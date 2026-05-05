Torek, 5. 5. 2026, 11.06
3 ure, 23 minut
Liga ABA, četrtfinale, prve tekme
Začenja se boj za polfinale, Cedevita Olimpija v Beogradu
Začenja se četrtfinale letošnje sezone lige ABA. Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v četrtek gostovali pri Crveni zvezdi, že danes pa bosta boje odprla Budućnost in Cluj-Napoca. V sredo se bo Dubaj pomeril s Spartakom, Partizan pa z Bosno. Ekipe igrajo na dve zmagi.
Zadnja dva potnika v četrtfinale, torej Bosno in Spartak, je določil play-in. V kvalifikacijah za končnico je Spartak, ki je zasedel prvo mesto v skupini za obstanek, premagal Zadar (86:68), zatem pa je bil uspešnejši še od osme ekipe iz skupine za prvaka, Igokee. Ta je pred tem v neposrednem boju za končnico izgubila z Bosno.
Liga ABA, četrtfinale, prve tekme
Torek, 5. maj:
Sreda, 6. maj:
Četrtek, 7. maj:
Četrtfinale lige ABA
Crvena zvezda (3) - Cedevita Olimpija (6) /0:0/
Dubaj (1) - Spartak Subotica (8) /0:0/
Partizan (2) - Bosna (7) /0:0/
Budućnost (4) - Cluj-Napoca (5) /0:0/
// – izid v zmagah; igrajo na dve zmagi
Lestvici po drugem delu:
Najboljših osem:
Skupina za obstanek: