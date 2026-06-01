Tik pred začetkom Dirke po Franciji se obeta velik kadrovski pretres v vodstvu dveh ekip svetovne serije. Grischa Niermann, dolgoletni član strokovnega štaba ekipe Visma | Lease a Bike, naj bi se preselil k Lidl-Treku, kjer bo na položaju generalnega direktorja zamenjal Luco Guercileno, poroča spletna stran Domestiquecycling.

Novico je v ponedeljek zvečer prvi objavil odličen poznavalec kolesarskega zakulisja Daniel Benson. Grischa Niermann je bil v zadnjih letih pri Vismi vodja tekmovalnega programa, v tej vlogi pa je nasledil Merijna Zeemana.

Po poročanju Wielerflitsa naj bi njegovo mesto pri nizozemski ekipi prevzel Marc Reef, ki je bil glavni športni direktor na letošnjem Giru. Prav pod njegovim vodstvom je Jonas Vingegaard Vismi priboril tretjo skupno zmago na italijanski pentlji v zadnjih štirih letih.

Pri Lidl-Treku se medtem nadaljuje preoblikovanje vodstvene strukture. Čeprav je imel Luca Guercilena pomembno vlogo pri zimskih okrepitvah ekipe, med drugim pri prihodih Juana Ayusa in Dereka Geeja-Westa, naj bi bil njegov vpliv v zadnjih mesecih vse manjši. To naj bi se zgodilo po tem, ko je Lidl prevzel večinski delež v ekipi in začel močneje oblikovati njeno prihodnost.

Vse večja vloga bratov Schleck

Pomembnejšo vlogo bo po novem dobil tudi Andy Schleck, ki je bil decembra nekoliko presenetljivo imenovan za namestnika generalnega direktorja Lidl-Treka. Zdaj naj bi postal izvršni direktor ekipe. V vodstveni strukturi moštva je že njegov brat Fränk Schleck, ki je aprila prevzel vodenje ženske ekipe Lidl-Trek, potem ko je na tem položaju nasledil Michaela Rogersa.

Guercilena v čevlje Vegnija?

Guercilena bi lahko po odhodu iz Lidl-Treka hitro našel novo vlogo. Po informacijah portala Domestique naj bi bil Italijan visoko na seznamu kandidatov RCS Sporta za položaj direktorja Dirke po Italiji, ki je trenutno prazen, saj se je legendarni Mauro Vegni upokojil. Njegove izkušnje pa bi lahko zanimale tudi druge ekipe svetovne serije.

Guercilena ima v kolesarstvu dolgo zgodovino. Deloval je kot trener in športni direktor pri ekipah Mapei, QuickStep in Leopard Trek, pred sezono 2013 pa je postal generalni direktor prenovljene ekipe Trek Factory Racing. Takrat je nasledil Johana Bruyneela in prevzel vodenje preobrazbe ekipe ter njene javne podobe. Na čelu moštva je ostal tudi po letu 2023, ko je Lidl postal glavni pokrovitelj ekipe.

