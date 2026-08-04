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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
9.10

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Odbojkarska zveza Slovenije slovenska odbojkarska reprezentanca slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Torek, 4. 8. 2026, 9.10

1 ura, 9 minut

Slovenski odbojkarji četrti, odbojkarice 19. na lestvici FIVB

Avtor:
STA

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Slovenska odbojkarska reprezentanca | Slovenci so na lestvici FIVB četrti. | Foto VolleyballWorld

Slovenci so na lestvici FIVB četrti.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu.

Na moški lestvici prepričljivo vodijo Poljaki s 407,56 točke, pred Slovenci, ki so zbrali 344,53 točke, pa so še Italijani (355,84) in Rusi (352,10). Na ženski razpredelnici imajo Italijanke (461,17) lepo prednost pred drugouvrščenimi Brazilkami (403,61).

Naslednje veliko žensko tekmovanje bo med 21. avgustom in 6. septembrom, ko bo v Turčiji in Azerbajdžanu ter na Švedskem in Češkem na sporedu evropsko prvenstvo. Moško celinsko tekmovanje bo med 9. in 21. septembrom v Italiji, Romuniji, Bolgariji in na Finskem.

Lestvica FIVB (4. avgust 2026):

- moški:
 1. Poljska          407,56
 2. Italija            355,84
 3. Rusija           352,10
 4. Slovenija      344,53
 5. ZDA             344,41
 6. Japonska      333,33
 7. Brazilija        312,13
 8. Francija        302,59
 9. Bolgarija       272,25
10. Turčija         268,49
...

- ženske:
 1. Italija             461,17
 2. Brazilija         403,61
 3. Turčija           388,35
 4. ZDA               363,57
 5. Poljska           338,37
 6. Japonska        331,36
 7. Kitajska          315,51
 8. Nizozemska   292,64
 9. Rusija            277,59
10. Srbija            276,38
...
19. Slovenija       182,01
...

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