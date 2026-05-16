Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Sobota,
16. 5. 2026,
15.06

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
atletika Matic Ian Guček Kristjan Čeh Kristjan Čeh Šanghaj diamantna liga

Sobota, 16. 5. 2026, 15.06

13 minut

Diamantna liga, Šanghaj

Kristjan Čeh na uvodnem mitingu diamantne lige prepričljivo zmagal

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Kristjan Čeh | Kristjan Čeh je v Šanghaju z rekordom mitinga 70,58 m prepričljivo zmagal v metu diska. | Foto Guliverimage

Kristjan Čeh je v Šanghaju z rekordom mitinga 70,58 m prepričljivo zmagal v metu diska.

Foto: Guliverimage

Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70,58 m prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Ian Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 m z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34,14 sekunde peti.

Kristjan Čeh
Sportal Kristjan Čeh in Tina Šutej v glavni vlogi spektakla, ki se začenja v Mariboru

Največji zvezdnik kraljice športov ta čas, Šved Armand Duplantis, je v skoku s palico s 6,12 m tudi dosegel rekord mitinga, svojega letošnjega svetovnega rekorda (6,31 m) pa mu ni uspelo popraviti.

Kristjan Čeh, ki je svetovni naslov osvojil leta 2022 v Eugenu v ZDA, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Rimu. Svetovni podprvak iz Budimpešte leta 2023 je na prvi poletni tekmi te sezone pokazal, da je že sedaj najboljši tudi v najmočnejši svetovni konkurenci, ki se je zbrala na Kitajskem.

Drugi je bil s 67,54 m bronasti na olimpijskih igrah pred dvema letoma Matthew Denny iz Avstralije. Tretji mesto je s 66,71 m zasedel Šved Daniel Stahl, olimpijski zmagovalec v Tokiu 2021 in trikratni svetovni prvak. Aktualni olimpijski prvak, Jamajčan Roje Stona, je bil s 64,92 m šesti.

Že začel odlično

Sedemindvajsetletni Čeh je odlično začel in s 67,37 m v prvi seriji povedel s skoraj metrom prednosti pred Dennyjem (66,42 m). V drugi seriji je Ptujčan kot prvi v zgodovini discipline v Šanghaju presegel 70 m in s 70,31 m postavil rekord mitinga.

S 66,71 m je v drugi seriji na drugo mesto prišel Stahl, saj je drugi met Dennyja meril 66,42 m. Čeh je v tretji seriji znova presegel magično mejo (70,25 m), s 70,51 m v četrtem metu pa nadaljeval izjemno serijo.

Za prepričljivo zmago bi bilo dovolj tudi 68,09 m iz pete serije, v kateri je Denny s 67,54 m znova zasedel drugo mesto. S 66,94 m je Čeh zaključil finalno serijo, tudi njegov najslabši dosežek na tokratni tekmi bi bil dovolj za slavje.

Matic Ian Guček je bil na 300 m z ovirami s 34,14 sekunde peti. | Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Matic Ian Guček je bil na 300 m z ovirami s 34,14 sekunde peti. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Motivacija in dokaz, da lahko tekmuje z najboljšimi na svetu

Dvaindvajsetletni Matic Ian Guček je na 400 m z ovirami septembra lani na SP v Tokiu v polfinalu zasedel skupno 14. mesto. Tedaj je bil z njim v polfinalni skupini Norvežan Karsten Warholm, olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni prvak, kar je bilo za Gučka motivacija in dokaz, da lahko enakovredno tekmuje z najboljšimi na svetu.

Warholm je bil tokrat drugi z osebnim rekordom 33,05 sekunde. Zmagal je Brazilec Alison dos Santos s 33,01. Slednji je bil bronast na zadnji dveh OI in svetovni prvak leta 2022, drugi pa na lanskem SP.

Švedski superzvezdnik edini prek petih metrov

V skoku s palico nihče ni presegel petih metrov razen Duplantisa. Ta je začel na 5,60 m in nato 5,80 m in 6,00 m prav tako zmogel prvič. Ko je letvico v prvem skoku zmogel na 6,12 m, je izboljšal svoj lanski rekord mitinga, nato pa je bil prvič neuspešen na 6,32 m.

S tem bi za centimeter izboljšal svoj svetovni rekord, ki ga je postavil 12. marca letos v domači Uppsali, a ga tokrat ni uspel doseči niti v naslednjih dveh poskusih.

Preberite še:

Klara Lukan
Sportal Lepo priznanje za slovensko atletinjo
Manca Šepetavc
Trendi Nekdanja atletinja je prvič postala mamica
atletika Matic Ian Guček Kristjan Čeh Kristjan Čeh Šanghaj diamantna liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.