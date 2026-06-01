Avstrijski kolesar Felix Gall, trenutno član ekipe Decathlon CMA CGM, naj bi po poročanju belgijskega časnika Het Laatste Nieuws po koncu sezone prestopil k nemški ekipi Lidl-Trek. O tem se je ugibalo že nekaj časa, po izjemnem Giru, kjer je Gall zaostal zgolj za nedotakljivim Jonasom Vingegaardom, pa naj bi bil prestop vse bližje potrditvi.

28-letni Felix Gall, ki mu pogodba s francosko ekipo poteče ob koncu sezone, bi bil za Lidl-Trek pomembna okrepitev za etapne dirke, predvsem za najzahtevnejše gorske preizkušnje. Decathlon CMA CGM naj bi si prizadeval Avstrijca zadržati v svojih vrstah, a kot kaže njihova ponudba finančno ni mogla konkurirati tisti, ki jo je pripravila vse ambicioznejša in finančno okrepljena ekipa Lidl-Trek.

Lidl-Trek tako očitno nadaljuje krepitev ekipe za največje etapne dirke. Že preteklo zimo so v svoje vrste pripeljali Španca Juana Ayusa, ki naj bi bil eden od nosilcev ekipe na tritedenskih dirkah. Ob njem imajo že zdaj močno zasedbo hribolazcev in kolesarjev za skupni seštevek, med njimi Mattiasa Skjelmoseja, Giulia Cicconeja in Dereka Geeja-Westa.

Po informacijah Het Laatste Nieuws naj bi se z Gallom k novi ekipi preselil tudi njegov rojak Gregor Mühlberger. Dvaintridesetletni Avstrijec, ki se je v zadnjih tednih izkazal kot zanesljiv Gallov pomočnik v gorah, je v preteklosti vozil za Movistar in BORA-hansgrohe. V novi ekipi naj bi se jima pridružil tudi Belgijec Jordi Meuss, trenutno moštveni kolega Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe.

Preberite še: