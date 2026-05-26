Ko rama začne omejevati življenje: celovite operativne rešitve za bolečine in poškodbe

Vsak gib rame bi moral biti samoumeven, a to velja, dokler se ne pojavijo bolečine, omejena gibljivost ali občutek nestabilnosti. Takrat hitro ugotovimo, kako pomemben je ta sklep pri povsem običajnih opravilih – od oblačenja in vožnje do dela in spanja. Ne glede na to, ali so težave posledica poškodbe, obrabe ali bolezni, lahko pravočasno in ustrezno ukrepanje pomembno vpliva na kakovost življenja.

Ko težave z ramo postanejo vsakodnevna ovira

Ramenski sklep velja za najbolj gibljiv sklep v človeškem telesu, zato je tudi zelo izpostavljen različnim obremenitvam. Poškodbe, degenerativne spremembe in bolezenska stanja lahko povzročijo bolečine, okorelost ter zmanjšano gibljivost, kar sčasoma vpliva na vsakodnevno funkcioniranje.

Že preprosti gibi lahko postanejo naporni, na primer dvig roke nad glavo, odlaganje predmetov na polico ali celo oblačenje. Veliko ljudi težave najbolj občuti ponoči, ko zaradi bolečin v rami ne morejo več normalno spati, predvsem pri ležanju na boku.

Foto: Shutterstock

Celosten operativni pristop k zdravljenju rame

Dolgotrajna bolečina vpliva tudi na naše počutje, koncentracijo in odnose z drugimi. Zaradi omejitev postanemo bolj razdražljivi, utrujeni in manj učinkoviti pri delu ali drugih obveznostih. Prav zato je pomembno, da pomoč poiščemo pravočasno.

V ustanovi Arbor Mea nudijo celoten razpon operativnega zdravljenja rame za poškodbe in bolezenska stanja pri vseh starostnih skupinah. Njihovi visoko usposobljeni kirurgi izvajajo sodobne posege, s katerimi pomagajo povrniti gibljivost, zmanjšati bolečine in izboljšati funkcionalnost ramenskega sklepa. Pacientom so na voljo: artroskopska rekonstrukcija rotatorne manšete,

artroskopska stabilizacija ramenskega sklepa,

odprta stabilizacija ramenskega sklepa,

artroskopsko odstranjevanje kalcinacij,

artroskopska subakromialna dekompresija,

operacije za izboljšanje gibljivosti ramenskega sklepa,

naravnava in učvrstitev po zlomih,

vstavitev endoproteze ramenskega sklepa,

stabilizacija AC-sklepa.

Artroskopska rekonstrukcija rotatorne manšete

Rotatorno manšeto sestavljajo štiri kite mišic, ki skrbijo za stabilnost in gibljivost ramenskega sklepa. Ko pride do raztrganine ene od teh kit, se pojavijo izrazite bolečine, omejena gibljivost, in slabša funkcija rame. Težave so pogosto izrazite tudi ponoči.

Foto: Arbormea

Do poškodbe lahko pride ob padcu, nenadnem sunku ali dvigu pretežkega bremena, pogosto pa se raztrganina razvije tudi postopoma zaradi starostnih sprememb kit, predvsem po 60. letu starosti.

Artroskopija rame je minimalno invaziven poseg, pri katerem kirurg opravi operacijo skozi majhne reze na koži. Takšen pristop pomeni manj poškodb mehkih tkiv, manjšo krvavitev, hitrejše in boljše okrevanje in skoraj neopazne brazgotine.

Artroskopska stabilizacija ramenskega sklepa

Nestabilnost ramena oziroma ponavljajoči se izpahi lahko močno omejujejo vsakodnevne aktivnosti in šport. Poleg bolečin povzročajo tudi dodatne poškodbe vezi, kit, hrustanca in sklepnih površin.

Glavni znaki so ponavljajoči se izpahi, občutek nestabilnosti ter zmanjšana gibljivost ramena. Artroskopska stabilizacija je minimalno invaziven poseg, ki omogoča hitrejše okrevanje in manjše brazgotine. Poseg se običajno izvaja v regionalni anesteziji, le redkeje je potrebna splošna anestezija.

Odprta stabilizacija ramenskega sklepa

Pri določenih oblikah nestabilnosti ramena artroskopski poseg ni dovolj. Kadar so poškodovane tudi kostne strukture sklepne ponvice ali glavice nadlahtnice, se kirurg odloči za odprto stabilizacijo ramenskega sklepa.

Pri tem posegu z rekonstrukcijo kostnih struktur ponovno vzpostavijo stabilnost sklepa. Gre za zanesljivo rešitev predvsem pri zahtevnejših poškodbah, kjer je poleg nestabilnosti prisotna tudi poškodba kosti.

Endoproteza ramenskega sklepa

Vstavitev endoproteze ramenskega sklepa je poseg, pri katerem kirurg poškodovane dele sklepa nadomesti z umetnim sklepom oziroma implantatom. Nadomesti se lahko del ramenskega sklepa na nadlahtnici (glavica), v tem primeru govorimo o delni endoprotezi, ali pa oba dela ramenskega sklepa in sicer na nadlahtnici (glavica) in lopatici (sklepna ponvica – glenoid), takrat govorimo o popolni endoprotezi ramenskega sklepa. Pogosto uporabimo posebno obliko endoproteze, pri kateri zamenjamo stran glavice in ponvice, takrat govorimo o reverzni ramenski endoprotezi. Poseg je potreben zaradi napredovale obrabe sklepa, zaradi poškodbe oz. zloma zgornjega dela nadlahtnice, zaradi stanja po poškodbah oz. zlomih, pri obsežnih raztrganinah kit rotatorne manšete, ki jih ni mogoče rekonstruirati ter pri drugih bolezenskih stanjih, ki okvarijo sklepne površine ramenskega sklepa.

Šivno sidro in shema rekonstrukcije tetive rotatorne manšete. Foto: Arbormea

Poseg je najpogosteje potreben zaradi napredovale obrabe sklepa, po poškodbah in zlomih, pri obsežnih raztrganinah rotatorne manšete ali drugih bolezenskih stanjih, ki prizadenejo sklepne površine.

Na težave opozarjajo predvsem močne stalne bolečine, ki jih konservativne metode zdravljenja ne omilijo več dovolj učinkovito. Pogosto se pojavijo tudi izrazito omejena gibljivost, težave pri vsakodnevnih opravilih in bolečine ponoči.

Vstavitev endoproteze ramenskega sklepa sodi med uspešne operativne posege, saj pomembno zmanjša bolečine, izboljša gibljivost sklepa in omogoči boljšo funkcionalnost zgornje okončine.

Vsak operativni poseg zahteva tudi primerno rehabilitacijo. Program rehabilitacije večinoma poteka po predvidljivih korakih, včasih pa ga je treba prilagoditi zaradi posebnih okoliščin. V ustanovi Arbor Mea sodelujejo s specialisti fizikalne in rehabilitacijske medicine ter s fizioterapevti – na ta način aktivno sodelujejo pri vodenju fizioterapije ter pri izdelavi programov rehabilitacije po poškodbah. V sodobno opremljenih prostorih in operacijskih dvoranah ter z uporabo najbolj kakovostne opreme in materialov bo povrnitev vašega zdravja zagotovo potekala zelo uspešno.

Foto: Shutterstock