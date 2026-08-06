Stroški, ki jih plačujemo vsak mesec, so tako samoumeven del našega vsakdana, da o njih praviloma ne razmišljamo veliko. Elektrika, zavarovanje in mobilni paket so storitve, ki oblikujejo naš dnevni ritem. Pogosto pa spregledamo, da lahko že majhna razlika v mesečni naročnini v nekaj letih pomeni opazen prihranek. Do enotne cene mobilnega paketa že od 10,99 evra na mesec lahko novi naročniki pridete v le nekaj minutah in brez obiska poslovalnice. Ob vezavi za dve leti vam enotna cena ostane nespremenjena kar tri leta. Potrebujete le telefon, ki ga že držite v roki, na katerega si prenesete aplikacijo Moj Telekom .

Kaj pridobite, če mobilni paket sklenete v aplikaciji Moj Telekom?

Enotno ceno paketov Naj in SUPR že od 10,99 evra na mesec za nove naročnike; ob vezavi za dve leti ostane višina popusta uporabnikom kar tri leta.

ob vezavi za dve leti ostane višina popusta uporabnikom kar tri leta. Brez priključne takse.

Varno digitalno sklenitev z digitalno identifikacijo.

Sklenitev v nekaj minutah, kjerkoli ste.

Vse uredite v aplikaciji Moj Telekom. Če je še nimate, si jo preprosto prenesete na telefon.

Če je še nimate, si jo preprosto prenesete na telefon. Ob sklenitvi med 1. in 31. avgustom samodejno sodelujete v žrebu za Hisense QLED televizor 55E7S 4K.

Mobilni paket lahko uredite že danes v le nekaj minutah in brez obiska poslovalnice. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom.

Foto: Telekom Slovenije

Zakaj večina odlaša z menjavo mobilnega paketa?

Mobilni paket uporabljamo vsak dan, menjamo pa ga zelo redko. Ne zato, ker bi bili z njim nujno zadovoljni, ampak zato, ker marsikdo še vedno meni, da mu bo menjava vzela preveč časa. Obisk poslovalnice, podpisovanje dokumentacije in čakanje so za mnoge še vedno prva asociacija.

Tako se zgodi, da najdražje odločitve pogosto niso tiste, ki jih sprejmemo, ampak tiste, ki jih nenehno prelagamo.

V resnici pa je danes vse precej preprostejše. Mobilno naročniško razmerje lahko sklenete neposredno v aplikaciji Moj Telekom. Celoten postopek opravite samostojno, digitalno in takrat, ko vam najbolj ustreza.

Zakaj se splača preveriti svoj paket?

Večina ljudi pri večjih nakupih primerja cene, prebere ocene in preveri različne ponudbe. Pri mesečnih stroških pa smo pogosto precej manj pozorni, čeprav jih plačujemo več let zapored.

Razlika nekaj evrov na mesec se morda zdi majhna, vendar se skozi mesece in leta hitro sešteje. Še posebej v gospodinjstvih, kjer mobilne storitve uporablja več družinskih članov. Prav zato se splača preveriti, ali vaš paket še vedno ustreza vašim potrebam in ali lahko za primerljivo ceno dobite več.

Mobilni paket je ena tistih storitev, ki jih uporabljamo vsak dan. Če lahko ob tem ohranite enako ali pridobite boljšo uporabniško izkušnjo in hkrati dolgoročno prihranite, je smiselno izkoristiti priložnost, ko se pojavi.

Foto: Shutterstock

Kako poteka digitalna sklenitev v petih korakih? Celoten postopek je zasnovan tako, da ga lahko opravite kjerkoli in kadarkoli, brez obiska poslovalnice. Če aplikacije Moj Telekom še nimate, si jo najprej brezplačno prenesite v trgovini Google Play ali App Store. Nato: Odprete aplikacijo Moj Telekom. Izberete mobilni paket. Identiteto varno potrdite z digitalno identifikacijo. Potrdite naročilo. Urejeno. To je vse.

Aplikacija, ki je uporabna tudi po sklenitvi naročnine

Aplikacija Moj Telekom ni namenjena le sklenitvi novega naročniškega razmerja. Tudi pozneje vam olajša vsakodnevno upravljanje mobilnih storitev.

Na enem mestu lahko spremljate porabo, preverjate račune, upravljate pakete in druge storitve ter hitro uredite številne stvari, za katere je bil nekoč potreben obisk poslovalnice ali telefonski klic. To pomeni več pregleda in manj izgubljenega časa.

Še dodaten razlog, da naročnino uredite avgusta

Če boste mobilni paket sklenili v aplikaciji Moj Telekom med 1. in 31. avgustom, boste poleg ugodne ponudbe samodejno sodelovali tudi v žrebu za Hisense QLED televizor 55E7S 4K. Prijava na nagradno igro ni potrebna, dovolj je, da naročniško razmerje sklenete v aplikaciji.

Foto: Telekom Slovenije

Pri mesečnih stroških pogosto največ prihranimo tam, kjer najmanj pričakujemo

Mobilni paket je ena tistih storitev, ki jih uporabljamo vsak dan, o njem pa razmišljamo le redko. Prav zato se splača občasno preveriti, ali paket še vedno ustreza vašim potrebam in ali izkoriščate najboljšo ponudbo. Če ste novi naročnik, lahko mobilni paket Naj ali SUPR sklenete digitalno v aplikaciji Moj Telekom, brez obiska poslovalnice in v le nekaj minutah. Ob vezavi za dve leti vam enotna cena ostane nespremenjena kar tri leta.

Včasih za opazen dolgoročni prihranek ni potrebna velika sprememba. Dovolj je, da občasno preverite storitve, ki jih uporabljate vsak mesec, in izberete rešitev, ki bolje ustreza vašim potrebam.

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR v mobilni aplikaciji Moj Telekom še danes ter si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta.