Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
5. 5. 2026,
11.06

Osveženo pred

3 ure, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Crvena zvezda ABA liga ABA liga ABA

Torek, 5. 5. 2026, 11.06

3 ure, 23 minut

Liga ABA, četrtfinale, prve tekme

Začenja se boj za polfinale, Cedevita Olimpija v Beogradu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Cedevita Olimpija | Cedevito Olimpijo čaka boj s Crveno zvezdo. | Foto Aleš Fevžer

Cedevito Olimpijo čaka boj s Crveno zvezdo.

Foto: Aleš Fevžer

Začenja se četrtfinale letošnje sezone lige ABA. Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v četrtek gostovali pri Crveni zvezdi, že danes pa bosta boje odprla Budućnost in Cluj-Napoca. V sredo se bo Dubaj pomeril s Spartakom, Partizan pa z Bosno. Ekipe igrajo na dve zmagi.

Zadnja dva potnika v četrtfinale, torej Bosno in Spartak, je določil play-in. V kvalifikacijah za končnico je Spartak, ki je zasedel prvo mesto v skupini za obstanek, premagal Zadar (86:68), zatem pa je bil uspešnejši še od osme ekipe iz skupine za prvaka, Igokee. Ta je pred tem v neposrednem boju za končnico izgubila z Bosno. 

Zvezdan Mitrović, Cedevita Olimpija
Sportal Zvezdan Mitrović česa takšnega še ni doživel

Liga ABA, četrtfinale, prve tekme

Torek, 5. maj:

Sreda, 6. maj:

Četrtek, 7. maj:

Četrtfinale lige ABA

Crvena zvezda (3) - Cedevita Olimpija (6)   /0:0/
Dubaj (1) - Spartak Subotica (8)    /0:0/
Partizan (2) - Bosna (7)     /0:0/
Budućnost (4) - Cluj-Napoca (5)    /0:0/

// – izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvici po drugem delu:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek:

Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović
Sportal Trener Olimpije prejel veliko priznanje pred spektaklom s Crveno zvezdo

Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Crvena zvezda ABA liga ABA liga ABA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.