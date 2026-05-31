Finci v podaljšku razžalostili Švicarje, ki jim tudi v petem poskusu ni uspelo!

Hokejisti Finske se veselijo petega naslova svetovnih prvakov. V finalu v Zürichu so v podaljšku z 1:0 premagali Švicarje, ki tako tudi po petem finalu - tretjem zaporednem - ostajajo brez naslova svetovnih prvakov. Edini zadetek na tekmi je v 71. minuti dosegel Konsta Helenius. MVP prvenstva je švicarski kapetan Roman Josi. Zgodovinski bron je osvojila norveška hokejska reprezentanca, za katero igra tudi v Sloveniji rojeni Tinus Luc Koblar. Norvežani so Kanado premagali v podaljšku (3:2) in prišli do premiernega odličja. Slovenci so v svoji skupini zasedli predzadnje, sedmo mesto in drugič zapored obstali med elito. Naslednje prvenstvo bo maja prihodnje leto v Mannheimu in Düsseldorfu.

V zadnjem dejanju letošnjega SP sta se še drugič v petih dneh pomerili najboljši ekipi predtekmovanja iz skupine v Zürichu. Švicarji so prvo medsebojno tekmo dobili s 4:2, tako da so do finala ostali neporaženi. V četrtfinalu so nato premagali Švedsko, v polfinalu pa gladko s 6:0 Norveško. Finci pa so po drugem mestu v skupini v izločilnem delu najprej odpravili Čehe, v polfinalu pa še Kanadčane.

Leonardo Genoni je znova blestel med vratnicama. Foto: Reuters Švica je tudi na domačem tekmovanju neuspešno lovila prvo zlato medaljo v zgodovini, potem ko je v zadnjih 14 letih že štirikrat obstala na zadnji stopnički. Tako kot v zadnjih dveh SP lani in predlani so bili Švicarji tudi letos prekratki in so ostali le s petim srebrom.

Finska pa je iskala in dobila peti naslov prvakov, prvega po letu 2022. V rednem delu zadetkov ni bilo, odločal je podaljšek, v tem pa je zmagoviti gol dosegel Konsta Helenius v 71. minuti.

V uvodni tretjini so bili boljši Finci. Hitro so prevzeli pobudo na ledu, pri čemer so jim z dvema zaporednima izključitvama pomagali tudi gostitelji. V tem obdobju je imela Švica veliko težav pred svojim golom, a jo je reševal tudi razpoloženi vratar Leonardo Genoni. Sredi tretjine je sicer klonil po strelu Antona Lundella, ki pa je, ko je zamahnil po ploščku po zraku, palico dvignil previsoko in po ogledu posnetka zadetek ni obveljal. So pa nato tudi Finci zašli v težave, ko so si nekaj sekund pred koncem prve tretjine prislužili dve hkratni izključitvi in s tem Švici v uvodu drugega dela odprli možnosti ob igri 5-3.

Švica pa tega ni izkoristila, ob dobri obrambi so Finci brez težav zdržali. A so gostitelji nato v nadaljevanju le stopnjevali pritisk, zaigrali precej bolje kot v uvodni tretjini in v tem delu igre so bili Finci tisti, ki so se več branili, imeli pa so tudi razpoloženega vratarja Justusa Annunena, tako da kljub nekaj nevarnim strelom Švice tudi po 40 minutah še ni bilo spremembe izida.

Konsta Helenius je v 71. minuti zadel za naslov svetovnega prvaka.

Pa tudi ne po 60, tako da je šla tekma, tako kot lanski finale, v podaljšek. Pred tem pa sta si ekipi v sicer izredno kakovostni in borbeni predstavi pripravili tudi nekaj zrelih priložnosti. Na švicarski je najlepšo po polprotinapadu zapravil Pius Suter v 55. minuti, na finski pa je bil v 59. dvakrat nevaren Mikael Granlund.

Takoj na začetku podaljška je bil blizu golu Jesse Puljujärvi, a je zadel vratnico. Okvir gola je v naslednji švicarski akciji stresel tudi Denis Malgin. Oba vratarja sta se še nekajkrat izkazala, potem pa so domači v 71. minuti pustili malenkost preveč prostora Heleniusu, ki je zavrtel branilca Švice in z natančnim strelom matiral še Genonija ter razžalostil večino navijačev v dvorani.

Finska : Švica 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) * Dvorana Swiss Life Arena, gledalcev 10.000, sodniki: Björk (Švedska), Schräder (Nemčija, glavna), Birkhoff (Kanada), Nyqvist (Švedska).

* Strelec: 0:1 Helenius (Lundell, Lehtonen, 71.).

* Kazenske minute: Švica 10, Finska 8.

