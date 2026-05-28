Albino bivol s pričesko kot Donald Trump. Rešili so ga v zadnjem trenutku. #foto

Albino bivola z vzdevkom "Donald Trump" so danes premestili v nacionalni živalski vrt v Daki v Bangladešu. Zaradi svojega značilnega svetlega čopa je redki bivol postal viralen na družbenih omrežjih, saj spominja na pričesko ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Bivola so v zadnjem trenutku rešili pred žrtvovanjem med praznikom Eid al-Adha ob posredovanju vlade in javnega ogorčenja.

Skoraj 700 kilogramov težko žival so že prodali za ritualni zakol, ko so posredovale oblasti, pri čemer so se sklicevale na varnostne pomisleke po porastu javnega zanimanja pred četrtkovim festivalom. Minister za notranje zadeve Salahuddin Ahmed je odredil, da bivola ohranijo, kupcu vrnejo denar, žival pa preselijo v nacionalni živalski vrt v Daki.

"V zadnjem trenutku smo sprejeli odločitev, da bivola ohranimo," je dejal uradnik ministrstva.

Nežen in potrebuje veliko pozornosti

Kar se je začelo kot rutinski nakup za praznik Eid al-Adha, se je hitro spremenilo v vsedržavno radovednost, potem ko so videoposnetki postali viralni. Na kmetiji so se zbrale množice, obiskovalci pa so prihajali od daleč, da bi si ogledali bivolovo svetlo frufru frizuro in mirno vedenje.

Lastnik kmetije, Ziauddin Mridha, je povedal, da je bivolu vzdevek Trump dal njegov mlajši brat, potem ko je opazil njegovo podobnost z ameriškim predsednikom. Dejal je še, da je žival nenavadno nežna in potrebuje skrbno nego, vključno s pogostim hranjenjem in rednim kopanjem.