Tina Šutej osma na diamantni ligi v Rabatu

Tina Šutej je na mitingu diamantne lige v Rabatu v skoku s palico končala na višini 4,45 m in z osmim mestom osvojila eno točko. Zmagala je Avstralka Nina Kennedy (4,80 m). Drugi slovenski predstavnik Žan Rudolf je narekoval ritem na 1500 m, kjer je rekord mitinga s 3:30,35 tekel bronasti s prejšnjih olimpijskih iger Yared Nuguse iz ZDA.

Olimpijska prvakinja iz Pariza leta 2024 Kennedy se je šele na tekmi v Melbournu konec marca letos zmagovito vrnila po dolgem premoru in osvojila prvo mesto z 4,72 m. Zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice je izpustila celotno lansko sezono in tudi letošnjo zimsko. Svetovni naslov na prostem je osvojila leta 2023 v Budimpešti in bron na SP leta 2022 v Eugenu. Zmagala je ponovno na prvi pomembni tekmi te sezone.

Šutej je precej zaostala za zimskimi dosežki, a je na svoji uvodni tekmi v najmočnejši mednarodni konkurenci poletja prehitela olimpijsko zmagovalko in svetovno podprvakinjo Američanko Sandi Morris iz ZDA. Ta je bila deveta, deseta in zadnja pa Francozinja Marie-Julie Bonnin, lanskoletna dvoranska svetovna podprvakinja. Vse omenjene tri so preskočili 4,45 m, a je le Šutej uvodni višini zmogla v prvih poskusih.

Kapetanka slovenske atletske reprezentance je marca letos na Poljskem drugič zapored prišla do naslova dvoranske svetovne podprvakinje. Obenem je dvakrat preskočila 4,80 m. Tokrat je po 4,30 in 4,45 m, ko je letvico preskočila prvič, trikrat neuspešno poskušala na višini 4,60 m.

Britanec Max Burgin je ugnal olimpijskega prvaka v teku na 800 metrov Emmanuela Wanyonyija. Štiriindvajsetletni Burgin, ki je bil ob preboju med mladinci označen za bodočega svetovnega ali olimpijskega prvaka, preden so poškodbe prekinile njegov napredek, je bil preprosto premočan za Wanyonyija. Ta je lani skoraj podrl 14 let star svetovni rekord Davida Rudishe. Britanec je bil tokrat s časom 1:42,98 kot pol sekunde hitrejši od Wanyonyija (1:43,56).

Kenny Bednarek iz ZDA je z lahkoto premagal Bocvanca Letsileja Teboga v teku na 200 metrov in zmagal s časom 19,69 sekunde, kar je rekord mitinga. Aktualni olimpijski prvak Tebogo je zamudil iz startnega bloka, a je Bocvanec nato prvič v tej sezoni vseeno tekel pod 20 sekundami (19,96).

Soufiane El Bakkali Foto: Guliverimage

Moški tek na 3000 m z ovirami, zadnjo disciplino večera, je zasluženo dobil dvakratni olimpijski prvak iz Maroka Soufiane El Bakkali, ki je dosegel najboljši čas na svetu za to leto s 7:57,25. Američan Yared Nuguse je na 1500 metrov močno napredoval in slavil s časom 3:30,35. Med atletinjami je bila na slednji razdalji prva Etiopijka Freweyni Hailu (3:58,25).

Na 400 metrov je Jacory Patterson postavil rekord mitinga s 44,11. Tina Clayton je bila najboljša na 100 metrov s časom 10,85 sekunde pred jamajškima rojakinjama. Švicarka Audrey Werro, ki je lani dosegla tako izjemen preboj, je bila zmagovalka v teku na 800 m z 1:56,56.

Jaroslava Mahučik Foto: Reuters

Tobi Amusan iz Nigerije je zmagala na 100 m z ovirami z rekordom mitinga 12,28, ukrajinska svetovna rekorderka Jaroslava Mahučik je za zmago v skoku v višino s preskočila 1,97 m. Šrilanški metalec kopja Rumesh Tharanga Pathirage je bil drugi s 85,97 m, zaostal je za dvakratnim svetovnim prvakom Andersonom Petersom iz Grenade (86,08 m).

Naslednji diamantni miting bo 4. junija v Rimu.