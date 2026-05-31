Lifting obraza pri moških: kako pogost je pri Slovencih in kaj hočejo z njim doseči?

Zahvaljujoč zvezdnikom je dvig oziroma tako imenovani lifting obraza tudi pri moških vse manj družbeno občutljiva tema. K temu sta delno prispevala igralca Jim Carrey in Bradley Cooper , čeprav sama nista najboljši primer uspešno izvedenega posega. Lifting obraza pri moških se namreč od liftinga pri ženskah razlikuje bolj, kot si mislimo, pojasnjuje estetski kirurg Ernest Novak.

Dvig obraza pri moških in ženskah se razlikuje tako s tehničnega kot estetskega vidika, opozarja estetski kirurg Ernest Novak in nadalje pojasnjuje: "Pri moških je treba še posebej paziti, da s posegom ne spremenimo naravnega vzorca poraščenosti, predvsem linije brade, zalizcev in lasišča. Izziv lahko predstavlja tudi z leti umikajoča se linija las, zaradi česar postanejo brazgotine hitreje vidne. Ob neustreznem pristopu lahko zalizce izginejo ali pa se poraščenost premakne za ušesa.

Ravno zato je treba poseg načrtovati drugače že s tehničnega vidika, hkrati pa posebno pozornost nameniti temu, da moškega obraza ne poženščimo oziroma feminiziramo, dodaja kirurg. "Večina moških si želi jasneje definirano linijo čeljusti, manj povešen vrat in bolj spočit obraz brez izgube moških obraznih značilnosti."

Za to, da moški obraz ne bi dobil pretirano ženstvenega videza, je treba upoštevati tri ključne stvari: primerna širina spodnjega dela obraza, izrazit kot čeljusti in zadržan pristop pri poudarjanju ličnic. "Pomembno je, da posegi ne ustvarjajo preveč mehkega ali polnega obraza. Moški praviloma nimajo tako poudarjenih in voluminoznih ličnic kot ženske, ampak bolj ostre in definirane linije, ki ustvarjajo možat videz," še razlaga Novak.

Slovenski moški si želijo manj utrujen in spočit videz

Čeprav je dvig obraza pri moških v tujini že nekaj pogostega, pa je to pri moških v Sloveniji še vedno razmeroma redek poseg. Veliko pogosteje se namreč izvajajo posamezni segmenti takšnih posegov, a kljub temu je zanimanja moških za estetske posege danes bistveno več kot pred desetimi leti.

Moški najpogosteje pridejo na posvet z željo po manj utrujenem in bolj spočitem, a še vedno naravnem videzu, opaža Novak. "Zelo pogosto jih moti ohlapna koža v predelu vratu oziroma podbradka, zato je prav ta regija eden najpogostejših razlogov za obisk ordinacije. Veliko moških si želi osvežiti tudi področje okoli oči, saj povešene veke dajejo vtis utrujenosti in staranja."

Za pomlajevanje moškega obraza so primerne tako neoperativne kot operativne metode, še pojasnjuje kirurg, pri čemer je med neoperativnimi še vedno daleč najpogostejši botoks, saj lahko hitro, učinkovito in relativno neopazno osveži obraz ter zmanjša znake utrujenosti.

Novak ob tem izpostavlja še pomembnost skrbi za kakovost kože, priporoča tretmaje, kot so mikroneedling, laserski tretmaji in druge metode za izboljšanje teksture kože, saj lahko po njegovih besedah prinesejo zelo lepe rezultate.

Med operativnimi metodami pa je pri moških najprimernejša predvsem korekcija zgornjih vek oziroma zgornja blefaroplastika. Gre za poseg s hitrim okrevanjem, ima majhno verjetnost zapletov in prinaša tako estetske kot tudi funkcionalne rezultate, saj povešena koža vek pogosto ovira tudi vidno polje.

Stigma je še vedno prisotna, a o posegih govorijo bolj sproščeno

Na vprašanje, ali moški težje priznajo estetski poseg, Novak odgovarja, da sam opaža večjo sproščenost kot pri ženskah: "Moški o posegu običajno govorijo bolj sproščeno, kadar ima ta tudi funkcionalni razlog, na primer pri izrazito povešenih vekah, ki lahko vplivajo na vidno polje. V takšnih primerih pogosto najprej izpostavijo prav praktični oziroma zdravstveni vidik posega."

Je pa stigma glede estetske kirurgije pri moških še vedno precej prisotna, verjetno celo bolj kot pri ženskah. Moški so pogosto bolj zadržani tako do posegov pri sebi kot tudi do estetskih posegov pri svojih partnerkah, pojasnjuje sogovornik in dodaja, da v ordinaciji pogosto sliši komentarje v slogu "tega sploh ne potrebuješ" ali "po botoksu so vsi enaki". "To kaže, da imajo številni moški do estetske medicine še vedno precej zadržan odnos, pogosto tudi zaradi napačnih predstav o tem, kaj sodobni estetski posegi sploh omogočajo."

Pa vendar se tudi ta odnos počasi spreminja, opaža Novak. "Pri manj invazivnih posegih, kot je botoks, so moški danes precej bolj odprti kot nekoč. Pri večjih posegih pa je zadržanosti še vedno več, predvsem zaradi strahu pred odzivom okolice ali občutka, da bi jih drugi dojemali kot manj možate oziroma preveč obremenjene z videzom."

