Dirka po Italiji, 20. etapa (Gemona - Piancavallo, 200 km)

Jonas Vingegaard s peto etapno zmago potrdil zmago na Giru

Giro Jonas Vingegaard | Jonas Vingagaard je dobil še peto etapo na letošnjem Giru, ki ga je tako suvereno osvojil. | Foto Reuters

Jonas Vingagaard je dobil še peto etapo na letošnjem Giru, ki ga je tako suvereno osvojil.

Foto: Reuters

Danski kolesar Jonas Vingegaard je v napadom na zadnjem vzponu (na Piancavallo) zadnje gorske etape letošnje dirke po Italiji še enkrat strl vse tekmece in s peto etapno zmago potrdil svojo prvo zmago na Giru. Felix Gall mu je sprva še skušal slediti, a ni zmogel. Avstrijec, Jai Hindley in Derek Gee-West so v cilj predzadnje etape prišli minuto in 15 sekund za Vingegaardom.

Jonas Vingegaard | Foto: Reuters Jonas Vingegaard Foto: Reuters Po 200 kilometrih in 3.750 višinskih metrih je Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) na zadnjem vzponu za sabo znova pustil vse tekmece in s tem potrdil svojo premierno zmago na Giru, saj v nedeljo sledi le še sklepno dejanje v okolici Rima. Danec je napadel 11 kilometrov pred koncem na ciljnem vzponu na Piancavallo, kar je bil tudi zadnji veliki vzpon letošnje italijanske pentlje. To je bila za dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji peta etapna zmaga na letošnjem Giru in 53. zmaga v profesionalni karieri.

Za osvojitev svoje prve rožnate majice najboljšega na Giru mora danski as do konca mirno prevoziti le še nedeljsko, zadnjo etapo v okolici italijanske prestolnice. Ta bo ravninska in dolga 131 kilometrov, na zadnji etapi v Rimu pa se vodilnega mesta tradicionalno ne napada več.

Z 1:15 minute zaostanka za Vingegaardom so za drugo mesto v šprintu na vrhu Piancavalla obračunali trije kolesarji. Največ moči je imel Avstrijec Felix Gall (Decathlon), ki je strl Avstralca Jaia Hindleyja (Red Bull - BoORA - hansgrohe) in Kanadčana Dereka Geeja (Lidl-Trek). Nizozemec Thymen Arensman (Netcompany Ineos) je na petem mestu zaostal še štiri sekunde več.

S tem je praktično odločena tudi najboljša trojica v skupnem seštevku dirke, kjer bo Gall obdržal drugo, Hindley pa tretje mesto. Vingegaard ima pred Gallom 5:22 minute prednosti, Hindley zaostaja 6:25 minute, četrti Arensman pa 7:02.

Dirka po Italiji, 20. etapa:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 5:03:55
2. Felix Gall (Avt/Decathlon) +1:15
3. Jai Hindley (Avs/Red Bull - BORA - hansgrohe) +1:15
4. Derek Gee-West (Kan/Lidl-Trek) +1:15
5. Thymen Arensman (Niz/Netcompany Ineos) +1:19
6. Egan Bernal (Kol/Netcompany Ineos)  +1:25
7. Afonso Eulalio (Por/Bahrain-Victorious) +2:03
8. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-Victorious) +2:13
9. Michael Storer (Avs/Tudor) +2:13
10. Davide Piganzoli (Ita/Visma | Lease a Bike) +2:13

Skupni seštevek (20/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike)
2. Felix Gall (Avt/Decathlon) +5:22
3. Jai Hindley (Avs/Red Bull - BORA - hansgrohe) +6:25
4. Thymen Arensman (Niz/Ineos) +7:02
5. Derek Gee-West (Kan/Lidl Trek) +7:56
6. Afonso Eulalio (Por/Bahrain-Victorious) +9:39
7. Michael Storer (Avs/Tudor)  +10:13
8. Davide Piganzoli (Ita/Visma | Lease a Bike) +10:52
9. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-Victorious) +11:24
10. Egan Bernal (Kol/Netcompany Ineos) +12:54

