Začela se je cenovna "RAMpokalipsa": se lahko kmalu zgodi nepredstavljivo?

Kdor je upal, da se bodo cene računalniškega pomnilnika – te so v nebo pognali ogromni apetiti umetnointeligenčne industrije po zmogljivih čipih – morda kmalu začele umirjati in padati, se je uštel. Analitiki napovedujejo, da se bo pomnilnik RAM do konca tega leta podražil še precej bolj, trend pa se bo nadaljeval tudi v letu 2027. To najverjetneje pomeni nov val podražitev potrošniške elektronike. Videli bi lahko tudi cene, ki so še pred kratkim veljale za nepredstavljive.

Analitiki organizacije Jefferies Equity Research v novi raziskavi napovedujejo, da se bo pomnilnik RAM v prihodnjih treh mesecih, torej do 30. septembra 2026, podražil še za dodatnih od 40 do 50 odstotkov, v zadnjem četrtletju leta 2026 pa še za dodatnih od 30 do 40 odstotkov.

A slabe novice za kupce elektronike se s tem še ne končajo: v Jefferies Equity Research napovedujejo tudi, da se bo trend nadaljeval v letu 2027, ko se bo pomnilnik RAM glede na leto 2026 podražil še za od 40 do 45 odstotkov.

Jefferies: Memory Outlook



> Memory pricing is expected to rise sharply in the near term—climbing 40%–50% QoQ in 3Q26 and another 30%–40% QoQ in 4Q26.



> Price hikes are likely to continue into 2027, with a projected 40%–45% YoY increase due to zero wafer capacity growth.



>… pic.twitter.com/Htw3Ztx3uJ — P Equity Research 📰 (@pequityresearch) June 22, 2026

To sovpada s preteklimi svarili analitikov in proizvajalcev elektronike – med zadnjimi je na to opozarjal kitajski Lenovo –, da konca tako imenovane "RAMpokalipse" še zdaleč ni na vidiku.

Proizvodnja za velikane, potrošniki bodo izviseli

Proizvajalci pomnilniških čipov so večino proizvodnih kapacitet v zadnjem obdobju namreč preusmerili v visokozmogljive čipe za podatkovne centre, ki poganjajo dobesedno nenasitno umetnointeligenčno industrijo, saj so dobički v tej panogi bistveno višji kot pri proizvodnji čipov za potrošniški trg.

Podatkovni centri umetnointeligenčne industrije so povzročili tako imenovano "RAMpokalipso". Foto: Shutterstock

Povpraševanje umetnointeligenčne industrije po visokozmogljivih čipih je medtem takšno, da mu proizvajalci preprosto ne morejo slediti. Njihova proizvodnja je v mnogih primerih razprodana za leta vnaprej. Nekateri – južnokorejska Samsung in SK Hynix, na primer – bodo gradili nove proizvodne obrate in v njih vložili na stotine milijard evrov, a bodo znova namenjeni predvsem zadovoljevanju potreb umetnointeligenčne industrije.

Nepredstavljivo: bomo videli štirimestno ceno novega PlayStationa?

Potrošniki bodo medtem v veliki meri izviseli, cene naprav, ki vsebujejo pomnilnik RAM, pa bodo vse višje.

Ameriški tehnološki velikan Apple, na primer, je svoje prenosne in namizne računalnike na trgu v ZDA pred kratkim podražil za od 100 do kar 1.300 ameriških dolarjev (od 87 do 1.140 evrov). Microsoft je od oktobra lani že dvakrat dvignil cene igralnih konzol Xbox, še ena podražitev je napovedana za avgust.

Proizvajalci pomnilniških čipov so večino proizvodnih kapacitet v zadnjem obdobju preusmerili v visokozmogljive čipe za podatkovne centre, ki poganjajo dobesedno nenasitno umetnointeligenčno industrijo, saj so dobički v tej panogi bistveno višji kot pri proizvodnji čipov za potrošniški trg. Foto: Shutterstock

Morda največji cenovni šok pa bi lahko bila morebitna cena prihajajoče Sonyjeve igralne konzole PlayStation 6.

Poznavalec trga, znan po spletnem vzdevku KeplerL2, je pretekli konec tedna namreč zatrdil, da bo proizvodna cena konzole PlayStation 6, katere izid je napovedan za drugo polovico leta 2027, zaradi podražitev pomnilnika RAM dosegla kar 960 ameriških dolarjev (842 evrov).

To bi lahko pomenilo, da bi PlayStation 6 ob izidu lahko presegel do pred kratkim še povsem nepredstavljivo cenovno mejo tisoč ameriških dolarjev, v EU najverjetneje tisoč evrov, in postal sploh prva igralna konzola velike trojice (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch/Wii) s takšno ceno.

Igralne konzole Sony so že danes tako drage, kot niso bile še nikoli. PlayStation 5 v najdražji konfiguraciji (Pro 2TB) danes stane že okrog 900 evrov. Foto: Shutterstock

Tudi izvršilni direktor in predsednik uprave Sonyja Hideaki Nishino je pred časom poudarjal, da bo podjetje na prvo mesto začelo postavljati dobičkonosnost, ne več rasti števila uporabnikov, zato se tak scenarij ne zdi neverjeten.