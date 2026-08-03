Policija razkrila podrobnosti nesreče, v kateri se je poškodovala Nataša Pirc Musar

Koprski policisti so sporočili podrobnosti petkove nesreče v predoru Kastelec, v kateri se je lažje poškodovala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Vzrok za nesrečo je po njihovih navedbah bilo neupoštevanje varnostne razdalje voznika Pirc Musarjeve.

Kot so doslej ugotovili policisti, je 52-letni voznik vozila znamke mercedes benz V300, v katerem je bila varovana oseba, predsednica republike Nataša Pirc Musar, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila Audi, ki ga je vozil 34-letni voznik in je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe.

O nesreči je bil zaradi podanih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti obveščen pristojni Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, kamor je odstopljena vsa dokumentacija v zvezi s prometno nesrečo.

Oba voznika negativna na alkohol in droge

Oba voznika sta bila preizkušena z alkotestom. Z njima je bil opravljen hitri test za prepoznavo prepovedanih drog. Rezultata obeh preizkusov sta bila negativna.

V predhodnem vozilu ni bilo potnikov, v drugem vozilu pa so bili štirje potniki – Pirc Musarjeva, varnostnik in dve sopotnici, katerih identiteta ni bila razkrita. Po doslej znanih podatkih, razen že navedenih dveh poškodovanih oseb, nihče od preostalih potnikov ni bil poškodovan.

Skupna škoda je ocenjena na okoli 37 tisoč evrov.

Predor Kastelec več ur zaprt

V petek, 31. julija 2026, ob 16.57 so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri Ljubljane. V prometni nesreči sta bili poškodovani dve osebi, varovana oseba, predsednica Republike Slovenije je utrpela lahke, druga oseba v vozilu pa hude telesne poškodbe. Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnišnico Izola.

Zaradi izvajanja nujnih interventnih aktivnosti in ogleda kraja prometne nesreče je bil predor Kastelec začasno zaprt za ves promet. Ponovno je bil odprt ob 20.19.