Od prvih kilometrov do sto na teden: kaj ju žene #video

Pomlad ima vzdušje "Gremo!". Sonce, svež zrak in občutek, da je zdaj pravi čas, da se premaknemo. Tek je pri tem ena najbolj preprostih odločitev – obujemo športne copate, stopimo ven in že smo na poti. Nekaj minut zase, ki hitro postanejo navada. In prav v tem je čarobnost teka: ne potrebujemo veliko, da začnemo, a lahko zelo hitro postane del našega vsakdana.

Ko pa želite, da je vsak korak res lahkoten in da v teku tudi uživate, pride do izraza nekaj, kar pogosto spregledamo – prava izbira tekaških copat. Prav zato smo se zagrizenima športnikoma Urški Ahac in Luki Kovačiču pridružili v INTERSPORTU , kjer izbira tekaških copat ni stvar naključja, ampak premišljene odločitve.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Med policami z najnovejšimi modeli in v tekaškem centru, kjer analizirajo stopalo, smo iskali odgovor na preprosto vprašanje: kako izbrati copate, v katerih bo tek res postal užitek? Kot pravi Urška Ahac, je tek "najbolj naravna oblika gibanja. Obuješ tekaške copate in samo greš." A ravno izbira copat pogosto naredi največjo razliko. Luka Kovačič opozarja še bolj neposredno: "Izbira tekaških copat je zelo pomemben vstopni člen v naš tek."

Foto: Ana Kovač

Zato tokrat ne govorimo le o opremi. Govorimo o občutku, izkušnji in odločitvah, ki jih tekači – začetniki ali izkušeni – sprejemajo vsakič znova, ko stopijo v trgovino.

Koliko kilometrov na teden preteče rekreativna tekačica?

Foto: Ana Kovač

Urška je rekreativna tekačica, ki v teku išče predvsem ravnotežje: "Tek je zame najbolj naravna oblika gibanja. Zelo rada se odpravim teč zato, ker je čisto preprosto – obuješ tekaške copate in samo greš. Nič drugega ne potrebuješ."

Najraje teče sama, saj ji to predstavlja čas zase, za misli in odklop. Njena sezona ima jasen ritem: pozimi tek zamenjajo drugi športi, od pomladi do jeseni pa teče približno štirikrat na teden. Tedensko tako nabere od 60 do 80 kilometrov, ki jih dopolnjuje še s kolesarjenjem in plavanjem, da telo ostaja v ravnovesju.

Ko tek postane več kot rekreacija: zgodba Luke Kovačiča

Kot gorski vzdržljivostni športnik Luka Kovačič na teden preteče okoli sto kilometrov, njegov trening pa je veliko bolj strukturiran. Tekaški urnik, kot mu pravi, je pravzaprav program, prilagojen ciljem in izzivom, ki ga čakajo. Treninge natančno usklajuje s terenom, intenzivnostjo in tipom tekmovanj, a kljub temu ostaja povezan z osnovo – gibanjem v naravi. Prav ljubezen do hribov ga je iz kolesarstva pripeljala v trail tek, kjer lahko v enem dnevu združi hitrost, vzdržljivost in stik z naravo.

Trenira vse leto: "Pozimi sem v približno 20 odstotkih tekač, večino časa pa preživim na turnih smučeh. Kljub temu pazim, da ohranim nekaj tekaških kilometrov v nogah, da spomladi prehod ni prevelik šok. Mišice namreč zelo hitro pozabijo, zato jih je treba vsaj nekajkrat na teden spomniti na tek – tudi zato, da preprečimo poškodbe in se izognemo nepotrebnim bolečinam na prvih spomladanskih tekih."

Foto: Ana Kovač

Čeprav imata s partnerko Urško različen pristop, ju povezuje ista stvar: tek je nekaj, kar jima daje več kot le fizično aktivnost. In prav zato vesta, da se dobra izkušnja začne že pri osnovah – tudi pri izbiri pravih copat.

Kako tekaške copate vplivajo na izkušnjo teka

Čeprav se zdi, da je tek preprost, izkušeni tekači vedo, da je razlika med tekom in "res dobrim" tekom pogosto prav v tekaških copatah. Urška prisega predvsem na občutek: "Ko pri novem nakupu obujem tekaške copate, mora biti občutek takoj dober. Copate morajo noge lepo objeti, hkrati pa ponuditi odzivnost, ki jo začutim že ob prvih korakih."

Foto: Ana Kovač

Pri Luki je izbira tekaških copat bolj strateška. Njegovi treningi potekajo na različnih terenih – od ravnine do zahtevnih gorskih poti –, zato mora biti tudi obutev prilagojena vsakemu izzivu posebej.

Skupna točka obeh? Copate niso modni dodatek, ampak ključni del tekaške izkušnje.

