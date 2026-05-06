Sreda, 6. 5. 2026, 14.11
36 minut
Ko tek postane del vsakdanjika: zgodbi Urške Ahac in Luke Kovačiča
Od prvih kilometrov do sto na teden: kaj ju žene #video
Pomlad ima vzdušje "Gremo!". Sonce, svež zrak in občutek, da je zdaj pravi čas, da se premaknemo. Tek je pri tem ena najbolj preprostih odločitev – obujemo športne copate, stopimo ven in že smo na poti. Nekaj minut zase, ki hitro postanejo navada. In prav v tem je čarobnost teka: ne potrebujemo veliko, da začnemo, a lahko zelo hitro postane del našega vsakdana.
Med policami z najnovejšimi modeli in v tekaškem centru, kjer analizirajo stopalo, smo iskali odgovor na preprosto vprašanje: kako izbrati copate, v katerih bo tek res postal užitek? Kot pravi Urška Ahac, je tek "najbolj naravna oblika gibanja. Obuješ tekaške copate in samo greš." A ravno izbira copat pogosto naredi največjo razliko. Luka Kovačič opozarja še bolj neposredno: "Izbira tekaških copat je zelo pomemben vstopni člen v naš tek."
Zato tokrat ne govorimo le o opremi. Govorimo o občutku, izkušnji in odločitvah, ki jih tekači – začetniki ali izkušeni – sprejemajo vsakič znova, ko stopijo v trgovino.
Koliko kilometrov na teden preteče rekreativna tekačica?
Urška je rekreativna tekačica, ki v teku išče predvsem ravnotežje: "Tek je zame najbolj naravna oblika gibanja. Zelo rada se odpravim teč zato, ker je čisto preprosto – obuješ tekaške copate in samo greš. Nič drugega ne potrebuješ."
Najraje teče sama, saj ji to predstavlja čas zase, za misli in odklop. Njena sezona ima jasen ritem: pozimi tek zamenjajo drugi športi, od pomladi do jeseni pa teče približno štirikrat na teden. Tedensko tako nabere od 60 do 80 kilometrov, ki jih dopolnjuje še s kolesarjenjem in plavanjem, da telo ostaja v ravnovesju.
Ko tek postane več kot rekreacija: zgodba Luke Kovačiča
Kot gorski vzdržljivostni športnik Luka Kovačič na teden preteče okoli sto kilometrov, njegov trening pa je veliko bolj strukturiran. Tekaški urnik, kot mu pravi, je pravzaprav program, prilagojen ciljem in izzivom, ki ga čakajo. Treninge natančno usklajuje s terenom, intenzivnostjo in tipom tekmovanj, a kljub temu ostaja povezan z osnovo – gibanjem v naravi. Prav ljubezen do hribov ga je iz kolesarstva pripeljala v trail tek, kjer lahko v enem dnevu združi hitrost, vzdržljivost in stik z naravo.
Trenira vse leto: "Pozimi sem v približno 20 odstotkih tekač, večino časa pa preživim na turnih smučeh. Kljub temu pazim, da ohranim nekaj tekaških kilometrov v nogah, da spomladi prehod ni prevelik šok. Mišice namreč zelo hitro pozabijo, zato jih je treba vsaj nekajkrat na teden spomniti na tek – tudi zato, da preprečimo poškodbe in se izognemo nepotrebnim bolečinam na prvih spomladanskih tekih."
Čeprav imata s partnerko Urško različen pristop, ju povezuje ista stvar: tek je nekaj, kar jima daje več kot le fizično aktivnost. In prav zato vesta, da se dobra izkušnja začne že pri osnovah – tudi pri izbiri pravih copat.
Kako tekaške copate vplivajo na izkušnjo teka
Čeprav se zdi, da je tek preprost, izkušeni tekači vedo, da je razlika med tekom in "res dobrim" tekom pogosto prav v tekaških copatah. Urška prisega predvsem na občutek: "Ko pri novem nakupu obujem tekaške copate, mora biti občutek takoj dober. Copate morajo noge lepo objeti, hkrati pa ponuditi odzivnost, ki jo začutim že ob prvih korakih."
Pri Luki je izbira tekaških copat bolj strateška. Njegovi treningi potekajo na različnih terenih – od ravnine do zahtevnih gorskih poti –, zato mora biti tudi obutev prilagojena vsakemu izzivu posebej.
