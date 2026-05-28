Svarilo kupcem: "Časi poceni pametnih telefonov so mimo"

Svetovni trg pametnih telefonov se bo letos soočil z morda najhujšim padcem prodaje v zgodovini. Analitična hiša IDC za leto 2026 napoveduje kar 13,9-odstoten globalni padec pošiljk pametnih telefonov, kar pomeni, da bi bil v tem primeru obseg trga primerljiv s tistim leta 2013. Analitiki ob tem svarijo, da se bo povprečna cena pametnega telefona zvišala, razred poceni pametnih telefonov pa bo začel izginjati, saj jih proizvajalci ne morejo več prodajati z dobičkom.

Glavna razloga za krizo na trgu pametnih telefonov, ki jo za leto 2026 napoveduje analitična hiša IDC (vir), sta močno pomanjkanje pomnilniških čipov DRAM in NAND, saj jih dobesedno požirajo podatkovni centri umetnointeligenčne industrije, in pa geopolitične napetosti, v prvi vrsti vojna med ZDA in Iranom.

Ta je botrovala zaprtju Hormuške ožine, ene od najbolj pomembnih plovnih poti na svetu. Zaradi tega so se zvišale cene transporta in zavarovanj, kar pa proizvajalcem otežuje izdajanje cenovno ugodnih telefonov, opozarjajo pri IDC.

Povprečna cena novih pametnih telefonov se bo dvignila

To bo imelo dve posledici, napovedujejo analitiki. Ena je globalni padec pošiljk pametnih telefonov. IDC je že februarja napovedal, da bi se trg pametnih telefonov letos lahko skrčil za 12,9 odstotka, zdaj pa za leto 2026 napovedujejo celo 13,9-odstotni padec pošiljk, in sicer na 1,09 milijarde pametnih telefonov. To bi pomenilo, da bi bil obseg trga najmanjši po letu 2013.

Druga posledica bo višja povprečna cena pametnih telefonov, svarijo pri IDC in napovedujejo, da se bo letos dvignila na rekordnih 550 ameriških dolarjev oziroma 473 evrov in še nekaj drobiža.

IDC napoveduje, da bo Apple s pametnimi telefoni iPhone letos dosegel rekorden tržni delež, in sicer skoraj četrtinskega. To se bo po njihovem mnenju zgodilo na račun strmega upada pošiljk pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android. Foto: Shutterstock

Ponudba zelo poceni telefonov bo začela izginjati

Zaradi višjih stroškov proizvodnje, ki bodo posledica zgoraj opisanih dejavnikov, bo poudarek predvsem na dražjih modelih, ponudba v nižjih cenovnih razredih, predvsem v segmentu pod 200 evri, pa bo začela kopneti, saj proizvajalci te pametne telefone vse težje prodajajo z dobičkom, pojasnjujejo pri IDC.

Večji igralci na trgu mobilne industrije, kot sta Apple in Samsung, bodo v letu 2026 skoraj zagotovo še povečali svoje tržne deleže, ker imajo prednostni dostop do pomnilniških komponent oziroma celo lastno proizvodnjo (Samsung), obenem pa tudi več finančnih rezerv, še napovedujejo analitiki.

Dražji telefoni, manj nakupov

V letu 2027 IDC sicer pričakuje okrevanje trga, a obenem opozarja, da bodo spremembe, ki jih bo prineslo leto 2027, najverjetneje dolgoročne. Proizvajalci bodo v prihodnje po njihovem mnenju še bolj stavili na premijske naprave z višjimi prodajnimi maržami, potrošniki pa bodo posledično redkeje menjali pametne telefone.

"Obdobja zelo poceni pametnih telefonov je konec," je sklenila direktorica raziskav v družbi IDC Nabila Popal.