Izberite svoje:

Kako izbrati prave tekaške copate v trgovini

Ob nakupu tekaških copat moramo izbirati med ogromno modeli, različnimi oblikami, materiali in občutki. Prav zato je izkušnja v trgovini ključna.

V INTERSPORTU izbira ne poteka le med policami. Prvi stik je že pri oddelku, kjer so tekaške copate razporejene glede na namen: za cestni tek, trail ali hitrejše treninge. A tisto, kar naredi največjo razliko, se skriva korak naprej – v tekaškem centru. Tam izbira postane bolj osebna.

Analiza stopala: prvi korak do pravih tekaških copat

Eden ključnih delov izbire je analiza stopala, s katero strokovnjaki preverijo, kako stopamo, kakšna je obremenitev in kakšen tip copat je za posameznika najbolj primeren. Takšna meritev hitro pokaže stvari, ki jih sami pogosto ne opazimo: ali stopalo pronira, kako se prenaša teža in kakšno oporo dejansko potrebujemo pri teku.

To potrjuje tudi Luka Kovačič, ki poudarja, da si je pri izbiri treba vzeti čas: "Pomembno je, katere copate izberemo za svojo raven teka. Če izberemo neustrezne, lahko to vodi v poškodbo. Moramo si vzeti čas, razmisliti, da res izberemo pravo orodje, s katerim bomo tekli. Tudi sam sem že naredil kdaj kakšno napako, predvsem s tem, da sem se na kakšen zelo dolg tek podal z neblaženimi čevlji. Zlasti če smo novinci, upoštevajmo nasvet strokovnjaka."

V izbranih prodajalnah lahko za vas opravijo tudi videoanalizo stopal, v prodajalnah INTERSPORT Ljubljana BTC, Šiška in Rudnik pa tudi meritev na novi, napredni napravi za meritev stopal – SafeSize. Naprava je zasnovana tako, da s pomočjo analize pomaga najti idealne športne copate za vas. Za analizo stopal SafeSize lahko vnaprej rezervirate svoj termin.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Pravi tekaške copate niso univerzalne – so vaše

Največja napaka pri izbiri tekaških copat je, da iščemo "najboljše tekaške copate". V resnici pa obstajajo le tekaške copate, ki so najboljše za vas. Za nekoga bo to bolj mehak, blažen model za asfalt, za drugega stabilen model za daljše razdalje, za tretjega robusten trail model za gozdne poti.

Foto: Ana Kovač

V INTERSPORTU lahko copate tudi preizkusite, naredite nekaj korakov, kratek tek, začutite blaženje, odzivnost in oprijem. Razlike med modeli so hitro opazne, še posebej ko jih preizkusite drugega za drugim.

Ko enkrat najdete pravi model, pa se zgodi tisto, zaradi česar smo sploh začeli: tek postane lahek, sproščen in – kar je najpomembneje – nekaj, česar se vedno znova veselite.

Tekaške copate pa ne potrebujejo le prave izbire, ampak tudi nekaj osnovne skrbi. Urška Ahac svetuje, da jih po teku sušimo na zraku in ne na neposredni vročini, čistimo jih ročno in jih ne izpostavljamo pralnemu stroju. Doda, da je smiselno, da izmenjujemo več parov, saj tako materiali dlje ohranijo svojo odzivnost. A kljub vsemu velja: ko izgubimo občutek, ki smo ga imeli na začetku, je to običajno znak, da je čas za menjavo.

Na koncu se vse vrne k preprostemu vprašanju: zakaj sploh začeti?

Urška verjame, da veliko ljudi nad tekom obupa prehitro: "Za nekoga, ki misli, da tek ni zanj, bi rekla, da mu morda samo manjka pozitivna izkušnja. Mogoče je prehitro začel in zato tudi prehitro odnehal. Je pa tek ena najbolj naravnih oblik gibanja, in če nimaš posebnih omejitev, je prava izbira za vsakogar."

Foto: Ana Kovač

Luka doda realen vidik za vse tekače začetnike: "Po prvem teku vas bodo bolele noge, temu se ne boste izognili. Ampak če boste vztrajali, boste našli užitek, sprostitev in napredek. Naredili boste nekaj zelo dobrega zase. Samo pogumno naprej – s postopnostjo ni nemogočih ciljev."

In prav v tem je bistvo: začeti, vztrajati in najti svoj ritem. Če dodate še prave tekaške copate, ki ustrezajo vašemu stopalu, načinu teka in ciljem, ste naredili enega najpomembnejših korakov.

Foto: Ana Kovač

Če želite svojo tekaško zgodbo začeti ali nadgraditi na pravi način, obiščite najbližji INTERSPORT , kjer vam bodo s strokovnim svetovanjem in analizo stopala pomagali najti copate, v katerih bo tek res postal užitek.

Foto: Ana Kovač