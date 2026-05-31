Urška Žigart varno v cilju, Balsamo do druge zaporedne zmage na roza giru

Italijanka Eliso Balsamo (Lidl-Trek) je v rožnati majici vodilne dobila drugo etapo kolesarske dirke po Italiji, edina slovenska predstavnica Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) pa je v začelju glavnine varno prečkala ciljno črto in je z mislimi že na naslednji veliko bolj zahtevni etapi po Furlaniji - Julijski krajini.

Domača tekmovalka je roza majico najboljše v skupnem seštevku oblekla po diskvalifikaciji sicer najhitrejše v sprintu uvodne etape, Nizozemke Lorene Wiebes (SD Worx-Protime), ki je imela na tehtanju prelahko kolo.

Elisa Balsamo je bila po drugi zaporedni zmagi navdušena. "Ta trenutek sem dolgo čakala. Zmago posvečam svojemu dedku. Zavedam se, da bo od jutri dalje veliko težje za sprinterje, zato želim v roza majici uživati vsak trenutek," je dejala 28-letna Italijanka.

Tretja etapa v ponedeljek ima 156 kilometrov, ključni pa bo trikilometrski vzpon na Montenars v zadnjih 25 kilometrih.

