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Avtor:
Na. R.

Torek,
4. 8. 2026,
9.04

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
požar Bovec gašenje požarna ogroženost helikopter Slovenska vojska

Torek, 4. 8. 2026, 9.04

37 minut

Na pomoč gasilcem na Bovškem vojaški cougar #foto

Avtor:
Na. R.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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požar, Bovec, gasilci | Požarišče še skriva nevarnost, saj gasilci odkrivajo nova žarišča. | Foto Dejan Logar, Gasilska zveza Bovec

Požarišče še skriva nevarnost, saj gasilci odkrivajo nova žarišča.

Foto: Dejan Logar, Gasilska zveza Bovec

"Razmere so pod nadzorom, vendar na treh delih požarišča še vedno tli," je aktualno stanje na Bovškem, kjer je pred dnevi na Planji izbruhnil požar, sporočil Dejan Logar iz Gasilske zveze Bohinj. Pri gašenju sodeluje 60 gasilcev iz petih gasilskih zvez.

Na območju požarišča gasilci ostajajo tudi danes. Čeprav so razmere pod nadzorom, na južnem, severozahodnem in severovzhodnem delu namreč še vedno odkrivajo manjša žarišča.

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Na terenu je 60 gasilcev z 21 vozili iz Gasilske zveze Bovec, Gasilske zveze Kobarid, Gasilske zveze Idrija, Gasilske zveze Logatec in Gasilske zveze Vrhnika.

Pri intervenciji sodeluje tudi Društvo GRS Bovec, ki stanje spremlja z dronom, prisotna pa je tudi ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin.

Pri gašenju bo pomagal še helikopter cougar Slovenske vojske, ki bo sodeloval pri dokončnem gašenju preostalih žarišč in preprečevanju ponovnega razplamtevanja požara.

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