Nora tekma v Stožicah, zmaji od zaostanka za 21 točk do velike zmage

Cedevita Olimpija si je na drugi tekmi četrtfinala lige ABA po četrtkovem porazu proti Crveni zvezdi na domačem parketu danes reševala kožo in bila pri tem uspešna. Čeprav so zmaji proti Beograjčanom v začetku druge četrtine zaostajali že za debelih 21 točk, so v nadaljevanju zaigrali veliko boljše in pripravili epski preobrat. Z zmago s 92:86 so izsilili tretjo tekmo četrtfinalne serije, ki bo v petek v Beogradu (19.00). Prvi polfinalist je v nedeljo postal beograjski Partizan. Drugo zmago proti Bosni je dosegel z izidom 87:73. Do druge zmage in polfinala je nato prišel tudi Dubaj, ki ga vodi Aleksander Sekulić. Njegova četa je Spartak ugnala z 88:84. V polfinale so se v torek po tretji tekmi in drugi zmagi nad romunsko Cluj-Napoco (112:81) uvrstili še košarkarji Budućnosti.

Zasedba Cedevite Olimpije je danes v Stožicah odigrala najpomembnejšo tekmo v tej sezoni regionalne lige. Ob zaostanku z 0:1 v skupnem številu zmag v četrtfinalni seriji proti Crveni zvezdi so Ljubljančani za obstanek v tekmovanju nujno potrebovali zmago in jo tudi dobili, z izidom 92:86 so izsilili vrnitev v srbsko prestolnico na odločilno tretjo tekmo. Ta bo v petek ob 19. uri.

Prva četrtina je bila za Ljubljančane obupna, Crvena zvezda je povsem prevladovala na stoženskem parketu in v začetku druge četrtine vodila že za debelih 21 točk (18:39), nato pa so začeli Ljubljančani vzpostavljati ravnotežje. V drugi četrtini je bil izid neodločen 22:22, Olimpija pa je na odmor odšla z 11 točkami zaostanka. V drugi polčas so varovanci Zvezdana Mitrovića vstopili odločno in hitro prepolovili zaostanek. V šesti minuti tretje četrtine so Ljubljančani zaostajali le še za točko (54-55), Beograjčani pa so se nato zbrali in po 30 minutah igre ohranili prednost šestih točk (61:67).

Foto: Aleš Fevžer

Dobre tri minute pred koncem tekme je Olimpija prišla do sploh prvega vodstva na tekmi (78:77), ga spet izgubila, pa minuto in 40 pred koncem spet prevzela (82:81), a tokrat tudi nadgradila s trojko Umoje Gibsona (85:81). Zmaji so do konca zdržali pritisk in se veselili pomembne zmage z 92:86, ter si priborili tretjo tekmo četrtfinalne serije.

Gibson je bil s 26 točkami, osmimi skoki in petimi asistencami prvo ime tekme, 20 točk je zmagi Ljubljančanov dodal DJ Stewart, 13 Aleksej Nikolić in deset Thomas Kennedy. Najboljši strelec Crvene zvezde je bil Jordan Nwora z 22 točkami.

Liga ABA, četrtfinale, druge tekme

Petek, 8. maj:

Nedelja, 10. maj:

Torek, 12. maj:

Četrtfinale lige ABA Crvena zvezda (3) - Cedevita Olimpija (6) /1:1/

Dubaj (1) - Spartak Subotica (8) /2:0/

Partizan (2) - Bosna (7) /2:0/

Budućnost (4) - Cluj-Napoca (5) /2:1/ // – izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

