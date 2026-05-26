Za nami je že nekaj toplih noči. Ste tudi vi že razmišljali o klimi?

Lahke odeje so postale prevroče, odprta okna ponoči ne pomagajo več dovolj, jutra pa niso več tako sveža kot nekoč. Po nekaj toplih nočeh so mnogi že prvič letos pomislili: "Kako bomo šele sredi poletja?"

Vremenske napovedi nam tudi letos napovedujejo visoke temperature in dolga obdobja vročine. Prav zato postaja prijetno ohlajen dom vse manj razkošje in vse bolj del udobnega vsakdana. Še posebej v stanovanjih in mansardah, kjer temperature hitro postanejo neznosne.

A sodobna klimatska naprava danes ne pomeni več samo hlajenja za nekaj najbolj vročih dni. Pri izbiri pa ni pomembno le, kako hitro prostor ohladi, temveč tudi koliko energije porabi, kako tiho deluje in kako preprosta je za vsakodnevno uporabo.

Manj skrbi zaradi visokih računov za elektriko

Ena najpogostejših skrbi pri uporabi klimatske naprave je poraba elektrike. Marsikdo še vedno pomisli na stare modele, ki so delovali glasno in porabili veliko energije. Današnje inverter klimatske naprave delujejo precej drugače. Namesto stalnega vklapljanja in izklapljanja samodejno prilagajajo moč delovanja glede na temperaturo prostora. To pomeni bolj enakomerno hlajenje, manj temperaturnih nihanj in učinkovitejšo porabo energije.

LG pri svojih klimatskih napravah DUALCOOL izpostavlja tehnologijo DUAL Inverter Compressor™, ki omogoča hitrejše hlajenje in tišje delovanje ob manjši porabi energije.

Ko si želite predvsem mirnega spanca

Poleti pogosto ni najtežje prenašati vročine čez dan, ampak ponoči. Pregreta spalnica hitro pomeni slabši spanec, utrujenost in manj energije naslednji dan.

Zato uporabniki danes vse bolj cenijo tudi tiho delovanje klimatske naprave. Modeli LG DUALCOOL so zasnovani tako, da delujejo izjemno tiho, nekateri modeli dosežejo raven hrupa okoli 19 decibelov, kar je primerljivo s tihim šepetom. To je še posebej pomembno v spalnicah, otroških sobah ali manjših stanovanjih, kjer se vsak zvok hitro opazi. Modeli LG DUALCOOL zagotavljajo prijetnejši spanec brez motečega brnenja in občutka hladnega prepiha.

Pametne funkcije za udobnejši vsakdan

Sodobne klimatske naprave ponujajo precej več kot le hlajenje prostora. Vedno bolj priljubljene so pametne funkcije, ki omogočajo enostavnejšo uporabo in več udobja. Veliko uporabnikov pa klimatsko napravo uporablja skozi vse leto, ne le za hlajenje, temveč tudi za dogrevanje v prehodnih obdobjih.

Pri izbranih LG modelih lahko temperaturo upravljate tudi prek aplikacije ThinQ™, kar pomeni, da lahko stanovanje ohladite, še preden pridete domov. Prijetno je vedeti, da vas po vročem dnevu doma pričaka ravno prav ohlajen prostor.

Eden največjih mitov? Da je klima le za najbolj vroče dni. Sodobne klimatske naprave so zasnovane za vsakodnevno uporabo in prijetnejše bivanje skozi vse leto. Ob pravilni uporabi pomagajo ohranjati prijetno temperaturo brez občutka prepiha ali pretiranega sušenja zraka, sodobni filtri pa prispevajo tudi k boljši kakovosti zraka v prostoru.

Klima danes ni več luksuz, ampak del udobnega doma

Še pred leti je bila klimatska naprava nekaj, kar so imeli predvsem v pisarnah ali novejših stanovanjih. Danes pa postaja skoraj nepogrešljiv del doma, predvsem zaradi vse bolj vročih poletij. Pomembno pa je, da izberemo rešitev, ki bo dolgoročno zanesljiva, učinkovita in prijetna za uporabo.

LG zato pri izbranih klimatskih napravah ponuja tudi petletno garancijo, dodatno pa številni modeli vključujejo še desetletno garancijo na DUAL Inverter Compressor™.