Oven

Danes boste čutili izjemno mero adrenalina. Na delovnem mestu boste nemirni, prav tako pa vas lahko čakajo presenetljivi odnosi z domačimi. Premislite o tem, ali ne bi bilo morda bolje, da bi porabili to dodatno energijo za fizično aktivnost. Vsekakor bi vam koristila, obenem pa bi se izognili nepotrebnim nesporazumom.

Bik

Samskim bo druženje z mlajšimi pripadniki nasprotnega spola prineslo veliko pozitivnega. Danes boste naredili nekaj novih načrtov v zvezi z nekom, ki vam je izredno naklonjen, saj čutite, da vas resnično podpira. Vezani pa ne razmišljajte o tem, kaj ste si želeli pred kratkim, ko je bilo vse drugače. Zdaj se morate sprijazniti s tem, kar imate.

Dvojčka

Pred vami je obetaven dan na področju dela. Preobremenjeni boste s službenimi obveznostmi, toda ne skrbite, saj se boste z njimi uspešno spopadli. Rezultati mogoče ne bodo vidni takoj. Počasi se daleč pride, zato ne bodite neučakani. Čaka vas zanimiv večer, saj si boste dali duška po napornem delovniku.

Rak

Danes boste čutili veliko delovnega elana. Ponovno se boste vrnili na ustaljene tirnice, saj ste bili prejšnji teden še povsem zmedeni. Naj vam delo predstavlja nov izziv. Uspešno se boste spopadli z nalogami, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Tudi uspeh bo kmalu viden, zato ne skrbite. Energijo boste prav gotovo vlagali v pravo smer.

Lev

Na delovnem mestu boste danes zasanjani. To bo lahko tudi posledica zaljubljenosti. Dela ne boste smeli odmisliti, saj drugače ne boste opravili vseh nalog v dogovorjenih rokih. Vaše misli bodo nenehno bežale proč od dela, zato se boste morali res potruditi. Pazite na finance, saj trenutno niso na trdnih temeljih.

Devica

Vezani se boste počutili rahlo ujete. Potrebovali boste nekaj akcije in dogajanja, zato boste danes partnerja postavili na stran. Ne imejte slabega občutka zaradi tega. Samski pa boste želeli prevzeti niti dogajanja povsod, kjer se boste danes znašli. Ne bi bilo slabo, da bi kdaj tudi ostalim prepustili krmilo.

Tehtnica

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav, prav tako boste v službi zelo dobre volje.

Škorpijon

Danes se bodo pojavili prepiri tako z družinskimi člani kot sodelavci. Dan poskusite nameniti samo sebi. Na področju dela boste danes res zadovoljni. Zdelo se vam bo, da opravljate svoje delo uspešno in da v njem uživate. Pokazali boste predanost, ki je do sedaj še niste. To bodo opazili tudi nadrejeni.

Strelec

Tisti, ki ste še v fazi iskanja boljše polovice, boste danes končno potisnili na stran delo in ostale obveznosti, zato se boste lahko bolj osredotočili na vaša čustva. V ospredju bodo romantične dogodivščine. Vezani pa boste danes precej razburjeni zaradi nečesa. Nič ne skrbite, partner bo razumel tudi kakšen izbruh jeze.

Kozorog

Samski boste spoznali, da je neka zadeva za vas prevelik zalogaj in da tega ne boste mogli razrešiti sami. Ker niste na vrhuncu moči, bo današnji dan izredno naporen in težaven. Vezani pa boste začutili izredno povezanost z drago osebo. Prav ta prijateljska naklonjenost vam bo še posebno všeč.

Vodnar

Današnja energija lahko obrne proti idejam, ki jih bodo imeli ljudje okoli vas. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Ribi

Samski boste danes sklenili ubrati drugačno pot. Dan bo naporen, a se nikar ne vdajte prezgodaj. Na koncu se boste na hitro odločili in še hitreje boste prešli k dejanjem, s tem pa boste pozitivno presenetili tudi okolico. Vezani pa boste danes romantični, partnerju pa boste namenili več pozornosti kot običajno.