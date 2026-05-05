Začenja se boj za polfinale, Cedevita Olimpija v Beogradu

Začenja se četrtfinale letošnje sezone lige ABA. Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v četrtek gostovali pri Crveni zvezdi, že danes pa bosta boje odprla Budućnost in Cluj-Napoca. V sredo se bo Dubaj pomeril s Spartakom, Partizan pa z Bosno. Ekipe igrajo na dve zmagi.

Zadnja dva potnika v četrtfinale, torej Bosno in Spartak, je določil play-in. V kvalifikacijah za končnico je Spartak, ki je zasedel prvo mesto v skupini za obstanek, premagal Zadar (86:68), zatem pa je bil uspešnejši še od osme ekipe iz skupine za prvaka, Igokee. Ta je pred tem v neposrednem boju za končnico izgubila z Bosno.

Liga ABA, četrtfinale, prve tekme

Torek, 5. maj:

Sreda, 6. maj:

Četrtek, 7. maj:

Četrtfinale lige ABA Crvena zvezda (3) - Cedevita Olimpija (6) /0:0/

Dubaj (1) - Spartak Subotica (8) /0:0/

Partizan (2) - Bosna (7) /0:0/

Budućnost (4) - Cluj-Napoca (5) /0:0/ // – izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvici po drugem delu:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek: