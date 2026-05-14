Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v petek v Beogradu odigrali odločilno tretjo tekmo četrtfinala lige ABA proti Crveni Zvezdi. "S psihološkega vidika je to zagotovo zelo pozitivno, zato upam, da bodo igralci v petek na parket stopili še bolj samozavestni," po zadnji tekmi in zmagi po preobratu z –21 poudarja strateg Zvezdan Mitrović, ki ga pred gostovanjem v Beogradu skrbijo predvsem težave Jake Blažiča in DJ Stewarta.

Ko je v torek na semaforju dvorane Stožice v drugi četrtini druge tekme četrtfinala lige ABA pisal rezultat 39:18 v korist Crvene zvezde, so številni Olimpijo v boju za polfinale že dokončno prečrtali. A zmaji so nato dosegli veliki preobrat in s fanatičnim bojem v drugem polčasu tekmo pripeljali v svojo korist ter na veselje navijačev v Stožicah izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo odločila potnika v polfinale in boj s Partizanom.

Tudi po rednem delu sezone sta obe ekipi zmagali po enkrat, sta pa bili obe ekipi uspešni na svojem parketu. Če bo ljubljanska zasedba želela storiti korak naprej, bo tako morala zadnji košček dodati v Beogradu, kjer je bila na prvi tekmi blizu uspeha. "Ključ do zmage na tretji tekmi bo zagotovo kakovostna predstava. Zanimivo je, da smo na obeh uvodnih tekmah v napadu prikazali boljšo igro kot v obrambi. Proti Crveni zvezdi smo v tej seriji skupaj dosegli že več kot 180 točk. Upam, da ekipa ne bo preveč obremenjena, saj bodo o razpletu tretje tekme odločale številne podrobnosti – od borbenosti do kriterija na parketu," je pred tekmo dejal Zvezdan Mitrović, ki ima pred obračunom tudi kar nekaj skrbi.

Pod vprašajem je tudi nastop Jake Blažiča.

Blažič in Stewart s težavami

"Spopadamo se tudi z nekaj težavami zaradi poškodb, saj sta nastopa Jake Blažiča in DJ Stewarta pod vprašajem. Želimo si, da bi bili do začetka tekme vsi zdravi, da na parket stopimo neobremenjeni in prikažemo dobro predstavo, kot smo jo že na prvih dveh tekmah," je pojasnil Črnogorec.

"Da se vrneš po zaostanku 21 točk in dosežeš zmago, se zgodi res redko. Prejel sem tudi informacijo, da se je to zgodilo prvič v zgodovini končnice lige ABA. S psihološkega vidika je to zagotovo zelo pozitivno, zato upam, da bodo igralci v petek na parket stopili še bolj samozavestni. Zavedamo se, da je Zvezda favorit, ne le na tej tekmi, ampak tudi za osvojitev naslova prvaka lige ABA. Kljub temu bomo skušali izkoristiti svoje priložnosti, tako kot nam je to uspelo na prvih dveh tekmah serije," je še dodal Črnogorec.

Umoja Gibson je na drugi tekmi dosegel 26 točk.

Glavni junak druge tekme je bil Umoja Gibson, ki je bil s 26 točkami, osmimi skoki in petimi asistencami prvi strelec srečanja. "Zdaj se vračamo v Beograd, kjer nas čaka tretja tekma, na katero odhajamo samozavestni. Za takšne trenutke smo garali skozi celotno sezono. Če želimo zmagati, bomo morali prikazati našo najboljšo mogočo predstavo," je pred tretjim in odločilnim obračunom poudaril Američan.

Z jasnim ciljem se bodo v tretjo tekmo podali tudi košarkarji Zvezde, ki po drugem obračunu niso skrivali jeze. "To je bil res težek poraz, oni so v drugi polčas vstopili z več energije in obrnili potek obračuna. Za nas se je zdelo, kot da ne najdemo več ritma," je po drugi tekmi in pred njo povedal Jared Butler, ki je na drugi tekmi dosegel 15 točk. "Ne bi rekel, da ne igramo dobro. Sezona je sestavljena iz vzponov in padcev, iz zmag in porazov. Vsak igralec mora zdaj storiti še korak naprej, vsakdo lahko igra, vsakdo je talentiran, a vemo, da nam ne bo lahko. To moramo premagati," je pred tekmo še dodal Američan.

"Mislim, da imamo moč in kakovost, da dobro sklenemo to sezono. V zadnjem obdobju smo dobro trenirali, a bomo že zelo kmalu videli, kaj bo to prineslo," pa je pred tekmo povedal Nikola Kalinić.

