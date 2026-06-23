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Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
23. 6. 2026,
12.02

Osveženo pred

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stanovanja stanovanja nepremičnine nepremičnine cene prodaja podražitev nakup

Torek, 23. 6. 2026, 12.02

12 minut

Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo

Avtorji:
Na. R., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Center Bellevue. nepremičnine stanovanje stanovanja ljubljana | Nove stanovanjske nepremičnine so bile za 6,9 odstotka dražje kot v zadnjem lanskem četrtletju in za 6,8 odstotka dražje kot v prvem lanskem četrtletju. | Foto Bojan Puhek

Nove stanovanjske nepremičnine so bile za 6,9 odstotka dražje kot v zadnjem lanskem četrtletju in za 6,8 odstotka dražje kot v prvem lanskem četrtletju.

Foto: Bojan Puhek

Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za tri odstotke, na medletni pa za 9,3 odstotka. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, medtem ko so se v Ljubljani rahlo pocenila, je danes objavil državni statistični urad.

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 2,3 odstotka, medletno za 10,1 odstotka. Pri rabljenih stanovanjih so cene četrtletno zrasle za 3,2 odstotka in medletno za 10,7 odstotka, pri rabljenih družinskih hišah četrtletno za 0,9 odstotka in medletno za 9,1 odstotka.

Maribor z največjo rastjo, Ljubljana rahlo navzdol

Rabljena stanovanja so se najizraziteje podražila v Mariboru, na četrtletni ravni za 5,5 odstotka in v medletni primerjavi za 17,5 odstotka. V preostali Sloveniji so se glede na zadnje četrtletje lani podražila za 4,3 odstotka in glede na prvo četrtletje lani za 12 odstotkov.

V Ljubljani pa so se na četrtletni ravni rahlo pocenila, za 0,3 odstotka. V medletni primerjavi so se sicer podražila za 6,3 odstotka.

V preostali Sloveniji brez mestnih občin Ljubljana in Maribor so se četrtletno podražila za 4,0 odstotka, medletno pa za 11 odstotkov.

Nove nepremičnine beležijo še hitrejšo rast

Nove stanovanjske nepremičnine so bile za 6,9 odstotka dražje kot v zadnjem lanskem četrtletju in za 6,8 odstotka dražje kot v prvem lanskem četrtletju.

Pri tem so bila nova stanovanja v teh primerjavah dražja za 7,3 in 6,2 odstotka, nove hiše pa za 5,0 in 11,9 odstotka.

Pol milijarde evrov prometa v treh mesecih

Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v prvem četrtletju letos, je znašala 499,4 milijona evrov.

Prodanih je bilo 2.512 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, kar je na ravni lanskega povprečja. Skupna vrednost prodaj je dosegla 474,7 milijona evrov.

V Mariboru se je število prodanih rabljenih stanovanj v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečalo za četrtino. Izvedenih je bilo 226 prodaj v skupni vrednosti 32,7 milijona evrov.

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Lanski dvig cen višji od prvotnih ocen

Statistični urad je od Geodetske uprave RS naknadno prejel podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin v letu 2025, zato je izvedel revizijo indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, vključno s tistimi, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih nepremičnin.

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila lani 7,4-odstotna (po začasnih podatkih 5,8-odstotna). Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se lani zvišale za 9,7 odstotka (prvotno za 0,1 odstotka). Nova stanovanja so se podražila za 9,9 odstotka (prvotno znižala za 1,7 odstotka), nove družinske hiše pa za 8,6 odstotka (prvotno za 11,2 odstotka).

Prodanih je bilo 675 novih stanovanjskih nepremičnin (po začasnih podatkih 397), njihova skupna vrednost pa je znašala 183,7 milijona evrov (prvotno 120,5 milijona evrov). | Foto: STA Prodanih je bilo 675 novih stanovanjskih nepremičnin (po začasnih podatkih 397), njihova skupna vrednost pa je znašala 183,7 milijona evrov (prvotno 120,5 milijona evrov). Foto: STA

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Lokali navzdol, pisarne navzgor

Cene poslovnih nepremičnin so se medtem v prvem četrtletju letos glede na zadnje lansko malenkost znižale, za 0,3 odstotka, je ločeno objavil statistični urad.

Glavni razlog za pocenitev na četrtletni ravni so lokali, ki so se pocenili za 7,4 odstotka, pisarne pa so se nasprotno podražile za 4,2 odstotka. Cene lokalov so upadle prvič po štirih zaporednih zvišanjih, medtem ko so se cene pisarn drugič zapored zvišale.

Skupno je bilo v prvem četrtletju prodanih 160 nepremičnin, kar je manj od povprečja leta 2025. Njihova skupna vrednost je dosegla 34,7 milijona evrov in je bila nižja kot v lanskem zadnjem četrtletju, a podobna povprečju lanskega leta. Skupna uporabna površina prodanih nepremičnin (22.724 kvadratnih metrov) je bila prav tako manjša od lanskega povprečja (26.815 kvadratnih metrov).

V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa so se poslovne nepremičnine podražile za 11,5 odstotka. Cene lokalov so se zvišale za 3,8 odstotka, pisarn pa za 16,2 odstotka. | Foto: Iztok Hočevar V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa so se poslovne nepremičnine podražile za 11,5 odstotka. Cene lokalov so se zvišale za 3,8 odstotka, pisarn pa za 16,2 odstotka. Foto: Iztok Hočevar

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