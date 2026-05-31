Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
16.24

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Giro d’Italia Women Dirka po Italiji Urška Žigart Eliso Balsamo

Nedelja, 31. 5. 2026, 16.24

7 minut

Ženska Dirka po Italiji, 2. etapa

Urška Žigart varno v cilju, Balsamo do druge zaporedne zmage na roza giru

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Urška Žigart | Urška Žigart je z mislimi že na naslednji veliko bolj zahtevni etapi po Furlaniji - Julijski krajini. | Foto AG Insurance - Soudal Team

Urška Žigart je z mislimi že na naslednji veliko bolj zahtevni etapi po Furlaniji - Julijski krajini.

Foto: AG Insurance - Soudal Team

Italijanka Eliso Balsamo (Lidl-Trek) je v rožnati majici vodilne dobila drugo etapo kolesarske dirke po Italiji, edina slovenska predstavnica Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) pa je v začelju glavnine varno prečkala ciljno črto in je z mislimi že na naslednji veliko bolj zahtevni etapi po Furlaniji - Julijski krajini.

Domača tekmovalka je roza majico najboljše v skupnem seštevku oblekla po diskvalifikaciji sicer najhitrejše v sprintu uvodne etape, Nizozemke Lorene Wiebes (SD Worx-Protime), ki je imela na tehtanju prelahko kolo.

Elisa Balsamo je bila po drugi zaporedni zmagi navdušena. "Ta trenutek sem dolgo čakala. Zmago posvečam svojemu dedku. Zavedam se, da bo od jutri dalje veliko težje za sprinterje, zato želim v roza majici uživati vsak trenutek," je dejala 28-letna Italijanka.

Tretja etapa v ponedeljek ima 156 kilometrov, ključni pa bo trikilometrski vzpon na Montenars v zadnjih 25 kilometrih.

Preberite še:

Mia Radotić
Sportal Selektorica Slovenk: Vsa ta dekleta sanjajo velike sanje in jaz skupaj z njimi
Urška Žigart
Sportal Urško Žigart po Vuelti že ta konec tedna čaka Giro
Giro d’Italia Women Dirka po Italiji Urška Žigart Eliso Balsamo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.