Torek, 4. 8. 2026, 8.12
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V Savi našli okrvavljeno truplo neznane osebe #foto
V reki Savi na območju zagrebške Kajzerice, v bližini Jadranskega mostu, so v ponedeljek zvečer našli truplo za zdaj neznane osebe. Po poročanju hrvaškega portala 24sata je bilo moško truplo krvavo in je ležalo v vodi gorvodno od Jadranskega mostu.
Na kraju dogodka poteka ogled, hrvaška policija pa za zdaj še ni razkrila niti identitete pokojnika niti vzroka smrti.
Več podrobnosti bo znanih po končanem preiskovalnem postopku.
Uradnih informacij o tem, ali gre za kaznivo dejanje ali drugo vrsto smrti, za zdaj ni.