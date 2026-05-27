Franz Koll: Načrtujemo več kot milijardo evrov prihodkov #intervju

INTERSPORT po spremembi lastništva krepi prisotnost na slovenskih in širših regionalnih trgih ter načrtuje nadaljnjo rast, ki jo želi podpreti z razširitvijo prodajne mreže, optimizacijo poslovanja in večkanalnim pristopom k prodaji. Skupina, ki združuje več evropskih trgov, v prihodnjih letih cilja tudi na pomembno rast prihodkov, pri čemer stavi na sinergije znotraj sistema in razvoj športne maloprodaje. Franz Koll, direktor in športni navdušenec, je v pogovoru za Siol.net prvič spregovoril za slovenske medije ter predstavil razloge za prevzem, načrte skupine in spremembe nakupnih navad potrošnikov. Dotaknil se je tudi nakupovanja Slovencev ter platform Temu in Shein.

Kako danes ocenjujete pomen prevzema za skupino kot celoto?

Prevzem družbe INTERSPORT ISI je bil in ostaja zelo pomemben strateški mejnik za INTERSPORT Avstrija. Že zdaj opažamo močne sinergije na različnih področjih in zelo pozitivno sodelovanje med ekipami. Skupaj gradimo še močnejšo poslovno skupino za prihodnost. Zdaj delujemo v 12 državah, imamo približno 500 trgovin ter okoli pet tisoč zaposlenih. Letno ustvarimo približno eno milijardo evrov prometa, s čimer smo še okrepili naš tržni položaj in pridobili odlične priložnosti za nadaljnjo rast. Po besedah Kolla skupna zgodovina slovenskega in avstrijskega podjetja predstavlja veliko prednost. "Med seboj se že dobro poznamo, delimo enake vrednote in govorimo isti jezik. To ustvarja zaupanje, pospešuje sodelovanje in poenostavlja integracijske procese. Poleg tega obe organizaciji prinašata močno strokovno znanje na področjih, kot so ekskluzivne blagovne znamke, kjer vidimo še večji potencial za rast in diferenciacijo. Ker se v okviru širšega sistema poznamo že vrsto let, integracija poteka zelo naravno." Foto: Ana Kovač

Kateri so bili ključni strateški razlogi za prevzem INTERSPORT ISI? Je šlo za širitev trga, nabavno moč ali kaj drugega?

Bilo je več pomembnih strateških razlogov. Seveda ima pomembno vlogo obseg poslovanja – tako pri nabavi, logistiki, oblikovanju ponudbe kot tudi pri odnosih z dobavitelji. Izpostavil pa bi tudi povezovanje znanja in izkušenj ter ustvarjanje sinergij na področjih, kot so sistemi, digitalizacija in procesi. Obe družbi se zelo dobro dopolnjujeta.

Kako pomembno je, da imata obe skupini skupno zgodovino in delujeta znotraj sistema Intersport International?

Skupna zgodovina predstavlja veliko prednost. Med seboj se že dobro poznamo, delimo enake vrednote in govorimo isti "jezik". To ustvarja zaupanje, pospešuje sodelovanje in poenostavlja integracijske procese. Poleg tega obe organizaciji prinašata močno strokovno znanje na področjih, kot so ekskluzivne blagovne znamke, kjer v prihodnje vidimo še večji potencial za rast in diferenciacijo. Ker se v okviru širšega sistema poznamo že vrsto let, integracija poteka zelo naravno.

Skupina ima okrog 400 zaposlenih. Kaj prevzem pomeni za zaposlene?

Zaposleni v Sloveniji zelo dobro poznajo lokalno poslovanje in trg. Naša vloga je predvsem, da jih podpremo z dodatnim strokovnim znanjem, viri in priložnostmi na različnih področjih. V okviru integracijskega procesa sicer analiziramo različna področja in morebitne priložnosti za optimizacijo na ravni skupine. Na splošno ne pričakujemo večjih sprememb za zaposlene. Foto: arhiv podjetja

Katere sinergije pričakujete na področju nabave, logistike in digitalizacije?

Na področju nabave dajemo poudarek krepitvi odnosov z dobavitelji, optimizaciji portfelja blagovnih znamk, širjenju asortimana ter izboljšanju nabavnih pogojev.

V logistiki že upravljamo zelo sodobnim in avtomatiziranim distribucijskim centrom, ki bi v prihodnje lahko podpiral tudi dodatne trge. Pomembna tema je tudi digitalizacija – od sistemov in delovnih procesov do večkanalnih (omnichannel) storitev in uporabniške izkušnje.

Vaš pomembni konkurent Hervis zapira večino trgovin v Sloveniji. Kako gledate na to odločitev? Ali v tem vidite priložnost?

Seveda pozorno spremljamo dogajanje na trgu in preučujemo morebitne priložnosti. A hkrati je pomembno, da vidimo širšo sliko. Trg športne maloprodaje je že več let v fazi močne konsolidacije. Razmere na trgu se spreminjajo, pričakovanja kupcev se hitro razvijajo, vse pomembnejše pa postajajo investicije v digitalizacijo, večkanalnost in logistiko. Za močne blagovne znamke, kot je naša, to pomeni tudi nove priložnosti. Naš fokus ostaja jasen: še naprej želimo krepiti naš položaj v Sloveniji.

