Evropo je pravkar prizadela astronomska podražitev

Ameriški tehnološki velikan Microsoft, ki se v letu 2026 že tako ali tako bori z globokim upadom prodaje igralnih konzol in iger ekosistema Xbox, je potrdil, da se bosta njegovi igralni konzoli Xbox v Evropski uniji podražili celo do 50 odstotkov.

Skok cen igralnih konzol Xbox Series X in Xbox Series S se je sicer napovedoval že prej, nekateri tehnološki mediji so o tem poročali že konec prejšnjega delovnega tedna, nato pa ga je uradno potrdil tudi Microsoft. Nov cenik velja od sobote (vir).

Konzola Xbox Series X, zmogljivejša od dvojice, v Evropi od zdaj naprej tako stane 749,99 evra (digitalna različica) oziroma 799,99 evra (različica z optično enoto). Prejšnji ceni obeh različic konzole sta bili postavljeni pri 549,99 oziroma 599,99 evra. Gre torej za kar 36-odstotno oziroma 33-odstotno podražitev.

Trg elektronskih naprav se trenutno sooča z valom podražitev, ki ga sprožajo predvsem astronomsko visoke cene pomnilnika. Foto: Shutterstock

Ena od konzol bo dražja za kar 50 odstotkov

Obe različici manj zmogljive konzole Xbox Series S se bosta medtem podražili za 150 evrov (različica s 512-gigabajtnim diskom) oziroma za 200 evrov (različica s terabajtnim diskom). Novi ceni bosta tako 499,99 oziroma 599,99 evra. V prvem primeru gre za skoraj 43-odstotno podražitev, v drugem pa za kar 50-odstotno.

Takšne podražitve bi lahko med drugim potrdile govorice, da naj bi Microsoft z vsako prodano konzolo Xbox ustvaril blizu 150 evrov izgube.

Divizija Xbox je fiskalno leto 2026 sicer sklenila z enim od najslabših poslovnih rezultatov na splošno, saj so skupni prihodki padli za sedem odstotkov, prodaja konzol pa za skoraj 30 odstotkov.

Dražijo tudi drugi

Konzole sicer dražita tudi Sony, ki je letos že podražil svoj PlayStation, in Nintendo, ki bo Nintendo Switch 2 s 1. septembrom podražil po vsem svetu. V Evropi bo konzola predvidoma dražja za okrog 30 evrov.