Skupna točka obeh? Copate niso modni dodatek, ampak ključni del tekaške izkušnje.
Izberite svoje:
Kako izbrati prave tekaške copate v trgovini
Ob nakupu tekaških copat moramo izbirati med ogromno modeli, različnimi oblikami, materiali in občutki. Prav zato je izkušnja v trgovini ključna.
V INTERSPORTU izbira ne poteka le med policami. Prvi stik je že pri oddelku, kjer so tekaške copate razporejene glede na namen: za cestni tek, trail ali hitrejše treninge. A tisto, kar naredi največjo razliko, se skriva korak naprej – v tekaškem centru. Tam izbira postane bolj osebna.
Analiza stopala: prvi korak do pravih tekaških copat
Eden ključnih delov izbire je analiza stopala, s katero strokovnjaki preverijo, kako stopamo, kakšna je obremenitev in kakšen tip copat je za posameznika najbolj primeren. Takšna meritev hitro pokaže stvari, ki jih sami pogosto ne opazimo: ali stopalo pronira, kako se prenaša teža in kakšno oporo dejansko potrebujemo pri teku.
To potrjuje tudi Luka Kovačič, ki poudarja, da si je pri izbiri treba vzeti čas: "Pomembno je, katere copate izberemo za svojo raven teka. Če izberemo neustrezne, lahko to vodi v poškodbo. Moramo si vzeti čas, razmisliti, da res izberemo pravo orodje, s katerim bomo tekli. Tudi sam sem že naredil kdaj kakšno napako, predvsem s tem, da sem se na kakšen zelo dolg tek podal z neblaženimi čevlji. Zlasti če smo novinci, upoštevajmo nasvet strokovnjaka."
V izbranih prodajalnah lahko za vas opravijo tudi videoanalizo stopal, v prodajalnah INTERSPORT Ljubljana BTC, Šiška in Rudnik pa tudi meritev na novi, napredni napravi za meritev stopal – SafeSize. Naprava je zasnovana tako, da s pomočjo analize pomaga najti idealne športne copate za vas.
Za analizo stopal SafeSize lahko vnaprej rezervirate svoj termin.
Pravi tekaške copate niso univerzalne – so vaše
Največja napaka pri izbiri tekaških copat je, da iščemo "najboljše tekaške copate". V resnici pa obstajajo le tekaške copate, ki so najboljše za vas. Za nekoga bo to bolj mehak, blažen model za asfalt, za drugega stabilen model za daljše razdalje, za tretjega robusten trail model za gozdne poti.
V INTERSPORTU lahko copate tudi preizkusite, naredite nekaj korakov, kratek tek, začutite blaženje, odzivnost in oprijem. Razlike med modeli so hitro opazne, še posebej ko jih preizkusite drugega za drugim.
Ko enkrat najdete pravi model, pa se zgodi tisto, zaradi česar smo sploh začeli: tek postane lahek, sproščen in – kar je najpomembneje – nekaj, česar se vedno znova veselite.
Prenosni sušilec za čevlje je inovativna rešitev za vso mokro obutev, ali zaradi deževnih dni ali intenzivnih športnih aktivnosti. Sušilec je zasnovan tako, da učinkovito suši vse vrste obutve. Njegova glavna funkcija je odprava vlage, ki je pogosto vzrok za neprijetne vonjave in potencialno dolgoročno škodo na obutvi.
Na koncu se vse vrne k preprostemu vprašanju: zakaj sploh začeti?
Urška verjame, da veliko ljudi nad tekom obupa prehitro: "Za nekoga, ki misli, da tek ni zanj, bi rekla, da mu morda samo manjka pozitivna izkušnja. Mogoče je prehitro začel in zato tudi prehitro odnehal. Je pa tek ena najbolj naravnih oblik gibanja, in če nimaš posebnih omejitev, je prava izbira za vsakogar."
Luka doda realen vidik za vse tekače začetnike: "Po prvem teku vas bodo bolele noge, temu se ne boste izognili. Ampak če boste vztrajali, boste našli užitek, sprostitev in napredek. Naredili boste nekaj zelo dobrega zase. Samo pogumno naprej – s postopnostjo ni nemogočih ciljev."
In prav v tem je bistvo: začeti, vztrajati in najti svoj ritem. Če dodate še prave tekaške copate, ki ustrezajo vašemu stopalu, načinu teka in ciljem, ste naredili enega najpomembnejših korakov.