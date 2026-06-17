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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
17. 6. 2026,
15.00

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smrt noad

Sreda, 17. 6. 2026, 15.00

1 minuta

Shane O'Brien (2009–2026)

Kolesarstvo pretresla smrt komaj 16-letnega kolesarskega upa Shana O'Briena

Avtor:
A. T. K.

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Shane O’Brien

Irsko kolesarstvo žaluje za komaj 16-letnim Shanom O'Brienom, obetavnim mladinskim kolesarjem iz okrožja Cork, ki je v torek umrl za posledicami nesreče na treningu v okrožju Waterford. Njegov starejši brat Liam O’Brien, član ekipe Lidl-Trek Future Racing, je bil v času tragične novice v Italiji, kjer je nastopal na dirki Giro Next Gen, eni najpomembnejših preizkušenj za kolesarje do 23 let. Po bratovi smrti je dirko zapustil in se vrnil domov k družini.

Shane O'Brien je že v svoji prvi sezoni med mladinci opozoril nase. Izboril si je mesto v irski mladinski reprezentanci za dirko Course de la Paix Juniors, nastopal v tujini z ekipo CAMS Majaco in veljal za enega najbolj obetavnih mladih kolesarjev na Irskem. Ni izstopal le na cesti, ampak tudi v ciklokrosu. Na uvodni dirki nacionalne ciklokros serije v Belfastu je oktobra lani odpeljal najhitrejše kroge dneva, hitrejše celo od vseh tistih, ki so jih dosegli člani v moški konkurenci, poroča Cyclinguptodate.

Mladi kolesar je tragično umrl po trčenju v parkirano tovorno vozilo, medtem ko je treniral na kolesu za vožnjo na čas.

Pri Cycling Ireland so zapisali, da jih je novica o njegovi smrti "pretresla in globoko užalostila". "Shane je bil v kolesarski skupnosti dobro poznan in zelo priljubljen. Nedavno je na dirki Course de la Paix na Češkem debitiral za državno reprezentanco in kot mladi talent pokazal izjemen potencial. V irski kolesarski skupnosti ga bomo zelo pogrešali. Naše misli in molitve so v teh težkih trenutkih z njegovo družino, prijatelji in ekipnimi kolegi. Naj počiva v miru," so sporočili iz krovne organizacije irskega kolesarstva.

Od mladega kolesarja se je poslovila tudi ekipa CAMS Majaco, kjer so ga opisali kot kolesarja, pred katerim je bila lepa prihodnost. "Shane je bil nadarjen kolesar, pred katerim je bila svetla prihodnost, hkrati pa dobrosrčen, nežen in pozitiven mladenič. Počaščeni smo bili, da je bil del naše ekipe, in za vedno bo ostal v naših srcih. V teh pretresljivih trenutkih so naše misli z njegovo družino, prijatelji, ekipnimi kolegi in vsemi, ki so ga imeli srečo poznati," so zapisali pri ekipi.

Starejši brat takoj zapustil prestižno dirko

Njegov brat Liam O'Brien je v času tragedije nastopal na dirki Giro Next Gen, prestižni preizkušnji za kolesarje do 23 let, a je po novici o bratovi smrti zapustil dirko in se vrnil k družini.

"Naše misli in molitve so z Liamom O'Brienom in njegovo družino, saj je včeraj umrl Liamov brat Shane O'Brien. Liam je zapustil dirko, da je lahko v teh trenutkih žalovanja s svojo družino. Giro Next Gen jim v tem težkem času pošilja vso ljubezen in podporo," so sporočili organizatorji.

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