Nedelja, 31. 5. 2026, 4.00

4 ure, 57 minut

Ta preprosta navada lahko spremeni način, kako vas doživljajo drugi

Pogosto imamo občutek, da nekateri ljudje preprosto izžarevajo "dobro energijo". V njihovi družbi se počutimo sproščeno, varno in sprejeto, čeprav težko natančno pojasnimo, kaj nas pri njih tako pritegne. Raziskave danes kažejo, da ta občutek ni zgolj subjektiven vtis, temveč je tesno povezan z načinom, kako ljudje izražajo toplino, pozornost, empatijo in odnos do drugih.

Psihologi in nevroznanstveniki so v zadnjih letih veliko raziskovali tako imenovano meditacijo ljubeče naklonjenosti, starodavno budistično prakso, pri kateri posameznik zavestno usmerja dobre želje sebi in drugim. Gre za preprosto mentalno vajo, pri kateri v mislih ponavljamo stavke, kot so: "Naj boš srečen. Naj boš miren. Naj ti bo lepo."

Čeprav se metoda zdi zelo preprosta, raziskave kažejo, da lahko že nekaj minut takšne prakse vpliva na občutek povezanosti z drugimi ljudmi.

V eni od raziskav so udeleženci, večinoma brez predhodnih izkušenj z meditacijo, izvajali le sedem minut meditacije ljubeče naklonjenosti. Po koncu so poročali o večjem občutku bližine in povezanosti, celo do popolnih neznancev. Zunanje okoliščine se pri tem niso spremenile; spremenil se je predvsem njihov notranji odnos do drugih ljudi.

Podobne ugotovitve so pokazale tudi raziskave možganov. Znanstveniki so s slikanjem možganske aktivnosti opazili povečano delovanje področij, povezanih z empatijo, socialno povezanostjo in čustveno regulacijo. To nakazuje, da lahko že kratko usmerjanje pozornosti v dobronamernost vpliva na način, kako zaznavamo ljudi okoli sebe in kako oni doživljajo nas.

Zakaj se ob nekaterih ljudeh počutimo bolje?

Občutek "dobre energije" pogosto izhaja iz zelo subtilnih signalov: izraza obraza, tona glasu, sproščene telesne govorice in občutka varnosti, ki ga človek oddaja. Naši možgani namreč ves čas nezavedno ocenjujejo, ali je okolje varno, ali smo sprejeti in ali se lahko ob nekom sprostimo.

Ko človek goji notranjo umirjenost, prijaznost in odprtost, to pogosto nezavedno zaznajo tudi drugi. Prav zato se ob določenih ljudeh hitro počutimo prijetno, čeprav jih morda sploh ne poznamo dobro. Meditacija ljubeče naklonjenosti temelji prav na tem principu: na zavestnem razvijanju občutka topline in povezanosti z drugimi.

Meditacija ne pomeni "praznjenja misli"

Veliko ljudi meditacijo še vedno razume kot poskus popolnega umirjanja ali "izklapljanja" misli, vendar pri tej praksi ne gre za to. Bistvo meditacije ljubeče naklonjenosti ni popolna notranja tišina, temveč namera.

Ni treba, da med vajo občutimo močna pozitivna čustva. Dovolj je, da drugim zavestno namenimo nekaj dobrih misli in pozornosti. Prav v tej preprostosti se skriva njen učinek.

Majhna navada z velikim vplivom

Seveda sedem minut meditacije ne more čudežno rešiti vseh odnosov ali odpraviti življenjskega stresa. Lahko pa vpliva na način, kako pristopamo k ljudem, kako komuniciramo in kakšen občutek ustvarjamo v odnosih.

V času, ko smo pogosto preobremenjeni, razdraženi in osredotočeni predvsem nase, je lahko že nekaj minut zavestne prijaznosti dovolj, da ustvarimo več bližine, povezanosti in občutka topline, ki ga drugi hitro začutijo.

