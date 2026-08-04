V Savi našli okrvavljeno truplo neznane osebe #foto

V reki Savi na območju zagrebške Kajzerice, v bližini Jadranskega mostu, so v ponedeljek zvečer našli truplo za zdaj neznane osebe. Po poročanju hrvaškega portala 24sata je bilo moško truplo krvavo in je ležalo v vodi gorvodno od Jadranskega mostu.

Na kraju dogodka poteka ogled, hrvaška policija pa za zdaj še ni razkrila niti identitete pokojnika niti vzroka smrti.

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Več podrobnosti bo znanih po končanem preiskovalnem postopku.

Uradnih informacij o tem, ali gre za kaznivo dejanje ali drugo vrsto smrti, za zdaj ni.