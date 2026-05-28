Laško in Sevnica sta pokazala, kako se seje prihodnost #video

Medtem ko je mimo železniške postaje v Laškem počasi peljal vlak, so otroci ob progi v zemljo spuščali semena sončnic. Nekaj ur pozneje se je podobna slika ponovila še v Sevnici. Dve občini, dve lokalni skupnosti in ena skupna ideja, da lahko tudi majhna dejanja ustvarjajo velike spremembe. Slovenske železnice so v okviru vseslovenskega projekta Sejemo sončno prihodnost tudi letos skupaj z občinami, šolami, čebelarji in lokalnimi društvi ob železniških progah sejale sončnice, simbol povezovanja, trajnosti in svetlejše prihodnosti.

Petkovo dogajanje v Laškem in Sevnici ni bilo zgolj simbolična setev. Ob zvokih harmonike, otroškem smehu in prvih posejanih gredicah se je pokazalo predvsem, kako močno lahko takšni dogodki povežejo lokalno skupnost.

Projekt Sejemo sončno prihodnost, ki so ga Slovenske železnice po uspešni lanski izvedbi letos razširile že v štirinajst slovenskih občin, tako tudi letos povezuje kraje ob železniških progah. Sončnice ob tirih niso le estetska popestritev prostora, ampak nosijo širše sporočilo o trajnostni mobilnosti, skrbi za naravo in pomenu povezovanja lokalnih skupnosti.

Sončnice niso izbrane naključno

Projekt Sejemo sončno prihodnost na prvi pogled deluje kot preprosta okoljska pobuda, a njegovo sporočilo sega precej dlje od setve sončnic. Slovenske železnice z njim povezujejo trajnostno mobilnost, lokalne skupnosti in skrb za okolje ter hkrati opozarjajo, da lahko tudi infrastruktura, ki jo pogosto dojemamo predvsem funkcionalno, soustvarja prijetnejši in bolj zelen življenjski prostor.

Prav zato so sončnice postale osrednji simbol projekta. Ne le zaradi njihove prepoznavne podobe, temveč tudi zaradi pomena, ki ga nosijo. Kot je med dogodkom v Laškem poudarila Estera Lah Poljak iz Slovenskih železnic, so sončnice rastline, ki se vedno obračajo proti soncu, zato predstavljajo optimizem, moč in usmerjenost v prihodnost. Hkrati pa imajo tudi pomembno vlogo za naravo, saj so dragocen vir hrane za opraševalce in prispevajo k biotski raznovrstnosti.

Estera Lah Poljak, vodja marketinga na Slovenskih železnicah

V Slovenskih železnicah ob tem poudarjajo tudi pomen trajnostne mobilnosti. Vlak ostaja eno okolju prijaznejših prevoznih sredstev, projekt pa želi prav skozi takšne lokalne pobude ljudem približati tudi razmislek o bolj trajnostnem načinu potovanja. Ideja sončnic ob progah je nastala tudi iz želje, da bi bile poti z vlakom prijetnejše in bolj povezane z okoljem, skozi katerega vlak pelje.

"Ko se peljete z vlakom, lahko skozi okno vlaka vidite tudi nekaj lepega," je med dogodkom v Sevnici povedala Estera Lah Poljak in dodala, da želijo s projektom poleg ozaveščanja ustvarjati tudi občutek povezanosti med železnico in kraji ob progah.

Laško: majhna dejanja, ki povezujejo skupnost

V Laškem je dogodek potekal v sproščenem in domačem vzdušju. Ob železniški postaji so se zbrali učenci Osnovne šole Primoža Trubarja Laško in Podružnične osnovne šole Vrh nad Laškim, člani čebelarskega krožka, predstavniki Čebelarskega društva Laško, predstavniki občine ter Slovenskih železnic. Dogajanje so mladi popestrili s kulturno-glasbenim programom, med obiskovalci pa je bilo čutiti predvsem občutek skupnosti in sodelovanja.

Enej Kirn, podžupan Občine Laško

Podžupan Občine Laško Enej Kirn je poudaril, da projekt vidi predvsem kot lep primer povezovanja različnih generacij in organizacij v lokalnem okolju. Ob tem je izpostavil, da si v občini želijo, da bi setev sončnic postala tradicionalen dogodek, ki bi se v Laško vračal tudi v prihodnjih letih.

"Majhna dejanja tako v naravi kot v družbi nemalokrat privedejo do velikih sprememb," je povedal Kirn.

Laško že vrsto let gradi podobo trajnostno usmerjene občine. Med pomembnejšimi dosežki na tem področju je pridobitev certifikata Slovenia Green Platinum, najvišjega priznanja slovenske zelene sheme turizma, občina pa sodeluje tudi v projektu Zero Waste ter trajnostna načela vključuje v številne lokalne dogodke in pobude.

