Avtor:
STA

Torek,
26. 5. 2026,
19.10

atletika met diska Kristjan Čeh Kristjan Čeh

Turnovo, atletski miting

Kristjan Čeh zmagal na Češkem

Kristjan Čeh | Kristjan Čeh je pred desetimi dnevi na diamantni ligi v Šanghaju zmagal z rekordom mitinga, danes se na Češkem ni približal dosežkom s Kitajske, a je bil vseeno veliko premočan za konkurenco. | Foto Guliverimage

Kristjan Čeh je pred desetimi dnevi na diamantni ligi v Šanghaju zmagal z rekordom mitinga, danes se na Češkem ni približal dosežkom s Kitajske, a je bil vseeno veliko premočan za konkurenco.

Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 m in skoraj za dve metra ugnal Romuna Alexandru Firfirico (64,96 m), nekdanjega evropskega prvaka do 23 let, finalista olimpijskih iger v Parizu in četrtega na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi.

Tretji je bil s 63,87 m Britanec Lawrence Okoye, bronasti z evropskega prvenstva leta 2022. Na tem prvenstvu v Nemčiji je bil Čeh srebrn, na prejšnjem EP leta 2024 v Rimu pa je osvojil evropski naslov, ki ga bo nekdanji svetovni prvak branil avgusta letos v britanskem Birminghamu.

V Turnovu je Čeh začel s 66,24 m, nato na nadaljeval s 65,28, 66,71, 64,69 in 64,93 m, v zadnji šesti seriji pa je ostal brez izida. Pred tem je na prvi tekmi poletne sezone 16. maja v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela letošnja sezona diamantne lige, z rekordom mitinga 70,58 m prepričljivo zmagal v najmočnejši svetovni konkurenci.

"Današnja tekma zame ni bila najboljša, nisem imel prave energije. Malo sem bil utrujen, tudi zato tehnično nisem metal najbolje. Pride kdaj tudi taka tekma. A šel sem na polno in zmagal. Konkurenca ni bila slaba, moral sem se potruditi. Naslednjo tekmo bom imel v nedeljo na domačem Ptuju, Lukas Weisshaidinger tudi pride. Prvič bom imel na Ptuju resno konkurenco. Cilj bo, da vržem prek 70 m," je gledalce na Ptuj, kjer bo konec tedna druga tekma slovenske mednarodne serije, povabil Čeh.

Avstrijec Weisshaidinger je bil na prejšnjem EP v večnem mestu tik za Čehom drugi, bronast še na EP leta 2018 v Berlinu ter tretji tudi na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 in SP 2019.

