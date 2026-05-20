Skupina Triglav je v prvih treh mesecih letos okrepila obseg poslovanja za 14 odstotkov. Dosegel je 633,4 milijona evrov, nanj pa je vplivala predvsem močna rast zbranih premij na mednarodnih trgih. Čisti dobiček se je med drugim zaradi večjega obsega naravnih nesreč zmanjšal za 14 odstotkov na 39,8 milijona evrov. Obseg poslovanja, ki znaša 357,2 milijona evrov, je v letošnjem prvem četrtletju za 8,7 odstotka povečala tudi zavarovalna skupina Sava, medtem ko se čisti dobiček v primerjavi z enakim obdobjem lani ni veliko spremenil, znašal je 31,2 milijona evrov.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je z doseženimi rezultati zadovoljen. "Naše poslovanje v prvem trimesečju letos je potekalo v zahtevnejših razmerah kot lani, predvsem zaradi volatilnih razmer na finančnih trgih in nekoliko višjih naravnih množičnih škod," je zapisal v sporočilu za javnost ob objavi četrtletnih poslovnih rezultatov. Dodal je, da so v zavarovalnem delu ohranili stabilno in dobičkonosno poslovanje. Uspešno so tudi ohranili kapitalsko moč in finančno stabilnost. Ob koncu prvega četrtletja se je kapitalska ustreznost skupine gibala v ciljnem razponu, ki je določen med 200 in 250 odstotki.

Na poslovni rezultat je vplival povečan obseg poslovanja

Dobiček pred obdavčitvijo je v prvem četrtletju znašal 49,3 milijona evrov, kar je devet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta v Zavarovalnici Triglav ocenjujejo, da bo skupina v celotnem letu 2026 dosegla dobiček pred obdavčitvijo v načrtovani višini med 170 in 190 milijoni evrov.

Obseg obračunanih bruto zavarovalnih premij je v prvem četrtletju znašal 612,1 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot pred letom dni. Ob tem je skupina skladno s strateškimi ambicijami krepila obseg poslovanja zunaj Slovenije. Delež slovenskega trga se je znižal s 55 na 48 odstotkov in delež trgov regije Adria brez Slovenije z 18 na 17 odstotkov, delež mednarodnih trgov pa se je povečal z 28 na 35 odstotkov.

Na poslovni rezultat so vplivali povečan obseg poslovanja, nekoliko nižji izid iz naložbenja ter povečano škodno dogajanje, tudi višji obseg naravnih množičnih škod. Večino dobička pred obdavčitvijo je skupina ustvarila v zavarovalnem delu poslovanja, je pa poslovala dobičkonosno v vseh segmentih z izjemo segmenta Zdravje.

Matična družba skupine Zavarovalnica Triglav je od januarja do marca ustvarila 30,7 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 22,3 odstotka manj kot pred letom, čisti dobiček pa se je znižal za 24,2 odstotka na 25 milijonov evrov. Delničarji Zavarovalnice Triglav se bodo 2. junija zbrali na skupščini, na kateri bodo odločali o delitvi bilančnega dobička. Ta je ob koncu lanskega leta znašal 103,6 milijona evrov, od tega naj bi 68,2 milijona evrov namenili za izplačilo dividend, kar pomeni dividende v višini tri evre bruto na delnico.

Četrtletni dobiček Zavarovalne skupine Sava na ravni lanskega

Zavarovalna skupina Sava je v letošnjem prvem četrtletju obseg poslovanja povečala za 8,7 odstotka na 357,2 milijona evrov. K temu je največ prispevala rast bruto premij, povečali so se tudi prihodki enote pokojnine in upravljanje premoženja. Čisti dobiček se v primerjavi z enakim obdobjem lani ni veliko spremenil, znašal je 32,2 milijona evrov.

Kot je danes prek spletne strani Ljubljanske borze objavila obvladujoča družba skupine Sava Re, se je obseg poslovanja na področju premoženjskega zavarovanja na trgih EU medletno okrepil za 3,1 odstotka, na trgih zunaj EU pa za 14,1 odstotka. Povečanje so pristojni pripisali prodaji novih zavarovanj in višji povprečni premiji, delno pa tudi dinamiki večjih zavarovanj.

Na področju življenjskega zavarovanja so se bruto premije na trgih EU povečale za 10,3 odstotka, na trgih zunaj EU pa je bila rast 7,1-odstotna. Povečala se je prodaja tako rizičnih kot tudi naložbenih zavarovanj. Pri pozavarovanjih so v skupini dosegli 22-odstotno medletno rast, ki je bila posledica "sledenja novim priložnostim na posameznih tujih trgih".

Na področju pokojnin in upravljanja premoženja so se medtem prihodki od upravljanja premoženja povečali za 12,9 odstotka. Rast čistih vplačil je znašala 23,2 odstotka, s čimer je bil tudi več kot nadomeščen vpliv negativnega gibanja finančnih trgov na vrednost sredstev v upravljanju, so navedli v Savi Re. Kot so poudarili, je prvo letošnje četrtletje zaznamovalo nekoliko slabše škodno dogajanje kot v enakem obdobju lani, ko je bilo izrazito ugodno.

Za pet odstotkov povečali prihodke

Čisti dobiček je na koncu ostal približno na ravni lanskega v tem času in je dosegel 32,9 odstotka načrtovane spodnje meje. "Pri tem je treba poudariti, da je poslovanje skupine z naravnimi nesrečami statistično najbolj obremenjeno v drugem in tretjem četrtletju, kar je upoštevano tudi v poslovnem načrtu," so zapisali pristojni.

Skupina je sicer povečala prihodke za pet odstotkov, a je imela tudi višje odhodke za škode zaradi škod naravnih nesreč in drugih velikih škod.

V Savi Re so navedli še, da skupina v nadaljevanju leta ostaja izpostavljena večjim škodam in večji škodni pogostosti, pa tudi nestanovitnosti finančnih trgov in drugim potencialnim vplivom iz okolja. Poslovodstvo meni, da je zato ob zaključenem prvem četrtletju prenagljeno podajati kakršnekoli ocene poslovanja do konca leta, ki bi bile drugačne od poslovnega načrta skupine za leto 2026.