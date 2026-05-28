Ameriška vojska je davi izvedla nove napade Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet, poroča med drugimi CNN.

6.21 Ameriška vojska izvedla nove napade na Iran

Ameriške sile naj bi napadle vojaški objekt v pristanišču Bandar Abas, ob tem pa so sestrelile tudi štiri iranske drone.

V zgodnjih jutranjih urah je iranska tiskovna agencija Fars poročala, da so se vzhodno od Bandar Abasa slišale tri eksplozije, navaja CNN.

Neimenovani ameriški državni uradnik je za tiskovno agencijo AFP potrdil napad na zemeljsko kontrolno postajo v Bandar Abasu in sestrelitev štirih dronov. Napade je opredelil kot obrambne in namenjene ohranitvi premirja med ZDA in Iranom.

Američani so podobno že v torek zjutraj napadli izstrelišča raket in iranske čolne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja.