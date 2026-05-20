Pametno hlajenje za poletje brez kompromisov

Topli dnevi so pred vrati, z njimi pa višje temperature in vse pogostejše iskanje prijetnega zavetja v udobju doma. Takrat si vsi želimo ohlajenega bivalnega prostora, kjer lahko nemoteno delamo, spimo, počivamo ali preživljamo čas z bližnjimi. Sodobne klimatske naprave danes ne odgovarjajo več le na poletno vročino, temveč postajajo del celovitega bivalnega udobja vse leto.

Prav s tem ciljem je Hisense predstavil svojo linijo klimatskih naprav 2026, ki združuje inteligentno prilagajanje, energetsko učinkovitost in napredne funkcije za bolj kakovostno bivanje. V ospredju je model Energy Pro X, zasnovan za uporabnike, ki želijo zmogljivo, tiho in pametno rešitev za vsakodnevno rabo doma. Nova generacija prinaša inteligentno upravljanje pretoka zraka, napredno invertersko tehnologijo ter rešitve, ki se prilagajajo različnim potrebam bivanja vse leto.

Pametno hlajenje, ki se prilagaja uporabniku

Ena ključnih prednosti sodobnih klimatskih naprav je, da delujejo skoraj neopazno. Namesto stalnega ročnega prilagajanja temperature se sistem prilagaja uporabniku in prostoru. Hisense s tehnologijo AI Smart Airflow samodejno uravnava smer in moč pretoka zraka ter tako zmanjšuje občutek neposrednega pihanja in temperaturnih nihanj.

Za stabilno delovanje poskrbi tehnologija Full DC Inverter, ki omogoča natančnejše vzdrževanje temperature, tišje delovanje in učinkovitejšo porabo energije. To pride še posebej do izraza ponoči, pri delu od doma ali v trenutkih, ko želimo mirnejše okolje.

Svež zrak in nadzor na daljavo

Poleti, ko pogosto manj zračimo, saj želimo preprečiti vdor vročine v dom, je kakovost zraka še toliko pomembnejša. Klimatske naprave Hisense delujejo s pomočjo napredne tehnologije HI-NANO, ki s sproščanjem visoke koncentracije ionov učinkovito odstranjuje viruse, bakterije in prašne delce. Tako je zrak v prostoru vedno svež, čist in prijazen zdravju, kar je še posebej koristno za osebe z alergijami.

Pomemben del sodobne uporabe je tudi preprosto upravljanje. S povezavo Wi-Fi in aplikacijo ConnectLife lahko uporabniki napravo upravljajo na daljavo, prilagajajo nastavitve, preverjajo temperaturo ali spremljajo porabo energije. Tako lahko domači prostori ob prihodu domov že dosežejo želeno stanje brez stalnega delovanja čez dan.

Udobje vse leto

Čeprav klimatske naprave še vedno najpogosteje povezujemo s poletjem, postajajo pomemben del uravnavanja bivalnih pogojev vse leto. Klimatske naprave Hisense omogočajo učinkovito hlajenje v vročih mesecih in zanesljivo ogrevanje v hladnejših, kar jih uvršča med rešitve sodobnega načina bivanja.

Kot uradni partner FIFA Club World Cup 2026™ Hisense tudi letos nadaljuje zgodbo povezovanja inovacij, tehnologije in vrhunskih športnih doživetij, ki segajo onkraj igrišča – vse do domačega udobja.

Naročnik oglasne vsebine je Gorenje GSI.