A. P. K., STA

Torek,
2. 6. 2026,
17.14

Zoran Stevanović predsednik DZ poslanci kandidati posvetovanje

Torek, 2. 6. 2026, 17.14

Pri Stevanoviću prihodnjo sredo posvet o vodenju sej, vedenju poslancev in poteku ministrskih zaslišanj

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića | O tesni časovnici sej ministrskih zaslišanj v DZ, ki tudi danes sproža polemične razprave, ena izmed njih se je odprla na kolegiju predsednika DZ. Vodje poslanskih skupin so na njem sklenili, da bodo o tem pogovorili na delovnem posvetu prihodnji sredo. V pojasnilu za intenziven razpored sej pa se je predsednik DZ opravičil za svojo naivnost. Kot je dejal, je bil prepričan, da bi lahko z odstranitvijo vsega balasta in ideoloških razprtij, ministra našli v petih minutah.

O tesni časovnici sej ministrskih zaslišanj v DZ, ki tudi danes sproža polemične razprave, ena izmed njih se je odprla na kolegiju predsednika DZ. Vodje poslanskih skupin so na njem sklenili, da bodo o tem pogovorili na delovnem posvetu prihodnji sredo. V pojasnilu za intenziven razpored sej pa se je predsednik DZ opravičil za svojo naivnost. Kot je dejal, je bil prepričan, da bi lahko z odstranitvijo vsega balasta in ideoloških razprtij, ministra našli v petih minutah.

Tesna časovnica sej ministrskih zaslišanj v DZ tudi danes sproža polemične razprave, tudi na kolegiju predsednika DZ. Na slednjem so vodje poslanskih skupin sklenili, da se bodo o tem pogovorili na delovnem posvetu prihodnji sredo. Tedaj se bodo pogovorili tudi o vodenju sej in vedenju poslancev na njih, je napovedal predsednik DZ Zoran Stevanović.

Predstavitve ministrskih kandidatov v DZ so zaradi intenzivne časovnice prinesle več zapletov. V prvem dnevu, torej v ponedeljek, je bilo načrtovanih osem predstavitev, danes pa še sedem. Oba dneva sta sočasno predvideni po dve predstavitvi v razmiku treh ur.

Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom DZ že v ponedeljek med drugim predlagali omejitev razprave in postopkovnih predlogov, pa tudi zaključek seje po izteku časa. Nekatere predstavitve so potekale tudi v dveh delih.

Opozicija protestirala in nizala očitke o onemogočanju dela

Opozicija je tako že v ponedeljek protestirala in nizala očitke o onemogočanju dela. To temo pa je na današnjem kolegiju predsednika DZ odprl tudi vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.

Med drugim je tako izpostavil ustavna določila o predstaviti kandidatov ter kot nedopustno in nezaslišano ocenil, da so za "tako resno stvar, kot so usoda, vizija, razvoj programa Slovenije", predvidene le po tri ure. Poudaril je tudi, da odbori za delo po 22. uri potrebujejo dovoljenje, o čemer pa se dogovori kolegij predsednika DZ. Temu je tako Sajovic predlagal, da skliče delovni posvet, na katerem bi se o opisanem dogajanju pogovorili vodje poslanskih skupin.

Vodja poslancev SD Meira Hot ter poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj pa sta ob tem izpostavili še, da so poslanci po ustavi predstavniki vsega ljudstva, temu pa je bilo po njunem mnenju z omejevanjem vprašanj onemogočeno, da bi dobili odgovore o načrtih na zanje pomembnih področjih. Hot je ob tem dodala še, da je pomembno dopustiti poslancem njihovo osnovno poslanstvo, to je razpravljanje. Brecelj pa je spomnila na misel Srečka Kosovela, da je vsak poslanec predstavnik celote in mora vse, kar dela, storiti za celoto.

Predsednik DZ se je opravičil za svojo naivnost

Stevanović je namreč v vmesni repliki dejal, da se morajo v opoziciji pri govoru o predstavljanju volje ljudstva zavedati, "kolikšen del tega ljudstva zares predstavljajo v določenem momentu". Kosovel pa bi po njegovem mnenju v letu 2026 "drugače razmišljal".

V pojasnilu za intenziven razpored sej pa se je predsednik DZ "opravičil za svojo naivnost". Kot je dejal, je bil prepričan, da bi lahko z odstranitvijo vsega balasta in ideoloških razprtij, "ministra našli v petih minutah".

V pojasnilu za intenziven razpored sej pa se je predsednik DZ "opravičil za svojo naivnost". Kot je dejal, je bil prepričan, da bi lahko z odstranitvijo vsega balasta in ideoloških razprtij, "ministra našli v petih minutah".

Tudi vodje koalicijskih poslanskih skupin in Resni.ce so ocenili, da bi bilo tri ure časa dovolj za predstavitev, če ne bi bilo zavlačevanja in postopkovnih preigravanj opozicije.

Kokot očitkov o omejevanju časa ne razume

Vodja poslancev Resni.ce Katja Kokot, ki je sicer kot predsedujoča vodila odbor DZ za kmetijstvo, pa je dejala, da očitkov o omejevanju časa ne razume, saj da so ob večernem nadaljevanju seje imeli čas vse do jutra, ko so bile spet predvidene seje delovnih teles. Po njenem mnenju pa bi se bilo bistveno bolj nujno pogovoriti o komunikaciji na odborih, kjer se po njenih navedbah pojavlja težava konstantnih žalitev, kar postaja moteče za vodenje sej.

Vodja poslancev SDS Jelka Godec in vodja poslancev NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj pa sta ocenila, da se je zlasti ob zaslišanjih kandidatov kot problem izkazala ena poslanka Svobode, in sicer Lena Grgurevič, ki sta ji očitala, da se je sej odborov udeleževala z namenom provociranja.

Sajovic je slednje zanikal, se je pa strinjal, da so bile nekatere intervencije njegovih poslancev neprimerne.

Stevanović sklenil, da se bodo tudi o vedenju poslancev pogovorili prihodnjo sredo

Stevanović je tako naposled sklenil, da se bodo tudi o vedenju poslancev pogovorili prihodnjo sredo na delovnem posvetu, pri čemer je Sajovica prosil, da se o tem pogovorijo tudi v njihovi poslanski skupini. Po njegovih besedah se namreč s SD marsikdaj ali pa nikoli ne strinjajo, pa se "kultivirano, elegantno, kulturno obnašajo", prav tako so v Levici "malo bolj drzni v diskurzu", a ne žalijo in zavlačujejo, medtem ko ima Svoboda na tem področju "ogromno težavo".

Na delovnem posvetu bodo sicer govorili tudi o pripravi finančnega načrta za prihodnji dve leti, Godec in Hot pa sta se zavzeli, da se pogovorijo tudi o enotnem vodenju sej in tolmačenju poslovnika v tem delu.

