Vingegaard vendarle prehitel Pogačarja

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard se je v nedeljo z zmago na 109. Dirki po Italiji vpisal v prestižen klub, v katerem so le kolesarske legende Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali in Chris Froome. To je osmerica nesmrtnih, ki je v karieri osvojila vse tri grand toure. V tej elitni druščini za zdaj še manjka Tadej Pogačar, kar pomeni, da je Vingegaard Slovenca v enem pogledu le presegel.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta zaznamovala zadnjih šest izvedb največje dirke na svetu, francoskega Toura. Pogačar je francosko pentljo osvojil štirikrat (2020, 21, 24 in 25), Vingegaard dvakrat (2022, 23). Slovenski as je leta 2024 osvojil zgodovinski dvojček Giro – Tour, danski šampion pa se je po porazu na lanskem Touru tolažil z zmago na španski Vuelti. V nedeljo je z zmagoslavjem v Rimu in osvojitvijo kultne rožnate majice zaokrožil trojček zmag na tritedenskih dirkah.

Pogačarju manjka Vuelta …

Vingegaard ima zdaj štiri osvojene grand toure, Pogačar enega več, a Slovencu manjka Vuelta, na kateri je nastopil le leta 2019 in zasedel tretje mesto. Takrat je zgodovino slovenskega kolesarstva pisal Primož Roglič, ki je kot prvi as s sončne strani Alp osvojil eno od tritedenskih dirk. Pogačar se je v zadnjih letih lotil številnih enodnevnih izzivov, osvojil dva naslova svetovnega prvaka in zmagal na štirih od petih kolesarskih spomenikov. Ob lovorikah na Milano–Sanremo, Dirki po Flandriji, Liege–Bastogne–Liege in Dirki po Lombardiji, mu manjka le še zmaga s severnega pekla, torej dirke Pariz–Roubaix.

Tadeju Pogačarju manjka Vuelta. "Letos še ni rekel ne," so pred časom polni upanja objavili prireditelji španske pentlje. Foto: Guliverimage

… Vingegaardu vsi spomeniki

Vingegaard zmag na klasikah nima, pravzaprav ima le eno, z dirke Drome Classic iz leta 2022. Gre torej za precej različna tipa kolesarjev. Medtem ko je Pogačar po vsestranskosti še najbolj podoben legendarnemu Merckxu – in ravno ta dva šampiona se pogosto omenja v debatah o največjem vseh časov – je Vingegaard specialist za etapne dirke, predvsem grand toure, kjer do izraza pride njegova taktična zrelost in umirjenost. Nekateri mu očitajo dolgočasnost, pa seveda izjemne plezalne sposobnosti, ki jih lahko najbolje unovči na dolgih klancih.

Povsem različna profila kolesarskih asov

Vingegaard je torej bolj kolesar tipa Froome in Contador. Tudi na letošnjem Giru je ostal bolj ali manj zvest svoji kolesarski filozofiji. Udaril je, ko je bilo treba, in le toliko, kolikor je bilo treba, da se je po 21 dneh dirkanja veselil zmage z dobrimi petimi minutami prednosti pred najresnejšim konkurentom, Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon), predvsem pa je varno preživel pogosto nepredvidljivo in zaradi vremena tudi nevarno dirko. Zanj je bila to predvsem priprava na julijski Tour, na katerem si želi resno izzvati Pogačarja.

"Tadej je morda najboljši vseh časov, ampak sem ga že premagal in verjamem, da mi lahko to uspe še enkrat," je Vingegaard povedal pred štartom letošnjega Gira in s tem razkril svojo največjo motivacijo. Na italijanskih cestah ni imel prave konkurence. "Jonasa lahko premaga le Pogačar, Pogačarja pa tukaj ni," je že po polovici dirke ugotavljal 22-letni Portugalec Afonso Eulalio, ki je osem dni nosil rožnato majico vodilnega.

Kaj Vingegaardova zmaga na Giru pomeni za poletni Tour de France? Foto: Guliverimage

Svet se sprašuje, ali bo vse to dovolj

Vingegaard je rožnato majico prevzel v 14. etapi, Pogačar jo je pred dvema letoma želel nositi skozi celotno dirko, a mu jo je v prvi etapi izmaknil Jhonatan Narvaez. A le za en dan. Pogačar je tedaj dobil šest etap in Giro osvojil s skoraj desetimi minutami prednosti pred Danielom Martinezom. Vingegaard je letos zmagal v prtih etapah. Danec je vseeno zadnjih 21 dni lepo stopnjeval formo in povedal, da tako dobrih številk ni imel še nikoli. Vesel je, da je po brutalnem padcu na Dirki po Baskiji leta 2024 spet pri polnih močeh, svet pa se sprašuje, ali bo vse to dovolj, da se spusti v resen spopad s Pogačarjem, ki je od leta 2023 in svojega zadnjega poraza proti Dancu tudi izjemno napredoval.

Da se Vingegaarda in Pogačarja sploh omenja v isti sapi …

"Mislim, da smo že videli boljšega Jonasa, kot je bil na letošnjem Giru. Recimo tedaj, ko je dvakrat na Touru premagal Tadeja," je za TNT Sports ocenil nekdanji avstralski profesionalec Robbie McEwen. "Ampak verjamem, da se vrača na tisto raven," je še dodal. Komentator je še poudaril, da je bila za Vingegaarda vrnitev po poškodbi težja in dolgotrajnejša, kot je izgledalo. Danec se je leta 2024 po grozljivki v Baskiji sicer hitro sestavil in tistega leta vseeno dirkal na Touru. "Ampak to, da dirkaš po takšnem padcu, še ne pomeni, da si se tudi popolnoma pozdravil. Takšne stvari trajajo, vse je treba zgraditi na novo, poškodbe so zelo kompleksne," pravi McEwen in meni, da je že samo dejstvo, da se Vingegaarda in Pogačarja sploh omenja v isti sapi, potrditev Dančeve kakovosti.

In koliko besede si bo vzel francoski up Paul Seixas? Foto: Ana Kovač

Kaj bo julija? Bomo videli.

Po 109. Giru je jasno predvsem to, da je Jonas Vingegaard trenutno veliko močnejši od Felixa Galla, Jaija Hindleyja, Thymena Arensmana, Egana Bernala, Dereka Geeja, Michaela Storerja, Bena O'Connorja, Giulia Pellizzarija … Ne vemo, kako bi se odrezal proti polni zasedbi UAE Emirates z Adamom Yatesom in Jayjem Vinom, šele julija pa bomo videli, kako se bo Vingegaard z zagotovo še močnejšo podporno ekipo Visme soočil z najmočnejšimi kolesarji na svetu. Pa ne samo s prekaljenimi šampioni na čelu s Pogačarjem, ampak tudi z novim izzivalcem Paulom Seixasom.

