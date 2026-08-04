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Avtor:
Na. R.

Torek,
4. 8. 2026,
8.12

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek

Natisni članek
reka Hrvaška truplo policija preiskava moški identiteta

Torek, 4. 8. 2026, 8.12

33 minut

V Savi našli okrvavljeno truplo neznane osebe #foto

Avtor:
Na. R.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Sava, Zagreb, Hrvaška, truplo, policija, preiskava | Policija okoliščine še preiskuje. | Foto Emica Elvedji/PIXSELL

Policija okoliščine še preiskuje.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

V reki Savi na območju zagrebške Kajzerice, v bližini Jadranskega mostu, so v ponedeljek zvečer našli truplo za zdaj neznane osebe. Po poročanju hrvaškega portala 24sata je bilo moško truplo krvavo in je ležalo v vodi gorvodno od Jadranskega mostu.

Na kraju dogodka poteka ogled, hrvaška policija pa za zdaj še ni razkrila niti identitete pokojnika niti vzroka smrti.

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Več podrobnosti bo znanih po končanem preiskovalnem postopku. 

Uradnih informacij o tem, ali gre za kaznivo dejanje ali drugo vrsto smrti, za zdaj ni.

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