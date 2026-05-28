Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
28. 5. 2026,
22.50

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
bivol frizura Donald Trump ZDA žival reševalna akcija Bangladeš

Četrtek, 28. 5. 2026, 22.50

20 minut

Albino bivol s pričesko kot Donald Trump. Rešili so ga v zadnjem trenutku. #foto

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
bivol, frizura, Donald Trump, Bangladeš | Foto Reuters

Foto: Reuters

Albino bivola z vzdevkom "Donald Trump" so danes premestili v nacionalni živalski vrt v Daki v Bangladešu. Zaradi svojega značilnega svetlega čopa je redki bivol postal viralen na družbenih omrežjih, saj spominja na pričesko ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Bivola so v zadnjem trenutku rešili pred žrtvovanjem med praznikom Eid al-Adha ob posredovanju vlade in javnega ogorčenja.

Skoraj 700 kilogramov težko žival so že prodali za ritualni zakol, ko so posredovale oblasti, pri čemer so se sklicevale na varnostne pomisleke po porastu javnega zanimanja pred četrtkovim festivalom. Minister za notranje zadeve Salahuddin Ahmed je odredil, da bivola ohranijo, kupcu vrnejo denar, žival pa preselijo v nacionalni živalski vrt v Daki.

"V zadnjem trenutku smo sprejeli odločitev, da bivola ohranimo," je dejal uradnik ministrstva.

bivol, frizura, Donald Trump, Bangladeš | Foto: Reuters Foto: Reuters

Nežen in potrebuje veliko pozornosti

Kar se je začelo kot rutinski nakup za praznik Eid al-Adha, se je hitro spremenilo v vsedržavno radovednost, potem ko so videoposnetki postali viralni. Na kmetiji so se zbrale množice, obiskovalci pa so prihajali od daleč, da bi si ogledali bivolovo svetlo frufru frizuro in mirno vedenje.

bivol, frizura, Donald Trump, Bangladeš | Foto: Reuters Foto: Reuters

Lastnik kmetije, Ziauddin Mridha, je povedal, da je bivolu vzdevek Trump dal njegov mlajši brat, potem ko je opazil njegovo podobnost z ameriškim predsednikom. Dejal je še, da je žival nenavadno nežna in potrebuje skrbno nego, vključno s pogostim hranjenjem in rednim kopanjem.

Fotogalerija
1
 / 5
žirafa Petruška v ZOO Ljubljana
Trendi Spoznajte Pietruško, novo prebivalko ljubljanskega živalskega vrta
panda, Kitajska, ZDA, diplomacija
Novice Kitajski pandi pred odhodom v ZDA še na zmenek na slepo
žival, lisica, Kredarica
Novice Kredarico je obiskala nenavadna opazovalka
bivol frizura Donald Trump ZDA žival reševalna akcija Bangladeš
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.