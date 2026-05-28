Žakelj in Sekulić za drugo finalno vstopnico, Partizan čaka tekmeca

V polfinalu lige ABA bo danes v Zenici na sporedu odločilna tretja tekma polfinala med Budućnostjo, ki jo vodi Andrej Žakelj, in Dubajem, na čelu katerega je Aleksander Sekulić. Ekipi sta v seriji poravnani na 1:1, v Zenici je na "domači" tekmi Dubaj slavil s 104:90, v Podgorici pa je z 91:90 slavila Budućnost. Na tekmeca v finalu čaka Partizan, ki je v četrtek še drugič premagal Crveno zvezdo (89:78) in gladko napredoval v finale. Cedevita Olimpija se je od lige ABA poslovila v četrtfinalu, v katerem je z 1:2 izgubila v seriji s Crveno zvezdo.

Dubaj je temelje za zmago na prvi polfinalni tekmi lige ABA tlakoval že v prvi četrtini, ki jo je dobil s kar 30:16, ob polčasu pa so varovanci selektorja slovenske reprezentance Aleksandra Sekulića vodili že z 59:36. Ekipa iz Emiratov je imela pet košarkarjev z dvomestnim številom točk, največ jih je dal Džanan Musa, 22. Slovenski reprezentant Klemen Prepelič je v 17 minutah na parketu dosegel 10 točk. Zgrešil je vse tri mete za tri točke.

Druga tekma, ki so je iz prve vrste v dresu Budućnosti ogledal tudi Alen Omić, je bila odločena v končnici, Budućnost je 1:30 pred koncem povedla z 91:85, Dubaj se je nato približal, dve sekundi pred koncem je Justin Anderson še poskusil s trojko za zmago, a bil nenatančen, z 91:90 pa so slavili domači košarkarji. Rasheed Sulaimon je ob zmagi dosegel 16 točk, Mfiondu Kabengele jih je za Dubaj prispeval 25. Klemen Prepelič je bil na parketu dobrih deset minut, v katerih se ni vpisal med strelce, ime je en skok iz igre in dve izgubljeni žogi.

Partizan v dveh tekmah izločil Crveno zvezdo

Crvena zvezda je izpadla proti Partizanu. Foto: Crvena zvezda mts Partizan je na prvi tekmi v ponedeljek po tretji četrtini vodil že z 78:59, a se je Crvena zvezda v zadnji vrnila v boj za zmago. 46 sekund pred koncem je Jared Butler zaostanek znižal na 94:95, a je Partizan z natančnim izvajanjem prostih metov prišel do zmage s 100:94. Partizan je imel na voljo kar 41 prostih metov, Zvezda na drugi strani 26.

Četrtkova druga tekma je potekala po podobnem scenariju, a se Zvezdi ni uspelo približati na manj kot 10 točk. Že po prvi četrtini je zaostajala za 12 točk, ob polčasu pa za 16. Za končni izid 89:78 je za zmagovalno ekipo največ točk prispeval Bruno Fernando (19). Zvezda ni imela niti enega zares razpoloženega košarkarja, Joel Bolomboy in Jordan Nwora sta dala po 12 točk. Zdi se, da bi se Cedevita Olimpija lahko precej bolje upirala Partizanu. Ljubljansko ekipo je v četrtfinalu z 2:1 v zmagah izločila Crvena zvezda, ki je tokrat za razliko od serije z Olimpijo imela v svojem kadru tudi Codija Miller-McIntyra.

Liga ABA, polfinale:

Ponedeljek, 18. maj:

Četrtek, 21. maj:

Ponedeljek, 25. maj:

Četrtek, 28. maj:

Polfinale lige ABA Partizan (2) : Crvena zvezda (3) /2:0/

Dubaj (1) – Budućnost (4) /1:1/ // – izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

