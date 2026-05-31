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STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
19.11

Osveženo pred

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Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia kolesarstvo

Nedelja, 31. 5. 2026, 19.11

15 minut

Dirka po Italiji, 21. etapa (Rim)

Jonas Vingegaard se je sredi Rima vpisal v zgodovino

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Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Foto Reuters

Jonas Vingegaard

Foto: Reuters

Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma-Lease a Bike, je postal osmi kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Chrisu Froomu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh Tourih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira.

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Devetindvajsetletni Vingegaard je letos na dirki po Italiji dobil pet etap, v skupnem seštevku pa je najbližjega zasledovalca, Avstrijca Felixa Galla, premagal za več kot pet minut.

Današnjo zadnjo etapo v okolici italijanske prestolnice v dolžini 131 kilometrov je dobil domači sprinter Jonathan Milan (Lidl Trek).

Jonathan Milan je dobil zadnjo etapo. | Foto: Reuters Jonathan Milan je dobil zadnjo etapo. Foto: Reuters

Naslednja velika dirka, krog po Franciji, se bo začela 4. julija v Barceloni, končala pa 26. julija na Elizejskih poljanah v Parizu.

Zmagovalci Gira:

2026 - Jonas Vingegaard (Dan)
2025 - Simon Yates (VBr)
2024 - Tadej Pogačar (Slo)
2023 - Primož Roglič (Slo)
2022 - Jai Hindley (Avs)
2021 - Egan Bernal (Kol)
2020 - Tao Geoghegan Hart (VBr)
2019 - Richard Carapaz (Ekv)
2018 - Chris Froome (VBr)
2017 - Tom Dumoulin (Niz)
2016 - Vincenzo Nibali (Ita)
2015 - Alberto Contador (Špa)
2014 - Nairo Quintana (Kol)
2013 - Vincenzo Nibali (Ita)
2012 - Ryder Hesjedal (Kan)
2011 - Michele Scarponi (Ita)
2010 - Ivan Basso (Ita)
2009 - Denis Menčov (Rus)
2008 - Alberto Contador (Špa)
2007 - Danilo Di Luca (Ita)
2006 - Ivan Basso (Ita)
2005 - Paolo Savoldelli (Ita)
2004 - Damiano Cunego (Ita)
2003 - Gilberto Simoni (Ita)
2002 - Paolo Savoldelli (Ita)
2001 - Gilberto Simoni (Ita)
2000 - Stefano Garzelli (Ita)
1999 - Ivan Gotti (Ita)
1998 - Marco Pantani (Ita)
1997 - Ivan Gotti (Ita)
1996 - Pavel Tonkov (Rus)
1995 - Tony Rominger (Švi)
1994 - Jevgenij Berzin (Rus)
1993 - Miguel Indurain (Špa)
1992 - Miguel Indurain (Špa)
1991 - Franco Chioccioli (Ita)
1990 - Gianni Bugno (Ita)
1989 - Laurent Fignon (Fra)
1988 - Andrew Hampsten (ZDA)
1987 - Stephen Roche (Irs)
1986 - Roberto Visentini (Ita)
1985 - Bernard Hinault (Fra)
1984 - Francesco Moser (Ita)
1983 - Giuseppe Saronni (Ita)
1982 - Bernard Hinault (Fra)
1981 - Giovanni Battaglin (Ita)
1980 - Bernard Hinault (Fra)
1979 - Giuseppe Saronni (Ita)
1978 - Johan De Muynck (Bel)
1977 - Michel Pollentier (Bel)
1976 - Felice Gimondi (Ita)
1975 - Fausto Bertoglio (Ita)
1974 - Eddy Merckx (Bel)
1973 - Eddy Merckx (Bel)
1972 - Eddy Merckx (Bel)
1971 - Gösta Pettersson (Šve)
1970 - Eddy Merckx (Bel)
1969 - Felice Gimondi (Ita)
1968 - Eddy Merckx (Bel)
1967 - Felice Gimondi (Ita)
1966 - Gianni Motta (Ita)
1965 - Vittorio Adorni (Ita)
1964 - Jacques Anquetil (Fra)
1963 - Franco Balmamion (Ita)
1962 - Franco Balmamion (Ita)
1961 - Arnaldo Pambianco (Ita)
1960 - Jacques Anquetil (Fra)
1959 - Charly Gaul (Luks)
1958 - Ercole Baldini (Ita)
1957 - Gastone Nencini (Ita)
1956 - Charly Gaul (Luks)
1955 - Fiorenzo Magni (Ita)
1954 - Carlo Clerici (Švi)
1953 - Fausto Coppi (Ita)
1952 - Fausto Coppi (Ita)
1951 - Fiorenzo Magni (Ita)
1950 - Hugo Koblet (Švi)
1949 - Fausto Coppi (Ita)
1948 - Fiorenzo Magni (Ita)
1947 - Fausto Coppi (Ita)
1946 - Gino Bartali (Ita)
1941-45 - ni bilo zmagovalca
1940 - Fausto Coppi (Ita)
1939 - Giovanni Valetti (Ita)
1938 - Giovanni Valetti (Ita)
1937 - Gino Bartali (Ita)
1936 - Gino Bartali (Ita)
1935 - Vasco Bergamaschi (Ita)
1934 - Learco Guerra (Ita)
1933 - Alfredo Binda (Ita)
1932 - Antonio Pesenti (Ita)
1931 - Francesco Camusso (Ita)
1930 - Luigi Marchisio (Ita)
1929 - Alfredo Binda (Ita)
1928 - Alfredo Binda (Ita)
1927 - Alfredo Binda (Ita)
1926 - Giovanni Brunero (Ita)
1925 - Alfredo Binda (Ita)
1924 - Giuseppe Enrici (Ita)
1923 - Costante Girardengo (Ita)
1922 - Giovanni Brunero (Ita)
1921 - Giovanni Brunero (Ita)
1920 - Gaetano Belloni (Ita)
1919 - Costante Girardengo (Ita)
1915-18 - ni bilo zmagovalca
1914 - Alfonso Calzolari (Ita)
1913 - Carlo Oriani (Ita)
1912 - ni bilo zmagovalca
1911 - Carlo Galetti (Ita)
1910 - Carlo Galetti (Ita)
1909 - Luigi Ganna (Ita)

Večkratni zmagovalci Gira:

- 5 zmag: Alfredo Binda (Ita), Fausto Coppi (Ita), Eddy Merckx (Bel);
- 3 zmage: Giovanni Brunero (Ita), Gino Bartali (Ita), Fioreno Magni (Ita), Felice Gimondi (Ita), Bernard Hinault (Fra);
- 2 zmagi: Carlo Galetti (Ita), Costante Girardengo (Ita), Giovanni Valetti (Ita), Charly Gaul (Luk), Jacques Anquetil (Fra), Franco Balmamion (Ita), Giuseppe Sarroni (Ita), Miguel Indurain (Špa), Ivan Gotti (Ita), Gilberto Simoni (Ita), Paolo Savoldelli (Ita), Ivan Basso (Ita), Alberto Contador (Špa), Vincenzo Nibali (Ita).
 

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