Ali načrtujete širitev ali optimizacijo prodajne mreže v Sloveniji?

Da, vsekakor. Vidimo dobre priložnosti za nadaljnjo širitev in optimizacijo mreže trgovin v Sloveniji, pa tudi na drugih trgih. Naš cilj je biti še bližje strankam ter nenehno izboljševati nakupovalno izkušnjo.

Na katerih segmentih v Sloveniji ustvarite največ prihodkov – in kateri segment trenutno najhitreje raste?

V Sloveniji je trenutno ena naših najmočnejših kategorij Sportstyle (športni stil), kar kaže na to, kako so športno navdihnjena moda in superge postale del vsakdanjega življenjskega sloga. Zelo pomemben segment je tudi Outdoor (šport na prostem), ki se odlično ujema z aktivnim življenjskim slogom v Sloveniji ter močno povezanostjo z naravo in gorami. Pomemben ostaja tudi segment zimskih športov.

Kljub zelo spremenljivim vremenskim razmeram v zadnjih letih in izrazito sezonski naravi je smučanje zelo močno zasidrano v kulturi in je prodajno uspešna kategorija. Zelo dobro se razvija tudi tek, ki je trenutno najhitreje rastoča kategorija letos, saj se vse več potrošnikov osredotoča na zdravje, telesno pripravljenost in aktiven življenjski slog.

Kako so se v zadnjih letih spremenile nakupne navade in kakšno vlogo ima splet?

Naš pristop je večkanalen in potrošnikom omogoča veliko prilagodljivost.

V Intersportu sledimo večkanalnemu pristopu, ki potrošnikom daje fleksibilnost pri odločanju, kateri nakupovalni kanal jim je ljubši. Z močno mrežo fizičnih trgovin in visoko usposobljenimi zaposlenimi združujemo prednosti močne mreže fizičnih trgovin z digitalnim udobjem.

Opažamo tudi veliko uporabo storitve Klikni in prevzemi. V Sloveniji spletna prodaja trenutno predstavlja približno 18 odstotkov celotne prodaje.

Ali platforme, kot sta Temu in Shein, posegajo tudi v športni segment?

Do določene mere jih lahko štejemo za konkurenco. Vendar je naša pozicija precej drugačna, saj stavimo na kakovost, strokovnost, storitve in strast do športa. Kupci cenijo strokovno svetovanje v naših trgovinah ter zaupajo našim izdelkom in blagovnim znamkam. To še posebej v športni trgovini, kjer so pomembni prileganje, zmogljivost in funkcionalnost, resnično naredi razliko.

Kakšni pa so vaši kratkoročni in dolgoročni načrti za INTERSPORT ISI?

Naš cilj je nadaljnja krepitev položaja na trgih in širitev vodilne vloge v športni maloprodaji. Želimo ostati blizu potrošnikom, jih navdihovati za ukvarjanje s športom ter jim zagotavljati najboljše izdelke, storitve in izkušnje. Želimo si, da kadarkoli ljudje v Sloveniji pomislijo na šport in športno opremo, pomislijo na INTERSPORT kot njihovo prvo destinacijo za nakup športne opreme. Prav tako trdno verjamemo, da ima šport zelo pozitiven vpliv na zdravje, dobro počutje in družbo kot celoto, zato želimo ta razvoj aktivno podpirati.

INTERSPORT je največji trgovec s športno opremo v Sloveniji in Avstriji. Kateri športi so po vašem mnenju najbolj priljubljeni v Sloveniji in Avstriji? So kakšne podobnosti med državama?

Med Slovenijo in Avstrijo je pravzaprav veliko podobnosti. V obeh državah imajo pomembno vlogo športi na prostem, predvsem pohodništvo in smučanje. Zelo priljubljen je tudi tek, poleg tega pa še več drugih športnih kategorij. Podobne vzorce opažamo ne le v Sloveniji in Avstriji, temveč tudi na trgih, kot so Češka, Slovaška in Madžarska.

Kaj pa vas pri športni industriji najbolj navdušuje?

Šport je vedno imel pomembno vlogo v mojem življenju. Delati v industriji, s katero se osebno poistovetiš, je nekaj posebnega. Športna industrija združuje čustva, strast in profesionalnost. Zelo cenim tudi pošten in spoštljiv način komunikacije med ljudmi v panogi. Gre za zelo dinamično in navdihujoče okolje.

Kako pomembno je, da je človek, ki vodi športno podjetje, tudi sam športni navdušenec?

Vsekakor pomaga. Če si športni navdušenec, bolje razumeš izdelke, kupce in celotno poslovanje. Avtentičnost in strast sta v tej industriji pomembna dejavnika.

Ste tudi zasebno športno aktivni? Kateri šport vam je najbližje?

Absolutno. Tekmovalno sem igral nogomet in rokomet, preizkusil pa sem tudi številne druge športe. Zame je šport celoletna strast, ne glede na sezono. Najbolj pa se še vedno poistovetim z nogometom.

Je kakšen kos športne opreme, ki ga vedno vzamete na dopust?

Vedno vzamem tekaške copate, saj se za tek vedno najde priložnost. Poleg tega ne zavzamejo veliko prostora, kar je priročno pri pakiranju.