Josi MVP hokejskega SP v Švici Roman Josi je bil izbran za MVP prvenstva, a pravega zadoščenja ni dobil - njegova reprezentanca je še tretje leto zapored izgubila v finalu. Foto: Reuters Po koncu svetovnega prvenstva so razglasili tudi najkoristnejšega igralca tekmovanja (MVP) in idealno postavo. Lovoriko MVP si je prislužil kapetan Švice Roman Josi, njegova ekipa je sicer po podaljšku v finalu izgubila s Finsko z 0:1. Josi, ki je sicer tekmovanje končal razočaran s tretjo zaporedno "le" srebrno medaljo, je dobil še dve priznanji; vodstvo tekmovanja ga je izbralo še za najboljšega branilca SP, novinarji pa so ga postavili tudi v idealno postavo SP. Nagrado za najboljšega vratarja je dobil bronasti Norvežan Henrik Haukeland, za najboljšega napadalca pa Kanadčan Macklin Celebrini, ki je na desetih tekmah zbral 14 točk. V idealni postavi SP po izboru novinarjev pa so poleg Josija in Celebrinija še domači vratar Leonardo Genoni, finski branilec Henri Jokiharju ter napadalca Švicar Sven Andrighetto in Finec Aleksander Barkov.

Tinus Luc Koblar je Norvežanom pomagal do prvega odličja na svetovnih prvenstvih. V boju za bron so v podaljšku s 3:2 premagali Kanado. Foto: Reuters

V predzadnji tekmi svetovnega prvenstva v Švici sta se pomerili reprezentanci, ki sta sobotni polfinale izgubili in se tako podali v boj za tolažilno nagrado. Izhodišče za to tekmo je bilo za ekipi zelo različno; za Kanado, ki vselej meri na najvišja mesta, je boj samo za bron razočaranje, Norvežani pa so hit tega tekmovanja in je že uvrstitev v polfinale pomenila največji dosežek v modernem obdobju hokeja. Če pa bi mali finale nadgradili z zmago, bi poskrbeli za zgodovinski uspeh države, ki do danes še nikoli ni osvojila medalje, najvišje pa je bila četrta daljnega leta 1951.

Ekipi sta se že pomerili v predtekmovanju, ko so Kanadčani zmagali po podaljšku s 6:5, to je bila tudi edina točka, ki so jo ti izgubili v skupinskem delu SP. V četrtfinalu so Kanadčani premagali ZDA, v polfinalu izgubili s Finsko, Norvežani pa so v četrtfinalu odpravili Latvijo in nato v polfinalu prepričljivo klonili s Švico (0:6).

A sobotni visok poraz za Norvežane danes ni imel vidnih posledic. Igrali so odgovorno, trdno in zbrano, tako kot na večjem delu SP. Kanadčani pa so večji del tekme odigrali v slogu polfinalne tekme s Finsko, ko so njihovi navijači pogrešali več borbenosti in večjo učinkovitost. Tudi tokrat so imeli Severnoameričani več strelov (na koncu 46-24), toda norveški vratar Henrik Haukeland je bil odličen. Dvakrat mu je v prvi tretjini sicer pomagal tudi okvir gola, ki pa so ga enkrat zadeli tudi Norvežani. Ti so do vodstva prišli v sedmi minuti po napaki tekmecev in izgubljenem ploščku, akcijo pa je dokončal Emilio Pettersen.

Noah Steen je zadel za zmago v podaljšku in bron.

V drugi tretjini se razmerje na ledu ni bistveno spremenilo. Kanada je sicer imela terensko premoč, a je ni znala spremeniti v konkretno akcijo. So pa spet udarili Norvežani, ki so najprej preživeli igro z igralcem manj, takoj zatem pa je po strelu Stiana Solberga eden od Kanadčanov preusmeril plošček v lastno mrežo.

Zadnja tretjina se je dolgo odvijala po željah Norvežanov. Bili so dovolj trdni, da so tekmece zadržali stran od svojega gola, imeli sami dve zaporedni priložnosti z igralcem več, a se izid ni spremenil. So pa nato v zadnjih minutah, ko so morali tvegati vse, veliko dobili Kanadčani. Tveganje brez vratarja se jim je zelo obrestovalo, Robert Thomas je namreč dosegel dva gola v 59. in 60. minuti, drugega vsega sedem sekund pred koncem tretjine.

V podaljšku pa so nato do uspeha le prišli Norvežani; odločilni gol je po protinapadu dosegel Noah Steen v 64. minuti.

Za Norveško je bila to sicer šele tretja zmaga proti Kanadi na SP po letih 2000 in 2023.

Pri Norvežanih je SP kot najbolj učinkovit igralec (že po polfinalu je bil tudi med tremi nagrajenimi najboljšimi člani svoje ekipe na celotnem tekmovanju) končal njihov mladi adut, slovenski hokejist Tinus Luc Koblar. Danes sicer ni dosegel nobene točke, ima pa s prejšnjih tekem devet točk za šest golov in tri podaje.