Norvežani na krilih Tinusa Luca Koblarja v polfinale, Švicarji po preobratu

Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici so se začeli izločilni boji. V Fribourgu sta se popoldne v ponovitvi olimpijskega finala (v spremenjenih zasedbah) pomerili Kanada in branilka naslova ZDA, s 4:0 pa so zmagali Javorjevi listi. V Zürichu si je mesto v polfinalu priborila Finska, ki je s 4:1 premagala Češko. Neporaženi gostitelji Švicarji so po preobratu s 3:1 premagali Švedsko, presenečenje prvenstva Norvežani pa so preskočili Latvijo z 2:0, prvi zadetek za zmago skandinavske ekipe pa je prispeval Tinus Luc Koblar. Polfinalna para sta Švica - Norveška in Kanada - Finska.

V Švici so sta znana polfinalna para. V soboto se bodo za mesto v velikem finalu gostitelji Švicarji pomerili z Norvežani, Kanadčani pa s Finci. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Gostitelji prvenstva Švicarji tudi po četrtfinalu ostajajo neporaženi. Proti Švedom, ki so napredovali po zmagi na zadnji tekmi skupinskega dela, so sicer po sedmih minutah zaostajali za gol, nato pa že pred koncem prve tretjine izenačili in v drugi pripravili popoln preobrat. Za Švede je zadel Linus Karlsson, za izenačenje je poskrbel Roman Josi (14.), za zmago pa Denis Malgin (33.) in Calvin Thrkauf (37.).

V Fribourgu so Norvežani, pri katerih blesti napadalec slovenskih korenin Tinus Luc Koblar, z 2:0 premagali Latvijo. Koblar je zadel v 28. minuti, povsem ob koncu tekme pa še Noah Steen, ki je plošček pospravil v nebranjeno latvijsko mrežo. Tako Steen kot Koblar sta zdaj že pri šestih golih na tem SP. Norveška se je prvič, odkar SP poteka po tem sistemu, uvrstila v polfinale. V četrtfinalu je v obeh prejšnjih nastopih v letih 2012 in 2008 izgubila. Zdaj ima celo priložnost popraviti sploh najboljšo uvrstitev v zgodovini, četrto mesto iz že zelo daljnega leta 1951.

Za uvod v četrtfinale so Kanadčani popoldne s 4:0 odpravili Američane in jim vrnili za februarski poraz v olimpijskem finalu v Milanu. Jasno je, da sta reprezentanci v Švici drugačni kot sta bili v Milanu. V drugem četrtfinalu težkokategornikov je bila Finska s 4:1 boljša od Češke.

Zadetke za Finsko so popoldne dosegli Sakari Manninen (8. minuta), Anton Lundell (15.), Konsta Hellenius (22.) in Lenni Hämeenaho (56.), častnega za Češko pa Filip Hronek v enajsti minuti druge tretjine. Kanadski vratar Jet Greaves je mrežo ohranil nedotaknjeno, gole za zmago Javorjevih listov pa so prispevali Macklin Celebrini (19.), Dylan Holloway (30.), Connor Brown (59.) in Sidney Crosby (59.). Zadnja zadetka sta padla v nebranjen ameriški gol.

Finci so se po treh sezonah suše spet uvrstili v polfinale SP. Nazadnje jim je to uspelo leta 2022, ko so to nadgradili še z naslovom svetovnih prvakov.

Slovenci so si z zmago nad Italijo zagotovili obstanek drugo leto zapored, tako da bodo trikrat zapored igrali med elito, kar jim še ni uspelo. Naslednje prvenstvo bo gostila Nemčija.

V nižji kakovostni razred se selita Italija in Velika Britanija.

Kanada daleč spredaj

Na lestvici kolajn so daleč spredaj Kanadčani (53 medalj, 28 zlatih) pred Rusi (oziroma nekoč igralci Sovjetske zveze) s 47 skupno in 27 zlatimi; a Rusi zaradi vojaškega napada na Ukrajino že štiri leta ne smejo igrati na prvenstvu.

Na zadnjih desetih prvenstvih je sicer najuspešnejša Kanada s tremi zlatimi (zadnjič so bili Kanadčani prvaki 2023), po dve zlati sta v tem obdobju dobili Švedska (zadnjo 2018) in Finska (zadnjo 2022), eno pa poleg ZDA še Češka (2024).

V zadnjih letih se je v ožjem krogu ekip, ki lahko vedno osvojijo medaljo, utrdila tudi Švica. Lansko srebro je bilo za Švicarje že peto, drugo zaporedno in tretje v zadnjem desetletju in pol. A zlate medalje ta država v zbirki še nima, domače SP pa bo morda idealna priložnost še za ta zadnji korak.

