 403,61

3. Turčija 388,35

4. ZDA 363,57

5. Poljska 338,37

6. Japonska 331,36

7. Kitajska 315,51

8. Nizozemska 292,64

9. Rusija 277,59

10. Srbija 276,38

...

19. Slovenija 182,01

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