Putin prejel slabe novice: Tako ne gre več naprej

Visoki uradniki ruskega finančnega ministrstva in predstavniki vodstva ruske centralne banke so ruskega predsednika Vladimirja Putina že večkrat opozorili, da trenutna raven obrambne porabe, ki je namenjena financiranju vojne v Ukrajini, nevarno povečuje priračunski primanjkljaj in ogroža stabilnost ruskih državnih financ, je poročal poslovni medij Bloomberg.

Kot poroča Bloomberg News, ki se sklicuje na pogovore z ruskimi viri in relevantne dokumente, uradniki ruskega ministrstva za finance in ruske centralne banke menijo, da bo morala Rusija izrazito zmanjšati obrambne izdatke ali pa poiskati nove vire prihodkov, saj naj bi se luknja v ruskem državnem proračunu hitro povečevala.

Del uradnikov predlaga reze v ruski obrambni proračun, čemur pa se z vsemi štirimi upirajo na ruskem obrambnem ministrstvu in v delu Kremlja – oboji vztrajajo pri nadaljevanju dozdajšnjega financiranja prizadevanj za dosego vojaških ciljev v Ukrajini.

Putin ni naklonjen rezom v obrambni proračun

Z naraščajočim proračunskim primanjkljajem, ki je neposredna posledica vojne v Ukrajini, je seznanjen tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki pa prav tako ni naklonjen klestenju ruskega obrambnega proračuna.

Po navedbah Bloomberga je Putin ruskemu ministrstvu za finance že naročil, da prihranke najde na drugih področjih, poseg v obrambni proračun pa bo tako rekoč izhod v sili.

Dogajanje, povezano z ruskim državnim proračunom, morda razkriva enega od največjih razkolov med uradniki ruskih državnih institucij in interesi ruske politike v Kremlju od začetka vojne v Ukrajini. Foto: Shutterstock

Zahtevajo še več denarja

Rusko obrambno ministrstvo ob tem sicer zahteva celo povečanje obrambnega proračuna oziroma dodatna sredstva, ki naj bi bila najverjetneje namenjena ruskim prizadevanjem (in obljubi ruskih generalov Putinu), da bi Rusija vojno v Ukrajini v svojo korist zaključila še pred koncem leta 2026.

Rusija zaradi vojne v Iranu prodaja dražjo nafto, a to ne bo dovolj

Rusko ministrstvo za gospodarstvo je medtem obenem močno znižalo napoved gospodarske rasti za leto 2026, uradni podatki pa kažejo, da se je rusko gospodarstvo v prvem četrtletju leta 2026 skrčilo prvič po treh letih. Ruski proračunski primanjkljaj je v tem obdobju dosegel kar 2,5 odstotka BDP, še navaja Bloomberg.

Prilive v državno blagajno so sicer nekoliko povečale višje cene nafte, ki so posledica vojne ZDA in Izraela z Iranom ter zaprtja Hormuške ožine, a to po ocenah ruskih uradnikov ne bo rešilo temeljnih težav. Cena sodčka nafte bi morala nad mejo sto dolarjev (86 evrov) namreč ostati kar leto dni, kar pa se zdi malo verjetno.