Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
19.51

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Felix Gall Giro d'Italia Giro d'Italia

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 19.51

22 minut

Avstrijec Felix Gall naj bi po izjemnem Giru zamenjal ekipo

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Felix Gall | Avstrijec Felix Gall naj bi se po uspešnem Giru preselil v ekipo Lidl-Trek. | Foto Guliverimage

Avstrijec Felix Gall naj bi se po uspešnem Giru preselil v ekipo Lidl-Trek.

Foto: Guliverimage

Avstrijski kolesar Felix Gall, trenutno član ekipe Decathlon CMA CGM, naj bi po poročanju belgijskega časnika Het Laatste Nieuws po koncu sezone prestopil k nemški ekipi Lidl-Trek. O tem se je ugibalo že nekaj časa, po izjemnem Giru, kjer je Gall zaostal zgolj za nedotakljivim Jonasom Vingegaardom, pa naj bi bil prestop vse bližje potrditvi.

28-letni Felix Gall, ki mu pogodba s francosko ekipo poteče ob koncu sezone, bi bil za Lidl-Trek pomembna okrepitev za etapne dirke, predvsem za najzahtevnejše gorske preizkušnje. Decathlon CMA CGM naj bi si prizadeval Avstrijca zadržati v svojih vrstah, a kot kaže njihova ponudba finančno ni mogla konkurirati tisti, ki jo je pripravila vse ambicioznejša in finančno okrepljena ekipa Lidl-Trek.

Lidl-Trek tako očitno nadaljuje krepitev ekipe za največje etapne dirke. Že preteklo zimo so v svoje vrste pripeljali Španca Juana Ayusa, ki naj bi bil eden od nosilcev ekipe na tritedenskih dirkah. Ob njem imajo že zdaj močno zasedbo hribolazcev in kolesarjev za skupni seštevek, med njimi Mattiasa Skjelmoseja, Giulia Cicconeja in Dereka Geeja-Westa.

Po informacijah Het Laatste Nieuws naj bi se z Gallom k novi ekipi preselil tudi njegov rojak Gregor Mühlberger. Dvaintridesetletni Avstrijec, ki se je v zadnjih tednih izkazal kot zanesljiv Gallov pomočnik v gorah, je v preteklosti vozil za Movistar in BORA-hansgrohe. V  novi ekipi naj bi se jima pridružil tudi Belgijec Jordi Meuss, trenutno moštveni kolega Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe.

Preberite še:

Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard vendarle prehitel Pogačarja
Jonas Vingegaard
Sportal Čustveni Vingegaard se je vpisal v zgodovino: O tem sem sanjal vse življenje
Giro Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard s peto etapno zmago potrdil zmago na Giru
Sepp Kuss, Giro 2026
Sportal Vingegaardov pomočnik dopolnil imenitno zbirko
Felix Gall Giro d'Italia Giro d'Italia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.