Čebele kot tihi razlog, zakaj sončnice štejejo

Če sončnice ob železniških progah prinašajo barvo in prijetnejši pogled skozi okno vlaka, imajo za naravo precej pomembnejšo vlogo. So namreč pomemben vir hrane za čebele in druge opraševalce, predvsem v obdobjih, ko je medovitih rastlin manj.

Na to je v Laškem opozoril tudi Franc Šolar iz Čebelarskega društva Laško, ki je poudaril, da čebelarji posledice vremenskih sprememb občutijo iz leta v leto bolj neposredno. Sušna obdobja in nestabilne vremenske razmere pogosto pomenijo tudi pomanjkanje hrane za čebele, zato vsaka nova površina medovitih rastlin veliko prispeva k ohranjanju njihovega življenjskega okolja.

Franc Šolar iz Čebelarskega društva Laško

Sončnice so pri tem posebej dragocene zaradi dolgotrajnega cvetenja ter velike količine cvetnega prahu in medičine. Prav zato jih čebelarji vidijo kot pomemben del skrbi za biodiverziteto in ravnovesje v naravi.

Šolar ob tem poudarja, da lahko veliko prispeva tudi vsak posameznik, in sicer že z nekaj medovitimi rastlinami na domačem vrtu, balkonu ali gredici. Po njegovem mnenju imajo prav takšne majhne geste dolgoročno velik učinek, predvsem pri ozaveščanju mlajših generacij o pomenu sobivanja z naravo.

Sevnica: ko vlak postane del vsakdana

Če je bilo v Laškem v ospredju predvsem povezovanje lokalne skupnosti in čebelarstva, je Sevnica projektu dodala nekoliko drugačen utrip, bolj športen, mladosten in tesno povezan z vsakodnevnim življenjem ob železnici.

Dogodek je potekal ob športnem parku in v neposredni bližini železniške proge, ki kraj že desetletja povezuje z drugimi deli Slovenije. Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Janez Kukec je ob tem spomnil, da ima Sevnica z železnico dolgo zgodovino, saj je prihod vlaka pomembno vplival tudi na razvoj občine.

Janez Kukec, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana

Poseben pečat dogodku so dali člani Rokometnega kluba Sevnica, ki s Slovenskimi železnicami sodelujejo že vrsto let. Kot je povedala predstavnica kluba Lucija Sotošek, številni mladi športniki vlak uporabljajo vsakodnevno, za odhode v šolo, na fakulteto in treninge, pa tudi za potovanja na tekme.

Prav športniki so eden lepših primerov, kako lahko trajnostna mobilnost postane del vsakdana. V klubu so namreč mlajše selekcije na nekatere turnirje začeli voziti z vlakom, njihovo prakso pa so po besedah Lucije Sotošek začeli posnemati tudi drugi klubi v regiji.

Podobno je poudaril tudi pomočnik trenerja Rokometnega kluba Sevnica Martin Kuhar, ki meni, da imajo projekti, kot je Sejemo sončno prihodnost, posebno vrednost predvsem za mlade. Ne zaradi velikih besed, ampak zaradi izkušenj, ki jim ostanejo v spominu.

"Vsak športnik si v svoji karieri zapomni tudi takšne podrobnosti," je povedal.

V Sevnici so sončnice ob progi lepo povezale šport, vsakodnevno uporabo vlaka in lokalno skupnost.

Sončnice, ki bodo poleti pripovedovale zgodbo

V prihodnjih tednih bodo ob progah v Laškem in Sevnici iz zemlje počasi začeli poganjati prvi zeleni listi, proti koncu poletja pa bodo sončnice v polnem razcvetu znova povezale železnico, kraje ob njej in ljudi, ki tam živijo. Rumena polja ob tirih bodo spremljala vsakodnevne poti domačinov, potnikom na vlakih pa za trenutek polepšala pogled skozi okno.

Prav v tem je tudi posebnost projekta Sejemo sončno prihodnost. Ne ostane le pri enem dogodku ali simbolični fotografiji ob setvi, ampak svojo pravo podobo pokaže šele čez nekaj mesecev, ko sončnice zares zacvetijo in postanejo del prostora.

Ko bodo tako konec poletja vlaki vozili mimo sončnic ob progah, te ne bodo le barvita kulisa. Spominjale bodo tudi na idejo, da se prihodnost gradi postopoma, s sodelovanjem, z odgovornostjo in z dejanji, ki ostanejo tudi potem, ko se dogodek že zdavnaj konča.

